BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund dank Chelseas CL-Sieg in Topf 2

BVB, News: Borussia Dortmund dank Chelseas CL-Sieg in Topf 2

Mit dem Champions-League-Sieg hat Chelsea Borussia Dortmund einen Gefallen getan. Die Schwarz-Gelben werden für die kommenden CL-Saison in Gruppentopf 2 platziert.

Bei einem Sieg von Manchester City wäre Chelsea in den zweiten Topf gerutscht und hätte den BVB somit in Topf 3 verdrängt. Durch die bessere Platzierung geht der BVB Hammer-Gruppen mit den Hochkarätern aus dem zweiten Topf aus dem Weg. Dort befinden sich unter anderem der FC Liverpool, Juventus Turin, Real Madrid und der FC Barcelona.

Gemäß des UEFA-Rankings wird Bayern München als Meister in Topf 1, RB Leipzig in Topf 3 und der VfL Wolfsburg in Topf 4 platziert sein.

BVB in Top 2: Die Gruppentöpfe der Champions-League-Saison 2021/22

Topf Teams Topf 1 FC Chelsea, FC Villarreal, Manchester City, Atletico Madrid, FC Bayern, Inter Mailand, OSC Lille, Sporting Lissabon Topf 2 Real Madrid, FC Barcelona, Juventus Turin, Paris St. Germain, Manchester United, FC Liverpool, FC Sevilla, Borussia Dortmund Topf 3 FC Porto, Ajax Amsterdam, RB Leipzig, Zenit St. Petersburg + drei weitere Teams Topf 4 AC Mailand, VfL Wolfsburg + sechs weitere Teams Zuordnung unklar Besiktas Istanbul, Dynamo Kiew, Club Brügge

BVB, Gerücht: Jadon Sancho mit Manchester United über Wechsel einig

Borussia Dortmunds Offensivspieler Jadon Sancho ist sich offenbar zumindest bezüglich seiner persönlichen Konditionen mit Manchester United über einen Wechsel im Sommer bereits seit dem vergangenen Jahr einig. Das berichtet Sport1 am Samstag.

Demnach liege dem BVB zwar nach wie vor kein offizielles Angebot von den Red Devils für Sancho vor, allerdings rechne auch Sanchos Umfeld mittlerweile fest mit einem Abschied des 21-Jährigen nach vier Jahren in Dortmund. Das deckt sich mit Informationen von SPOX und Goal, wonach Sancho im Sommer einen Abschied anpeilt.

Manchester United wollte Sancho bereits im vergangenen Sommer verpflichten, holte sich beim BVB aber einen Korb ab, weil der englische Rekordmeister nicht bereit war, die von den Dortmundern geforderte Ablösesumme in Höhe von angeblich 120 bis 130 Millionen Euro zu bezahlen.

BVB: Ex-Dortmunder Achraf Hakimi offenbar vor Wechsel zu PSG

Achraf Hakimi steht offenbar kurz vor einem Wechsel vom amtierenden italienischen Meister Inter Mailand zu Paris Saint-Germain. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Dem Bericht zufolge bezahlt PSG rund 60 Millionen Euro für den 22-jährigen Außenbahnspieler, die Corriere dello Sport spricht derweil von einer Ablösesumme von 70 Millionen Euro. Hakimi steht bei Inter zwar noch bis Sommer 2025 unter Vertrag. Doch: Dem Klub wurde von Präsident Steven Zhang vom chinesischen Konzern Suning, dem Mehrheitseigner des Klubs, ein Sparkurs aufgezwungen.

