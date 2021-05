Manchester City - FC Chelsea 0:1: Havertz-Tor macht Chelsea zum Champions-League-Sieger

Trainer Thomas Tuchel hat den FC Chelsea zum zweiten Champions-League-Titel nach 2012 geführt. Im Finale von Porto gewann seine Mannschaft vor 14.110 Zuschauern dank eines Treffers von Kai Havertz mit 1:0 (1:0) gegen Pep Guardiolas Manchester City.

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir haben es verdient", sagte Siegtorschütze Havertz. Genau wie seine Landsmänner Antonio Rüdiger und Timo Werner gewann der 21-jährige deutsche Nationalspieler erstmals den Henkelpott.

Tuchel holte sich im zweiten Anlauf erstmals den Titel: Das letztjährige Champions-League-Finale hatte er als Trainer von Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München verloren. Im Dezember wurde er bei PSG entlassen, ehe er im Januar bei Chelsea übernahm. Nach Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Hansi Flick (FC Bayern) gewann zum dritten Mal in Folge ein deutscher Trainer die Champions League.

Guardiola wartet dagegen weiterhin auf seinen dritten Titelgewinn nach den Triumphen von 2009 und 2011 mit dem FC Barcelona.

Manchester City - FC Chelsea: Die Analyse

Guardiola verzichtete in seiner Startelf auf einen klassischen Sechser wie Rodri oder Fernandinho und bot eine extrem angriffslustige Mannschaft mit sechs Offensivspielern aber ohne klassischen Stürmer auf. Gegen den Ball spielte City in einem 4-3-3, bei eigenem Ballbesitz rückte der Linksverteidiger Zinchenko ins zentrale Mittelfeld, wodurch eine Art 3-4-3 mit Raute entstand.

City hatte zwar von Beginn an mehr Ballbesitz, verpasste es jedoch, sich gefährliche Chancen herauszuspielen. Auch, weil Chelsea in einem deutlich defensiver ausgerichteten 5-4-1 äußerst konzentriert verteidigte. Nach Ballverlusten setzte City tief in der gegnerischen Hälfte meist direkt nach. Griff das Pressing nicht, boten sich Chelsea hinter den sechs Offensivspielern aber teils große Räume.

Diese nutzte Tuchels Mannschaft für einige schnelle Gegenstöße wie in der 14. Minute, als Werner die erste Großchance des Spiels kläglich vergab. Bereits kurz davor hatte er den Ball aus aussichtsreicher Position nicht getroffen (10.). Besser machte es Havertz, der einen direkten Chelsea-Angriff über Mendy, Chilwell und Mount in der 42. zum 1:0 vollendete. Kurz davor war Abwehrchef Silva für Christensen verletzt ausgewechselt worden.

Nachdem Chelsea in der Schlussphase der ersten Halbzeit etwas mutiger agiert und sich mehr Ballbesitz erarbeitet hatte, wurde City nach der Pause wieder drückender. Unterbrochen wurde der Spielfluss aber von einer Verletzungspause: De Bruyne prallte bei einem Zweikampf mit Rüdiger zusammen, wurde lange behandelt und musste dann sichtlich benommen und unter Tränen ausgewechselt werden.

Für de Bruyne kam mit Jesus ein gelernter Stürmer und kurz darauf brachte Guardiola für Silva mit Fernandinho auch einen Sechser, woraufhin Citys Spiel zielstrebiger und gefährlicher wurde. Chelsea ließ sich immer tiefer an den eigenen Strafraum drücken und setzte immer weniger Entlastungsangriffe - nach einem herausragenden Solo von Havertz verpasste Pulisic aber die vermeintliche Entscheidung (73.).

Daraufhin wechselte Guardiola auch noch Agüero ein, verhalf ihm somit zu einem letzten Einsatz für City und leitete einen finalen Sturmlauf ein, der trotz einiger guter Chancen jedoch ungekrönt blieb.

Champions League: Noten und Bewertungen zu Manchester City - FC Chelsea © getty 1/29 Der FC Chelsea hat sich in einem hochklassigen Finale gegen Manchester City die Champions-League-Krone geholt. Die überragenden Spieler liefen in Chelseas Mittelfeld auf, Citys hochklassige Mannschaft blieb hingegen überwiegend blass. Die Noten und Einze © getty 2/29 EDERSON | Tor | Note: 3 | Bekam in der gesamten Partie acht Schüsse auf sein Tor und hielt größtenteils souverän. Leitete Sterlings Großchance mit einem überragenden Ball ein (8.). Beim Gegentreffer durch Havertz war er einen Schritt zu spät (42.). © getty 3/29 KYLE WALKER | Rechtsverteidiger | Note: 3 | Brachte mit seiner Erfahrung viel Sicherheit auf seiner Seite mit und war auch offensiv oft zu sehen. 89 Prozent seiner Bälle brachte er an den Mann, seine Flanken lieferten aber nicht die erhoffte Gefahr. © getty 4/29 JOHN STONES | Innenverteidiger | Note: 4 | War in der ersten Halbzeit bei hohen Bällen sehr wackelig und ermöglichte Werner so eine Großchance (14.). Im gesamten Spiel gewann er zwei Drittel seiner Zweikämpfe. © getty 5/29 RUBEN DIAS | Innenverteidiger | Note: 3,5 | Wurde vom quirligen Werner ständig unter Druck gesetzt, wirkte aber sehr abgeklärt. War 97-mal am Ball und gewann 68 Prozent seiner Zweikämpfe. In der zweiten Hälfte nur noch gegen Konter gefordert. © getty 6/29 OLEKSANDR ZINCHENKO | Linksverteidiger | Note: 4 | Rückte offensiv ins zentrale Mittelfeld, hatte dort aber einen schweren Stand. War 108-mal am Ball, verlor aber Kai Havertz beim 0:1 aus den Augen und ließ Ederson somit im Stich (42.). © getty 7/29 ILKAY GÜNDOGAN | Defensives Mittelfeld | Note: 3 | Hatte als einziger defensiver Mittelfeldspieler eine anspruchsvolle Aufgabe. Lieferte eine starke Passquote von 95 Prozent, wurde im Vorwärtsgang aber von der Chelsea-Mauer Kante und Jorginho gestoppt. © getty 8/29 BERNARDO SILVA | Zentrales Mittelfeld | Note: 5 | War auf dem Feld nahezu unsichtbar und trotz seiner Offensiv-Qualitäten vorwiegend hinten zu sehen. Dort verlor er durchschnittlich vier von fünf Zweikämpfen und musste nach 64 Minuten vom Feld. © getty 9/29 PHIL FODEN | Zentrales Mittelfeld| Note: 3,5 | War kaum ein Faktor zu Beginn, wachte aber nach dem Seitenwechsel auf. Sammelte 63 Ballaktionen und hatte in der 90. Minute die letzte große Chance auf den Ausgleich. © getty 10/29 RIYAD MAHREZ | Rechtsaußen | Note: 3,5 | War im gesamten Spiel kaum ein Faktor und war nur in wenigen Situationen gefährlich. Sein Schuss kurz vor Schluss schlug fast in den Winkel ein, im gesamten Spiel fehlte ihm aber der letzte Zug. © getty 11/29 KEVIN DE BRUYNE | Hängende Spitze | Note: 4 | Leistete sich ungewöhnlich viele Fehler im Offensivspiel. Er wurde zur tragischen Figur des Finals: In der 59. Minute nach Zusammenprall mit Rüdiger unter Tränen ausgewechselt. © getty 12/29 RAHEEM STERLING | Linksaußen | Note: 4,5 | Der Auffälligste in der Anfangsphase. Hatte die erste Riesenchance nach langem Pass von Ederson (8.), danach tauchte er aber komplett ab. Sammelte nur 30 Ballaktionen und musste nach 76 Minuten runter. © getty 13/29 GABRIEL JESUS (ab 59. Minute) | Hängende Spitze | Note: 3,5 | Ersetzte De Bruyne und hatte im Sturmzentrum einen ähnlich schweren Stand. Die langen Bälle von Stones verarbeitete er gut, Torgefahr versprühte er aber kaum. © getty 14/29 FERNANDINHO (ab 64. Minute) | Zentrales Mittelfeld | Note: 3 | Kam für den schwachen Bernardo Silva und rückte direkt auf die defensive Sechser-Position. Brachte 88 Prozent seiner Bälle an den Mann und sorgte für etwas mehr Ruhe im Zentrum. © getty 15/29 SERGIO AGÜERO (ab 76. Minute) | Mittelstürmer | Keine Bewertung | In seinem letzten Spiel im City-Trikot wurde er für die letzte Viertelstunde eingewechselt und orientierte sich in der Sturmspitze. War aber nur sechsmal am Ball. © getty 16/29 EDOUARD MENDY | Tor | Note: 3 | Souverän bei Sterlings Hackenschuss (7.). Bekam sonst nicht wirklich etwas zu tun, weil seine Vorderleute gleich mehrfach klärten. Ein ziemlich ereignisloser Abend für ein Finale. Leitet das 1:0 mit einem weiten Pass ein. © getty 17/29 CESAR AZPILICUETA | Abwehr | Note: 3 | Nicht immer mit perfektem Stellungsspiel. Ab und an etwas holprig beim Spiel mit dem Ball (Passquote von 81,5 Prozent). Klärte wichtig vor Gündogan, der noch einschieben hätte müssen. © getty 18/29 THIAGO SILVA | Abwehr | Note: 2,5 | Übernahm den Spielaufbau in der Dreierkette und strahlte dabei eine enorme Ruhe aus. Gewann jeden seiner vier Zweikämpfe, bis er nach 38 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. © getty 19/29 ANTONIO RÜDIGER | Abwehr | Note: 2,5 | Ließ sich nichts zu Schulden kommen. Bärenstarke Grätsche gegen Foden, der die Führung auf dem Fuß hatte (27.). Seinen Diagonalbällen fehlte es oft an Genauigkeit. © getty 20/29 REECE JAMES | Mittelfeld | Note: 2 | Suchte häufig den Weg nach Vorne. Störte Sterling bei dessen Großchance entscheidend (8.). Auch sonst defensiv äußerst stabil. © getty 21/29 N'GOLO KANTE | Mittelfeld | Note: 1,5 | War überall auf dem Platz zu finden. Dadurch auch immer anspielbar, die Pässe in die Spitze überließ er aber meist Mount und Havertz. Tolle Balleroberung gegen De Bruyne (52.). Starkes Endspiel! © getty 22/29 JORGINHO | Mittelfeld | Note: 2,5 | Unauffällig, aber verlässlich! Ließ sich stets fallen, um Kante mehr Freiheiten zu ermöglichen und das Spiel anzutreiben. Die große Show überließ er seinen Mitspielern. Klärte einmal in höchster Not. © getty 23/29 BEN CHILWELL | Mittelfeld | Note: 2 | Grätschte entscheidend dazwischen, Mahrez hätte sonst leichtes Spiel gehabt (10.). Der Algerier sah ohnehin kaum Land gegen ihn. Schlug einige gute Flanken, die aber keinen Ertrag brachten. © getty 24/29 KAI HAVERTZ | Mittelfeld | Note: 1,5 | Immer für eine Idee gut, spielte einige gefährliche Pässe. Behielt gegen Ederson die Ruhe und schob souverän zur Führung ein (43). Sein erstes und gleichzeitig wohl für immer wichtigstes Tor in der Champions League. © getty 25/29 MASON MOUNT | Mittelfeld | Note: 2 | Beweglich, trickreich und kreativ. Der Engländer strotzte vor Spielfreude und brachte die City-Defensive ein ums andere Mal in Gefahr. Starker Pass in die Schnittstelle auf Havertz vor dessen Tor. © getty 26/29 TIMO WERNER | Sturm | Note: 4 | Sprintete immer wieder in freie Räume und riss somit Lücken - wie vor dem 1:0. Hätte die Führung selbst früher erzielen können, schlug aber ein Luftloch (10.). Ebenfalls schwach: Sein viel zu lahmer Abschluss (14.). © getty 27/29 ANDREAS CHRISTENSEN (ab 39. Minute) | Abwehr | Note: 3 | Kam für Thiago Silva in die Partie und übernahm dessen zentrale Rolle in der Dreierkette. Strahlte nicht ganz die Lockerheit seines Vorgängers aus, blieb aber fehlerfrei. © getty 28/29 CHRISTIAN PULISIC (ab 66. Minute) | Sturm | Note: 3,5 | Ersetzte den glücklosen Werner und reihte sich in der Spitze ein. Ließ nach schöner Havertz-Vorlage die Chance auf die Entscheidung liegen (73.). © getty 29/29 MATEO KOVACIC (ab 80. Minute) | Mittelfeld | Ohne Bewertung | Kam für den starken Mount in die Partie, um im Zentrum für noch mehr Stabilität zu sorgen und die Führung zu verteidigen.

Manchester City - FC Chelsea Die Aufstellungen

City: Ederson - Walker, Stones, Ruben, Sintschenko - Gündogan - Bernardo Silva (64. Fernandinho), Foden - De Bruyne (59. Jesus) - Mahrez, Sterling (76. Agüero)

Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Thiago Silva (39. Christensen), Rüdiger - James, Jorginho, Kante, Chilwell - Havertz, Mount (80. Kovacic) - Timo Werner (66. Pulisic)

Manchester City - FC Chelsea: Die Daten des Spiels

Tor: 0:1 Havertz (42.)



Mit Citys Gündogan und Chelseas Rüdiger, Havertz und Werner begannen erstmals in einem Champions-League-Finale ohne Beteiligung eines deutschen Klubs vier deutsche Spieler.

Pulisic ist war erste US-Amerikaner, der in einem Champions-League-Finale zum Einsatz kommt.

Für Guardiola war es nach der Copa del Rey 2011 (0:1 n.V. gegen Real Madrid) die zweite Niederlage in einem wichtigen Finale.

Citys einziger Schuss aufs Tor war Sterlings Hacken-Abschuss in der 8. Minute.

Der Star des Spiels: Kai Havertz (FC Chelsea)

Mit seinem Treffer zum 1:0 entschied Havertz das Finale, kreierte aber auch noch zwei weitere gute Chancen: In der 10. verpasste Werner nach gutem Havertz-Zuspiel, in der 73. Pulisic. Seine Zweikampfquote von knapp 56 Prozent war bei Chelsea die drittbeste aller Startelf-Spieler.

Der Flop des Spiels: Bernardo Silva (Manchester City)

In Citys halbrechtem Mittelfeld spielte Silva keine Rolle. Er war selten am Ball, setzte kaum offensive Impulse und verlor rund 80 Prozent seiner Zweikämpfe. In der 64. für Fernandinho ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spanien)

Lahoz hatte mit dem größtenteils fair geführten Spiel keine Probleme.