FC Bayern, News und Gerüchte - Nübel-Berater: "Das war besonders Hasan Salihamidzic wichtig"

Nübel-Berater Stefan Backs hat über die Hintergründe der Leihe seines Schützlings gesprochen. Eine französische Legende hat Juventus Turin für den Verkauf von Kingsley Coman an den FC Bayern kritisiert. Sven Ulreich erläutert die Hintergründe seines FCB-Comebacks. Die News und Gerüchte des Tages zu den Münchnern gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zum deutschen Rekordmeister.

FC Bayern, News - Nübel-Berater: "Das war besonders Salihamidzic wichtig"

Alexander Nübel spielt künftig auf Leihbasis für die AS Monaco, um regelmäßig Spielpraxis zu sammeln. Der Deal ist auf zwei Jahre ausgelegt, kann von Bayern-Seite bei Bedarf aber bereits nach einer Saison aufgelöst werden. Wie Nübel-Berater Stefan Backs bei Sport1 erklärte, machte dieser Punkt die Gespräche komplizierter.

"Das war besonders Hasan Salihamidzic wichtig", erzählte Backs. "Sollte sich Neuer längerfristig verletzen, dann muss Bayern die Chance haben, den Kronprinzen zurückzuholen. Das war auch der Knackpunkt der Gespräche, weil das Monaco eigentlich nicht wollte." Es sei ein "wochenlanges Hin und Her" gewesen, sogar "diplomatischer Dienst" sei notwendig gewesen.

Generell habe der FC Bayern "Zahnschmerzen" gehabt, die Leihe überhaupt einzugehen. "Sie wollten ihn eigentlich nicht abgeben. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn Manuel Neuer irgendwas passiert, wenn er sich verletzt, dann sind sie es natürlich, die es ausbaden müssen, wenn sie keinen starken zweiten Mann haben."

Mit Sven Ulreich, der bereits fünf Jahre beim FCB unter Vertrag stand und nach einer Spielzeit beim HSV zurückkehrt, wurde dieser gefunden. Dessen Vertrag ist an die Zukunft von Nübel geknüpft und kann nach einer Saison vereinsseitig verlängert werden.

An erster Stelle stand bei der Nübel-Leihe letztlich die Aussicht auf Spielzeit, wie auch Backs bestätigte: "Es ging um Nübels Ausbildung. Ausschlaggebend ist dabei der Spielstil von Monaco, das Fußball von hinten rausspielen lässt. Das macht Bayern München auch, wo der Torwart eben ins Spiel einbezogen wird."

Monaco-Trainer Niko Kovac habe Nübel seine "Spielidee beschrieben, aber auch ganz klar gesagt, was er von ihm erwartet und dass Monaco eben ein Klub ist, der möglicherweise Champions League spielt." Für den Ex-Schalker habe es auch weitere Anfragen gegeben. "Einige haben mich auch überrascht", sagte Backs. "Das freut einen natürlich, wenn das Interesse so groß ist."

FC Bayern, News - Ulreich: "Schöne Sache, zurückzukehren"

Sven Ulreich steht wieder im Bayern-Tor - zumindest als Ersatz für Manuel Neuer. Vor dem Trainingsauftakt hat der 32-Jährige sich zu seiner neuen alten Aufgabe geäußert. "Mein Auftrag ist klar: Ich werde die Jungs im Training so gut es geht unterstützen, auch Manu (Manuel Neuer; Anm. d. Red.), dass er seine Leistungen abrufen kann", sagte er im Sport1-Podcast "Meine Bayern-Woche".

Zudem fügte er an: "Ich werde mich voll reinhängen und da sein, wenn die Jungs mich brauchen. So wie ich es die vergangenen Jahre in München auch gemacht habe." Der Kontakt zu den Leistungsträgern Neuer und Thomas Müller sei obendrein "nie so wirklich abgebrochen". Zu ihnen hatte er "immer ein sehr gutes Verhältnis". Sie hätten Ulreich aus dem EM-Camp angerufen und ihm mitgeteilt, dass sie sich auf seine Rückkehr freuen.

Ulreich, der 2020 nach der Verpflichtung von Alexander Nübel zum HSV gewechselt war, bedeute der Verein noch sehr viel. Er habe "viele tolle Momente mit dem FC Bayern erlebt. Deshalb ist es für mich eine schöne Sache, zurückzukehren. Nach meiner Vertragsauflösung hatte ich nicht die Hoffnung, zum FC Bayern zurückzukehren. Ich wollte mich einfach neu aufstellen." Umso mehr freue es ihn, "dass es wieder der FC Bayern geworden ist. Er ist ein toller Verein, bei dem ich viele schöne Momente und Jahre hatte."

FC Bayern, News: Trezeguet kritisiert Juve für Coman-Verkauf

Juve- und Frankreich-Legende David Trezeguet hat Juventus Turin für den Verkauf von Kingsley Coman an den FC Bayern kritisiert. Dieser war 2015 für zwei Jahre an den FCB verliehen worden, ehe die Münchner den Flügelspieler dank einer Kaufoption in Höhe von 21 Millionen Euro fest unter Vertrag nahmen.

"Das war ihr größter Fehler", sagte Trezeguet der Gazzetta dello Sport bezüglich der Entscheidung von Präsident Andrea Agnelli, das Talent ziehen zu lassen. Seit seinem Abgang hat Coman 200 Partien für den FCB absolviert und dabei 41 Tore erzielt sowie 50 vorbereitet. Neben sechs Meisterschaften gewann er dreimal den DFB-Pokal und 2020 die Champions League, wo er im Finale gegen PSG den entscheidenden Treffer beisteuerte.

Zudem erklärte Trezeguet im Interview, dass es bei Juve immer wieder Probleme zwischen Cristiano Ronaldo und seinen Teamkollegen gegeben habe.

