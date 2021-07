FC Bayern München, News und Gerüchte: Leon Goretzka offenbar auf dem Zettel von Manchester United

Leon Goretzka steht offenbar bei mehreren Top-Klubs auf dem Zettel, unter anderem bei Manchester United. Hasan Salihamidzic hat sich im Interview auf der Vereinshomepage zu seinen Plänen beim FCB geäußert. Außerdem: Frank Ribery ist kein Thema beim FC Bayern. Hier findet Ihr alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

FCB, Gerüchte: Goretzka wohl bei Manchester United auf dem Zettel

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern hat Leon Goretzka eine erstaunliche Entwicklung genommen. Mittlerweile gehört der 26-Jährige zum unumstrittenen Stammpersonal des deutschen Rekordmeisters, in der vergangenen Spielzeit kam er trotz längerer Verletzungspause in 32 Pflichtspielen zum Einsatz.

Die Leistungen Goretzkas blieben dabei nicht unbemerkt. Diverse Top-Vereine sollen den Mittelfeldspieler auf dem Zettel haben. Wie Sport1 nun berichtet, gehört auch Premier-League-Klub Manchester United dazu. Die Red Devils suchen nach einem Nachfolger für Paul Pogba, der Manchester am Saisonende verlassen könnte. Demnach soll Manchester United sogar schon eine konkrete Anfrage an Goretzkas Management geschickt haben.

Dennoch ist ein Wechsel des 26-Jährigen unwahrscheinlich. Schon vor einigen Wochen berichteten SPOX und Goal, dass sowohl Goretzka als auch der FC Bayern an einer Verlängerung des 2022 auslaufenden Arbeitspapiers interessiert sind. Beim deutschen Rekordmeister fühle sich Goretzka "sehr wohl. Von daher geht die Tendenz auch klar zu Bayern."

Noch gibt es allerdings keine Einigung bei den Vertragsgesprächen, weil beide Seiten in der Gehaltsfrage noch auseinander liegen. Goretzkas Management fordert über zehn Millionen Euro Grundgehalt. Derzeit verdient er deutlich weniger. Eine Einigung wird jedoch von allen Beteiligten für möglich gehalten. Weitere Verhandlungsrunden sollen zeitnah folgen.

Leon Goretzka: Die Leistungsdaten 20/21

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Gespiele Minuten Bundesliga 24 5 7 2 1.704 Champions League 7 2 2 1 439 UEFA Super Cup 1 1 - - 99 GESAMT 32 8 9 3 2.242

FCB, News: Salihamidzic nicht bereit, "auch nur einen Millimeter nachzulassen"

FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat sich im Interview auf der Vereinshomepage zu seinen Zielens sowie dem Alltag beim FC Bayern München geäußert.

Er wolle "so erfolgreich bleiben, wie wir in der Vergangenheit waren", sagte Salihamidzic, der vor seinem Amt als Sportvorstand bereits drei Jahre als Sportdirektor beim Rekordmeister fungierte. "Bei mir ist das so: In dem Augenblick, in dem wir einen Titel gewonnen haben, freue ich mich natürlich. Wir trinken ein Bier zusammen, man freut sich, genießt - aber gleichzeitig rattert bei mir schon wieder der Kopf: Was machen wir, um diesen Erfolg zu bestätigen? Ich bin nicht bereit, auch nur einen Millimeter nachzulassen", erklärte Salihamidzic.

Beim FC Bayern gehe es um "Titel, Titel, Titel - dafür arbeiten wir Tag für Tag, das sind wir unseren Fans auch schuldig. Unser Klub steht für erfolgreichen, attraktiven Fußball. Das ist der FC Bayern München. Das ist unser Anspruch - und mein Antrieb, auch für die Zukunft."

Salihamidzic gewährte zudem Einblicke in seinen Alltag. Das Handy stünde nur "selten" still. "Dazu Textnachrichten, E-Mails. Ich habe einen 24/7-Job, keine Frage", führte er aus.

Kein Tag sei für ihn planbar: "Ich habe einen Kalender, da steht alles drin, und jeden Abend nimmt man sich dazu drei Aufgaben für den nächsten Tag vor. Dann gehst du ins Büro, und du musst feststellen, dass über Nacht plötzlich sieben andere Aufgaben auf deinem Tisch gelandet sind. Man muss also flexibel sein. Einen geregelten Alltag in dem Sinne gibt es selten. Und wenn abends ein Spiel ansteht, ist noch einmal alles anders. Da knistert es dann. Das mag ich am liebsten."

Bayern, News: Ribery nach Florenz-Aus kein Thema beim FCB

Vor zwei Jahren wechselte Franck Ribery vom FC Bayern zur Fiorentina. Beim Serie-A-Klub ist für den Franzosen nun Schluss, beide Parteien konnten sich auf keine Verlängerung des auslaufenden Vertrages einigen. Offenbar sei Ribery vom Klub nur ein Vertrag zu deutlich reduzierten Bezügen vorgelegt worden, das wollte der 38-Jährige aber nicht unterschreiben.

Eine Rückkehr von Franck Ribery zum FC Bayern München ist nach Informationen von SPOX und Goal dennoch aktuell ausgeschlossen. Ribery selbst hatte in der Vergangenheit immer wieder mit einem erneuten Engagement in der Bundesliga kokettiert und sich angeboten.

"Ich will nichts ausschließen. Schau'n mer mal", sagte er im Januar der Sport Bild. Im März machte er im Bild-Podcast deutlich, dass er grundsätzlich eine Rückkehr zum FC Bayern plane: "Nach meiner Karriere möchte ich gerne bei Bayern arbeiten", sagte er. "Wenn der FC Bayern dann einen Platz für mich hat, schauen wir mal, was geht", ergänzte er.

