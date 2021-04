Schalke 04, News und Gerüchte: Draxler und Özil reagieren auf Abstieg - erster Star äußert Wechselgedanken

Nach dem Abstieg mit Schalke 04 sucht Trainer Dimitrios Grammozis für die 2. Bundesliga Spieler, die sich mehr mit dem Traditionsklub identifizieren. Einer davon ist wohl nicht Suat Serdar. Gerald Asamoah reagiert emotional. Mit Julian Draxler und Mesut Özil melden sich zwei prominente Ex-Spieler zu Wort. Aufmunterung gibt es von einem spanischen Klub. Außerdem gab es am Dienstagabend wohl eine Auseinandersetzung zwischen Fans und Mannschaft. Hier gibt es News und Gerüchte rund um S04.

Hier geht es zu weiteren News zu Schalke 04

Schalke 04, Stellungnahme: Fans haben "Grenzen überschritten"

Was gestern Abend nach dem Spiel zwischen Mannschaft und Fangruppierungen passiert ist, ist noch unklar. Schön war es aber offensichtlich nicht, im Gegenteil. Der Verein hat auf seiner Homepage gerade eine Stellungnahme veröffentlicht. Diese lautet wie folgt:

"Nach der Rückkehr vom Bundesliga-Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld hat es am frühen Mittwochmorgen (21.4.) an der Arena einen kurzfristig zustande gekommenen Austausch zwischen Profi-Mannschaft und Fangruppierungen gegeben.

Im Rahmen dieses Aufeinandertreffens haben aus der Menge einzelne, bislang nicht zuzuordnende Personen Grenzen überschritten, die für den FC Schalke 04 nicht verhandelbar sind.

Bei allem verständlichen Frust und aller nachvollziehbaren Wut über den Abstieg in die 2. Bundesliga: Der Verein wird es niemals akzeptieren, wenn die körperliche Unversehrtheit seiner Spieler und Mitarbeiter gefährdet wird. Genau das ist in der vergangenen Nacht aber durch die Handlungen von Einzelpersonen geschehen. Der Club verurteilt dieses Verhalten aufs Schärfste und stellt sich selbstverständlich vor seine Mitarbeiter.

Die Aufarbeitung des Vorfalls hat bereits begonnen. Der FC Schalke 04 wird bis zur Aufklärung der Vorkommnisse keine weiteren Kommentare zu diesem Thema abgeben."

© getty Die Zukunft von Nationalspieler Suat Serdar ist ungeklärt.

Schalke 04, News: Grammozis will Spieler mit Identifikation

Nach dem 0:1 des FC Schalke 04 in Bielefeld und dem damit verbundenen Abstieg hat S04-Trainer Dimitrios Grammozis von einer "bitteren Stunde für alle Schalker" gesprochen, den Blick aber bereits in die Zukunft gerichtet.

"Wir müssen schauen, dass wir wieder Jungs für den Verein gewinnen, die das Emblem würdig tragen", sagte Grammozis, "die wissen, was Schalke ist, worauf sie sich einlassen und was die Anforderungen sind."

Mit der 21. Saisonniederlage hatten die Gelsenkirchener die letzte Chance auf den Klassenerhalt verspielt. Die Profis waren nach dem Schlusspfiff blitzschnell in der Kabine verschwunden. "Wir wollen eine Mannschaft auf den Platz stellen, auf die die Fans wieder stolz sein können", meinte Grammzois und versprach: "Wir werden alles dafür tun, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen, damit wir den Wiederaufstieg schaffen."

Schalke 04, News: Serdar will "langfristig CL spielen"

Zu dieser schlagkräftigen Truppe wird wohl nicht Suat Serdar zählen. Eine Zusage, in der 2. Liga beim Wiederaufstieg definitiv mithelfen zu wollen, hat der Nationalspieler in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Sport Bild jedenfalls nicht gegeben.

"Langfristig möchte ich möglichst dauerhaft Champions League spielen und Titel gewinnen", stellte Serdar klar. "Spanien und England" fände er reizvoll. Gleichwohl meinte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler: "Ich weiß wirklich nicht, was im Sommer passiert. Das darf jetzt auch kein Thema sein. Wir haben die Pflicht, die Saison so anständig es überhaupt noch möglich ist, zu Ende zu bringen."

Schalke 04, News: Asamoah reagiert emotional auf Abstieg

Gerald Asamoah hat emotional auf den vierten Abstieg des S04 nach 1981, 1983 und 1988 reagiert. Mit Tränen in den Augen erschien die als Funktionär agierende Schalker Klublegende nach dem Abpfiff in Bielefeld zum Post-Match-Interview bei Sky.

"Wir wussten, was auf uns zukommt", sagte der 42-Jährige, "aber wenn es soweit ist, wenn man merkt, es ist jetzt vorbei - das ist schon brutal!"

Wer verantwortlich für den Abstieg sei? "Wir haben alle enttäuscht, da muss sich jeder hinterfragen", meinte Asamoah, nahm aber auch die Spieler klar in die Pflicht: "Wenn du Tabellenletzter bist und 13 Punkte hast, wenn da einer sagt, er hat alles gegeben ... dann weiß ich nicht, was ich mit dieser Person machen würde."

Schalke 04, News: Draxler und Özil melden sich zu Wort

Die beiden Ex-Schalker Mesut Özil (Fenerbahce Istanbul) und Julian Draxler (Paris Saint-Germain) haben den Fans der Knappen unmittelbar nach dem Abstieg ein wenig Trost gespendet.

"Wir kommen zurück", schrieb Draxler bei Instagram. Özil reagierte bei Twitter: "Bitte, bitte kommt ganz schnell wieder zurück."

Schalke 04, News: FC Sevilla muntert S04 auf

Auch der spanische Erstligist FC Sevilla, mit denen die Königsblauen eine Fanfreundschaft haben, hat sich zu Wort gemeldet, um den Tabellen-18. der Bundesliga aufzumuntern.

"Besonders in dunklen Zeiten muss man zusammenhalten. Kumpels, fahrt bald aus der Schacht aus. GLÜCK AUF!", schrieben die Andalusier bei Twitter.

Schalke 04: Der Spielplan bis zum Saisonende