BVB, News und Gerüchte: Arsenal scoutet Julian Brandt - Winterwechsel zu kurzfristig?

23/26

ERLING HAALAND: 17 Tore und 3 Vorlagen in 14 Pflichtspielen sind erneut brachial. Traf in jedem CL-Spiel, sein Viererpack gegen Hertha war historisch. Hievt das gesamte Team auf eine andere Ebene - was man sah, als er zuletzt verletzt fehlte. Note: 1.