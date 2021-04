BVB, News und Gerüchte: Ex-Dortmunder Lucas Barrios leidet unter Herzproblemen

Der ehemalige BVB-Spieler Lucas Barrios leidet unter einer leichten Herzmuskelentzündung. Das von Borussia Dortmund beim Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag getragene Sondertrikot wurde zum Verkaufsschlager. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Ex-BVB-Spieler Lucas Barrios leidet unter Herzproblemen

Der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund Lucas Barrios leidet unter einer leichten Herzmuskelentzündung. Das verkündete sein aktueller Klub Gimnasia y Esgrima La Plata aus Argentinien. Ursache ist eine zweimalige Erkrankung des 36-jährigen Stürmers an Covid-19.

Barrios sagte ESPN: "Ich bin jetzt in der Situation, die offensichtlich nicht schön ist und ich wünsche niemandem, dass er sie auch durchleben muss. Am wichtigsten ist, dass ich mich erhole und bald wieder verfügbar bin." Wie lange er ausfallen wird, ist noch unklar. "Dies ist das zweite Mal, dass COVID-19 mich erwischt hat. Ich hatte Antikörper und alles, aber der Virus packte mich trotzdem", so Barrios.

Der Stürmer spielte von 2009 bis 2012 für Dortmund und gewann in dieser Zeit zwei Meistertitel und einmal den DFB-Pokal. In 102 Spielen für Dortmund erzielte er 49 Tore.

BVB: Sondertrikot avanciert zum Verkaufsschlager

Das von Borussia Dortmund beim Heimspiel gegen Werder Bremen getragene Sondertrikot, das an die erfolgreichen 1990er Jahre erinnern sollte, wurde zum Verkaufsschlager. Am Sonntag waren im Online-Shop bereits nach wenigen Stunden die ursprünglich 50.000 angebotenen Trikots vergriffen. Deshalb verlängerte Dortmund die Aktion und bietet nun bis nächsten Samstag um 19.09 Uhr weitere Exemplare an.

Zu kaufen gibt es das Sondertrikot nicht nur mit Rückennummern und Namen aktueller Spieler, sondern auch von Klublegenden aus den 1990er Jahren. Am gefragtesten ist einem Bericht der Bild zufolge Kapitän Marco Reus, gefolgt von Erling Haaland. In den Top 10 sollen sich mit dem heutigen Sportdirektor Michael Zorc, Karl-Heinz Riedle und dem heutigen Direktor des Nachwuchsleistungszentrums Lars Ricken aber auch drei Legenden befinden.

"Es freut uns besonders, dass nicht nur die Trikots unserer aktuellen Spieler, sondern auch die der Helden so gefragt sind. Daran erkennt man die tiefe und langjährige Verbundenheit unserer Fans, die die Dortmund-DNA seit Jahrzehnten schon in sich tragen", sagte Geschäftsführer Carsten Cramer der Bild.

© getty Borussia Dortmund bleibt Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg im Kampf um die Champions-League-Qualifikation auf den Fersen.

BVB beim VfL Wolfsburg zu Gast

Borussia Dortmund ist am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg zu Gast. Am viertletzten Spieltag ist es ein entscheidendes Spiel im Kampf um einen Champions-League-Startplatz. Aktuell beträgt der Rückstand des fünftplatzierten Dortmunds auf das drittplatzierte Wolfsburg fünf Punkte.

Zum Spiel findet heute um 12 Uhr eine Pressekonferenz mit Trainer Edin Terzic statt. Wir halten Euch natürlich auf dem Laufenden.

