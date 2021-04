FC Schalke 04, News und Gerüchte: Sportvorstand Peter Knäbel will Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar halten

S04-Sportvorstand Peter Knäbel will Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar über den Sommer hinaus halten. Schalke ist offenbar an einem Schweizer Mittelfeldmann interessiert. Außerdem ist Schalke heute zu Gast in Freiburg. Alle News und Gerüchte rund um den FC Schalke 04 findet Ihr hier.

Die Meldungen zu Schalke 04 vom Vortag findet ihr hier.

Schalke 04: Knäbel will Kolasinac und Huntelaar halten

Schalkes neuer Sport-Vorstand Peter Knäbel macht sich Hoffnungen, die zwei im Winter verpflichteten Spieler Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar über den Sommer hinaus verpflichten zu können. "Es ist ein weiter Weg. Aber ich habe auch schon einen Marathon geschafft", sagte Knäbel im Interview der Funke-Mediengruppe auf eine langfristige Verpflichtung Kolasinacs angesprochen.

Der 27 Jahre alte Defensivspieler, der schon zwischen 2011 und 2017 für den derzeit Tabellenletzten der Bundesliga spielte, ist seit Januar aus London ausgeliehen. Bei Arsenal war Kolasinac zuletzt nicht mehr zum Zug gekommen.

Auch mit Stürmer Klaas-Jan Huntelaar will Knäbel demnächst ein Gespräch führen. Ob der 37-Jährige indes mit Schalke auch in die zweite Liga geht, ist aber noch unsicher. "Was ich sicher sagen kann: Wir werden miteinander sprechen. Was er auf dem Platz als Stürmer und Persönlichkeit macht und wie er sich den anderen Spielern stellt, das ist großartig. Was ich aber auch immer im Hinterkopf haben muss, sind die Zahlen und die Perspektive", so Knäbel.

Hier findet Ihr weitere Informationen zur Kaderplanung der Königsblauen.

Schalke wohl an Schweizer Mittelfeldmann dran

Nach Informationen des Schweizer Fachportals 4-4-2.com ist der FC Schalke 04 an Charles Pickel vom französischen Zweitligisten Grenoble Foot interessiert. Demnach sind die Knappen jedoch nicht der einzige Interessent. Auch der 1. FC Köln, der FC Augsburg und Arminia Bielefeld sollen ein Auge auf den defensiven Mittelfeldspieler geworfen haben.

Der 23-Jährige ist noch bis Sommer kommenden Jahres vertraglich an Grenoble gebunden, würde also eine Ablöse kosten. Mit seiner Athletik und Zweikampfstärke zählt Pickel zu den Leistungsträgern beim Klub, der in dieser Spielzeit am Aufstieg in die Ligue 1 schnuppert.

Charles Pickel: Leistungsdaten 20/21

Wettbewerb Spiele Tore Assists Spielminuten Ligue 2 29 1 2 2.456 Coupe de France 2 - - 117 GESAMT 31 1 2 2.573

Schalke zu Gast beim SC Freiburg

Der FC Schalke 04 tritt beim SC Freiburg an (Samstag, 15.30 Uhr im Liveticker) an. Während Schalke 13 Zähler hinter dem Relegationsplatz liegt und damit nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt hat, geht es für Freiburg noch um einen Platz in der Europa Conference League. Zu dieser könnte schon Platz 7 reichen, sollte der DFB-Pokalsieger unter den ersten 6 landen.

Freiburg - Schalke: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Freiburg : F. Müller - Gulde, Lienhart, Heintz - Schmid, Santamaria, Höfler, Günter - Sallai, Höler - Demirovic

: F. Müller - Gulde, Lienhart, Heintz - Schmid, Santamaria, Höfler, Günter - Sallai, Höler - Demirovic Schalke: Fährmann - Becker, Stambouli, Thiaw - Aydin, Calhanoglu - Mascarell - S. Serdar, Kolasinac - Harit - Huntelaar

FC Schalke 04: Die nächsten Spiele im Überblick