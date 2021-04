BVB - News und Gerüchte: Arsenal startet wohl zweiten Anlauf bei Julian Brandt

Der FC Arsenal will offenbar im Sommer einen zweiten Anlauf starten, um Julian Brandt vom BVB zu verpflichten. Ein ehemaliger Retter von Borussia Dortmund wurde in der Schweiz zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB-Transfernews: Arsenal wohl erneut an Julian Brandt interessiert

Der FC Arsenal hat offenbar erneut ein Auge auf BVB-Offensivspieler Julian Brandt geworfen. Wie die Bild berichtet, sei Brandt die erste Alternative für den von Real Madrid bis Saisonende ausgeliehenen Martin Ödegaard, dessen Festverpflichtung für die Gunners finanziell tendenziell nicht machbar sei. Der 24-Jährige von Borussia Dortmund sei hingegen für nur 25 Millionen Euro zu haben.

Brandt, der vertraglich noch bis 2024 an den BVB gebunden ist, konnte seit seinem Wechsel 2019 von Bayer Leverkusen nach Dortmund nicht gänzlich überzeugen und pendelte aufgrund seiner Formschwankungen immer wieder zwischen Bank und Startelf.

Besonders in der laufenden Spielzeit hat er einen schweren Stand: In 40 Pflichtspielen kommt Brandt gerade einmal auf fünf Torbeteiligungen, in den wichtigen Spielen in der K.o.-Phase der Champions League kam er in vier Partien gegen Sevilla und Manchester City lediglich auf 20 Einsatzminuten. Zweimal erhielt Youngster Ansgar Knauff den Vorzug.

Die anhaltende Entwicklungsstagnation bei Brandt könnte auch dessen Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer gefährden. Bundestrainer Joachim Löw verzichtete bei der Kaderberufung im März für die WM-Qualifikationsspiele gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien erstmals seit 2016 auf die Dienste des BVB-Spielers.

Arsenal hatte bereits im Winter die Fühler ausgestreckt. Damals berichtete unter anderem das Portal The Athletic vom Interesse der Gunners an Brandt. "Grundsätzlich ist es so, dass wir uns natürlich mit jeder Situation individuell beschäftigen würden - auch mit einem wirtschaftlichen Hintergrund, der nicht rosig ist aufgrund der Pandemie-Situation. Aber es liegt nicht mal ansatzweise etwas auf dem Tisch", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc damals.

© getty Fristet immer wieder ein Reservistendasein beim BVB: Julian Brandt.

BVB - News: Borussia Dortmunds "Retter" Homm muss ins Gefängnis

Der deutsche Finanzmanager und sogenannter "BVB-Retter" Florian Homm ist in der Schweiz wegen qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung und mehrfacher Urkundenfälschung im Zeitraum von September 2005 bis April 2008 zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten verurteilt worden, 18 Monate sind auf Bewährung ausgesetzt.

Laut Anklageschrift ging es um Bereicherungen im Umfang von "mindestens 170.938.806 US-Dollar". Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Homm und drei Mitangeklagte haben noch die Möglichkeit, Berufung einzulegen.

Homm hatte dem BVB in den frühen 2000er Jahren mit einer Finanzsspritze in Höhe von 20 Millionen Euro bei der Klub-Sanierung geholfen, als dem Klub der Bankrott drohte. In den Medien wurde er daher als "BVB-Retter" bekannt.

In einem Spiegel-Interview 2005 sagte er: "Hätte ich nicht investiert, wäre die Borussia nicht mehr im professionellen Fußball aktiv. Das ist meine Art, mich mit dem Verein zu identifizieren. Ohne mich könnte die Borussia treu und fest in der Oberliga zusammenhalten."

© imago images Wurde einst als BVB-Retter gefeiert: Florian Homm (M.).

BVB - VfL Wolfsburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dem BVB steht am 31. Spieltag ein weiteres Endspiel im Kampf um die Champions League ins Haus. Am Samstag gastieren die Dortmunder beim VfL Wolfsburg, der aktuell auf Platz drei liegend fünf Punkte Vorsprung auf die Schwarzgelben hat. Verzichten muss der BVB dabei auf Abwehrchef Mats Hummels, der sich beim 2:0-Sieg gegen Union Berlin die fünfte Gelbe Karte einhandelte. Ihn wird aller Voraussicht nach der zuletzt formschwache Emre Can in der Innenverteidigung ersetzen. So könnten beide Teams spielen:

Borussia Dortmund: Hitz - Morey, Akanji, Can, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Delaney - Reus, Sancho - Haaland

Hitz - Morey, Akanji, Can, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Delaney - Reus, Sancho - Haaland VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Paulo Otavio - X. Schlager, Arnold - R. Baku, Philipp, Gerhardt - Weghorst

