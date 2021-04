Schalke 04: Spieler nach Bielefeld-Rückkehr von Fans attackiert - Verein verurteilt Vorfälle

Profis von Schalke 04 sind in der Nacht auf Mittwoch nach der Rückkehr aus Bielefeld vor der Veltins-Arena in Gelsenkirchen von Fans attackiert worden. Dabei soll es zu Jagdszenen gekommen sein, mehrere Spieler sollen Blutergüsse davongetragen haben. Der Verein verurteilte die Vorfälle in einer Stellungnahme.

Nach der 0:1-Niederlage in Bielefeld und dem damit verbundenen Abstieg in die 2. Liga ist es nach der Rückkehr der Schalker Mannschaft an die eigene Arena am frühen Mittwochmorgen zu einem Treffen mit Fans gekommen, das dann eskalierte.

Wie der Verein mitteilt, hätten im Rahmen eines Austauschs "einzelne, bislang nicht zuzuordnende Personen Grenzen überschritten, die für den FC Schalke 04 nicht verhandelbar sind". Zwar verstehe man den Frust über die sportlichen Ergebnisse, aber: "Der Verein wird es niemals akzeptieren, wenn die körperliche Unversehrtheit seiner Spieler und Mitarbeiter gefährdet wird. Genau das ist in der vergangenen Nacht aber durch die Handlungen von Einzelpersonen geschehen."

Die WAZ berichtet von weiteren Details aus der Nacht: Kurz nach 1 Uhr seien die Spieler am Stadion eingetroffen und dort von 500 bis 600 Fans empfangen worden. Nachdem es zunächst friedliche Diskussionen gegeben haben soll, hätten Anführer der Fangruppen mit Beleidigungen das Wort ergriffen und seien gegen einzelne Spieler vorgegangen. Danach hätten "einzelne Gewalttäter" Spieler angegriffen, die "mit einigen Hämatomen" davongekommen seien. Zumindest habe es keine schweren Verletzungen gegeben, die Spieler und die weiteren Angestellten seien "schockiert".

Die Bild zitiert Hauptkommissar Matthias Büscher: "Nach der Rückkehr der Schalke-Spieler zur Arena sollte es eine Aussprache mit eine Gruppe Fans geben. Es gab vorher schon Hinweise darauf, deswegen waren Polizeikräfte bereitgestellt. Dann kam es aber unerwartet sofort zu massiven Aggressionen, zwei Spieler sollen getreten worden sein, es flogen Eier und Pyrotechnik. Die Spieler rannten weg, unsere Beamten der Hundertschaft haben dann eingegriffen. Es sind keine Verletzten bekannt, es gab keine Festnahmen. Es wird aber ermittelt, ob und welche Anzeigen es gegen Beteiligte des Angriffs gibt."

Aus dem Umfeld mehrerer Spieler will die Bild zudem erfahren haben, dass Gegenstände nach ihnen geworfen wurden.

FC Schalke 04 steht als Absteiger fest: So reagierte das Netz © getty 1/14 Durch die 0:1-Niederlage gegen Bielefeld steht der vierte Bundesliga-Abstieg der Schalker Vereinsgeschichte bereits fest. Nach 30 Jahren Erstliga-Zugehörigkeit wird Schalke ab kommender Saison in der 2. Liga antreten. So reagiert das Netz. © Twitter 2/14 © Twitter 3/14 Gianni Costa (Chefreporter Sport bei der Rheinischen Post) © Twitter 4/14 Andreas Ernst (Schalke-Reporter bei Funke Sport) © Twitter 5/14 © Twitter 6/14 © Twitter 7/14 Dirk große Schlarmann (Reporter bei Sky) © Twitter 8/14 Alexander Baumjohann (früherer Schalke-Spieler) © Twitter 9/14 © Twitter 10/14 1. FC Nürnberg © Twitter 11/14 FUMS-Magazin © Twitter 12/14 Andreas Ernst (Reporter bei Funke Sport) © Twitter 13/14 Peter Müller (Redaktionsleiter Funke Sport) © Twitter 14/14 Tobias Escher (Freier Journalist und Taktik-Experte)

Das Statement von Schalke 04 im Wortlaut

Nach der Rückkehr vom Bundesliga-Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld hat es am frühen Mittwochmorgen (21.4.) an der Arena einen kurzfristig zustande gekommenen Austausch zwischen Profi-Mannschaft und Fangruppierungen gegeben.

Im Rahmen dieses Aufeinandertreffens haben aus der Menge einzelne, bislang nicht zuzuordnende Personen Grenzen überschritten, die für den FC Schalke 04 nicht verhandelbar sind.

Bei allem verständlichen Frust und aller nachvollziehbaren Wut über den Abstieg in die 2. Bundesliga: Der Verein wird es niemals akzeptieren, wenn die körperliche Unversehrtheit seiner Spieler und Mitarbeiter gefährdet wird. Genau das ist in der vergangenen Nacht aber durch die Handlungen von Einzelpersonen geschehen. Der Club verurteilt dieses Verhalten aufs Schärfste und stellt sich selbstverständlich vor seine Mitarbeiter.

Die Aufarbeitung des Vorfalls hat bereits begonnen. Der FC Schalke 04 wird bis zur Aufklärung der Vorkommnisse keine weiteren Kommentare zu diesem Thema abgeben.