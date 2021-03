BVB, News und Gerüchte: Sebastian Kehl spricht über Haaland-Zukunft

Die Entscheidung in der Torhüterfrage beim BVB für die restliche Saison ist offenbar gefallen. Sebastian Kehl hat über die Zukunft von Erling Haaland gesprochen. Nach einer Szene des Norwegers mit Gladbachs Co-Trainer kam es zu Diskussionen. News und Gerüchte zur Borussia gibt es hier.

BVB: Kehl spricht über Haaland-Zukunft

Wie steht es um die langfristige Zukunft von Stürmerstar Erling Haaland? Zwar steht der Norweger bis 2024 in Dortmund unter Vertrag, kann den Verein jedoch ab 2022 aufgrund einer Ausstiegsklausel verlassen. Klar scheint, dass der 20-Jährige den Schwarzgelben über das Saisonende hinaus treu bleibt.

"Borussia Dortmund ist weiter der richtige Klub für ihn, sein Weg ist hier noch nicht zu Ende. Erling und der BVB, das ist eine erfolgversprechende Symbiose. Auch deshalb gehen wir davon aus, dass er über den Sommer hinaus bleiben und bei uns ein noch besserer Spieler wird", erklärte Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl der Sport Bild.

Laut der Sport Bild spielen nur sechs Klubs eine Rolle in den Planungen Haalands: Real Madrid, der FC Barcelona, Juventus Turin, der FC Liverpool und die beiden Vereine aus Manchester. Der FC Bayern beschäftige sich nicht mit Haaland. Die Konkurrenzsituation zu Robert Lewandowski sowie die Finanzierbarkeit des Transfers verhindern dies.

"Erling ist ein Gewinnertyp und versucht, seinen Ehrgeiz und Siegeswillen auf die Mannschaft zu übertragen. Das macht ihn enorm wertvoll", schwärmte Kehl weiter. "Dazu kommen teilweise unglaubliche Tore, spektakuläre Sprints - das Gesamtpaket Erling Haaland hat einiges, was einen zum Staunen bringt."

Insbesondere das Thema Schnelligkeit ist ein Markenzeichen im Spiel des Stürmers. Mit einem Wert von 35,16 km/h ist er der schnellste Mittelstürmer der Liga, Fitnesstrainer Sercan Engin, der bereits für den BVB arbeitete, erklärt dies so: "Möchte ich meine Endgeschwindigkeit verbessern und über größere Distanzen halten, muss ich diese Sprints gezielt trainieren. Die hat man in Haalands Instagram-Storys im Sommer gesehen. Er hat genau das trainiert, was im Verein zu kurz kommt und positionsspezifisch für ihn wichtig ist."

Was außerdem für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit von Haaland und der Borussia spricht, ist der Name Marco Rose. Bereits in Salzburg arbeiteten die beiden zusammen, im Sommer könnte es zu einer Wiedervereinigung mit dem derzeitigen Gladbach-Coach kommen. Auch dieser weiß die Qualitäten Haalands zu schätzen: "Was ihn richtig stark macht, ist, wie er als Typ tickt. Diese Willenskraft, diese Wucht, diese Torgefährlichkeit."

© getty Haaland steht noch bis 2024 bei der Borussia unter Vertrag.

BVB: Terzic legt sich offenbar auf Nummer eins fest

Marwin Hitz wird offenbar für den Rest der Saison im Tor von Borussia Dortmund stehen. Dies berichtet die WAZ. Demnach habe sich Trainer Edin Terzic darauf festgelegt, dass der Schweizer seinen Landsmann Roman Bürki vorübergehend auf die Bank verdrängt hat.

"Dazu werde ich mich nicht äußern", erklärte Terzic nach dem Sieg gegen Gladbach. Stattdessen freute er sich über eine starke Parade seines Keepers in der Schlussphase gegen Ramy Bensebaini: "Diese Szene ist herausragend gewesen, denn sie hätte ein Tor bedeutet, aber genauso wichtig ist die Szene, wo er mit einem Kontakt direkt auf die Sechs spielt. So etwas ist genauso wichtig wie der Save."

Ähnliche Worte wählte Terzic vor dem Spiel bei Sky. Hitz sei "gut im Rhythmus" und habe es "in den letzten Spielen gut gemacht. Und: "Wir wollten eine Leistungskultur schaffen, wir wollten gute Leistungen belohnen. Wir werden uns das immer offenhalten. Beide wissen, woran sie sind und können das Woche für Woche zeigen."

Hitz vertrat den verletzten Bürki in den vergangenen Spielen, wie sein Konkurrent zeigte er jedoch einige Schwächen. Während Hitz, der seinen Vertrag jüngst bis 2023 verlängerte, auch nach der Genesung Bürkis im Tor blieb, ist die Zukunft des vorherigen Stammtorhüters ungewiss. Auch er ist jedoch bis 2023 an den BVB gebunden.

Gladbach - BVB: Noten und Einzelkritiken zum DFB-Pokal-Viertelfinale © getty 1/30 Dank des Siegtreffers von Jadon Sancho ist Borussia Dortmund in das Pokal-Halbfinale eingezogen. Während bei den Schwarz-Gelben vor allem Mats Hummels überzeugte, enttäuschten bei Gladbach mehrere Leistungsträger. Die Noten. © getty 2/30 TOBIAS SIPPEL: Der Pokaltorhüter machte seine Aufgabe gut. Schickte Reus mit einer Finte in die falsche Richtung. Stark war außerdem seine Parade gegen Haaland (83.). Note: 3. © getty 3/30 STEFAN LAINER: Wie immer mit einem hohen Laufpensum. Seine Versuche in der Offensive waren bis auf einen Seitenwechsel auf Thuram allerdings nicht glücklich. Zum Schluss mit der Chance auf den Ausgleichstreffer. Note: 3,5. © imago images / Team 2 4/30 MATTHIAS GINTER: Der Nationalspieler ließ Reus in der 9. Minute viel zu frei. Danach hatte er auch immer wieder Probleme mit Haaland. Insgesamt gewann er aber zwei Drittel seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 5/30 NICO ELVEDI: Wie sein Nebenmann ließ er Haaland bei dessen großer Chance laufen (35.). Anders als Ginter gewann er gerade einmal 25 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4. © getty 6/30 RAMY BENSEBAINI: Auf seiner linken Seite machte er immer wieder Dampf. Sehenswert waren sein No-Look-Pass auf Hofmann (34.), als er mit seinem Schuss Hitz zu einer Glanztat zwang und als er im Spagat einen Konter verhinderte. Note: 2,5. © getty 7/30 CHRISTOPH KRAMER: Wie gewohnt defensivstark, gewann 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Allerdings leistete er sich mehrere Fehler in der Offensive. Sein missglücktes Anspiel auf Hofmann verhinderte einen Konter (45.), dazu mit vielen Ballverlusten. Note: 3,5, © getty 8/30 FLORIAN NEUHAUS: Der Nationalspieler konnte nicht wie sonst seine Offensivstärke ausspielen. Neuhaus hatte keine Ruhe am Ball und leistete sich außerdem viele Stellungsfehler. Sein leichtsinniger Ballverlust leitete Sanchos Treffer ein. Note: 4,5. © getty 9/30 JONAS HOFMANN: In der ersten Hälfte noch auffälligster Gladbacher, danach baute er ab. Er bediente Thuram bei dessen Chancen, zudem mit enormen Laufpensum. Auch in der Defensive mit einer guten Vorstellung, leistete sich aber 15 Ballverluste. Note: 3. © getty 10/30 LARS STINDL: Wie Neuhaus gelang es ihm nicht, die Offensive in gefährliche Aktionen zu bringen. Ansonsten eine ungewohnt unauffällige Vorstellung, musste daher nach 75 Minuten raus. Note: 4,5 © getty 11/30 MARCUS THURAM: In der 2. Minute hatte der Franzose die große Chance auf die Führung, danach mit vielen weiteren unglücklichen Aktionen. Legte auf Reus auf (9.), spielte außerdem mehrere schwache Pässe. Note: 4,5. © getty 12/30 ALASSANE PLEA: Der Franzose hatte einen schweren Stand und konnte sich kaum in Szene setzen. Vor allem gegen Hummels sah er kein Land und kam nur auf 37 Ballkontakte. Note: 4,5. © imago images / Hufnagel 13/30 VALENTINO LAZARO: Er ersetzte den ausgepumpten Hofmann in der 68. Minute. Lazaro konnte keine Akzente setzen und verlor mehrmals den Ball. Note: 4 © getty 14/30 HANNES WOLF: Der Österreicher sollte anstatt Stindl für mehr Kreativität sorgen, allerdings ohne Erfolg. Ohne Bewertung. © getty 15/30 BREEL EMBOLO: Der Schweizer ersetzte in der 75. Minute Marcus Thuram und sollte noch mal für Furore sorgen, jedoch ohne Erfolg. Ohne Bewertung. © getty 16/30 DENIS ZAKARIA: Kam ebenfalls in der 75. Minute für Kramer ins Spiel. Ohne Bewertung. © getty 17/30 MARWIN HITZ: Erlebte lange einen völlig ruhigen Abend, bis er bei Bensebainis Dampfhammer eine Weltklasse-Parade zeigte (59.). Im Spiel mit dem Ball außerdem mit viel Ruhe und Übersicht. Note: 2,5. © getty 18/30 MATEU MOREY: Beackerte die rechte Außenbahn nie mit der nötigen Durchschlagskraft und traute sich nur selten in die gegnerische Hälfte. Stellte Thuram vor dessen vermeintlichem Tor clever ins Abseits. Note: 3,5. © getty 19/30 EMRE CAN: Schlief im Duell mit Thuram, der seine Großchance aber kläglich liegen ließ (2.). Defensiv sonst mehr als solide und im Spielaufbau kaum mit Fehlern. Note: 2,5. © getty 20/30 MATS HUMMELS: Im Passspiel zwar das eine oder andere Mal etwas unkonzentriert, dafür mit einem starken Ball vor Haalands Riesenchance (36.). Nahm zudem Plea völlig aus dem Spiel. Seine Zweikampfquote von 100 Prozent spricht Bände. Note: 1,5. © getty 21/30 RAPHAEL GUERREIRO: Im Glück, dass sein übler Ballverlust nicht zum frühen Rückstand führte. Verletzte sich offenbar in dieser Szene und musste früh runter. Für ihn kam Schulz ins Spiel. Ohne Bewertung. © getty 22/30 THOMAS DELANEY: Präsentierte sich bei seiner Rückkehr als gewohnt sicherer Rückhalt. Aufgrund des starken Pressings der Fohlen in der Defensive gebunden, nach der Pause etwas offensiver. Blieb 90 Minuten lang fehlerfrei. Note: 2,5. © getty 23/30 MAHMOUD DAHOUD: Der zentrale Part des Mittelfeld-Trios konnte seinen Aufwind aus den vergangenen Spielen nicht mitnehmen. Obendrein mit einer schwachen Zweikampfquote von 36,4 Prozent. Sah in der Nachspielzeit völlig unnötig Gelb-Rot. Note: 4,5. © getty 24/30 JUDE BELLINGHAM: Mit einigen guten Ansätzen, agierte bei seinen Pässen (Quote von 68,2 Prozent) aber oftmals viel zu überhastet, wodurch einige Angriffe im Sand verliefen. In den Zweikämpfen wie gewohnt giftig. Note: 4. © getty 25/30 MARCO REUS: Tauchte gleich zu Beginn frei vor Sippel auf, knallte den Ball aber volley in die Wolken (10.). Anschließend zwar überall auf dem Platz zu finden, traf aber viele falsche Entscheidungen. Legte Sanchos Tor dafür mustergültig auf. Note: 3,5. © getty 26/30 ERLING HAALAND: Stets in Lauerstellung und wie so oft mit wenig Ballkontakten. Verlor zweimal ungewohnt die Nerven gegen Sippel. Unglückliches Foul an Bensebaini vor seinem zurückgenommenen Tor (53.). Note: 3,5. © getty 27/30 JADON SANCHO: Kam nur schleppend ins Spiel, weshalb er mit Reus früh die Seiten tauschte. Auch nach dem Pausenpfiff lange kein Faktor, bis er zur Führung traf (66.). Ging anschließend vom Platz. Note: 3,5. © getty 28/30 NICO SCHULZ: Kam für den verletzten Guerriero ins Spiel (5.) und konzentrierte sich hauptsächlich auf die Defensive. Mit starkem Ballgewinn und guter Übersicht vor dem 1:0. Ließ Hofmann zudem nicht ins Spiel kommen. Note: 2,5. © getty 29/30 THORGAN HAZARD: Wurde für den lange glücklosen Sancho nach 68 Minuten eingewechselt. Der Belgier braucht nach seiner langen Verletzung sichtbar noch Zeit. Note: 3,5. © getty 30/30 DAN-AXEL ZAGADOU: In der 90. Minute für Bellingham eingewechselt. Sollte die Führung über die Zeit retten. Ohne Bewertung.

BVB: Kommender Co-Trainer entschuldigt sich nach Shitstorm

Nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den BVB hat eine Szene nach dem Abpfiff die Gemüter der Fans von Borussia Mönchengladbach erhitzt. Co-Trainer Rene Maric war dabei zu sehen, wie er sich auf dem Rasen mit Dortmund Stürmer Erling Haaland austauschte und trotz der Niederlage scheinbar bester Laune mit dem Norweger scherzte.

"Naiv, emotional und unbedacht. Über 90 Minuten habe ich mir Lunge und Kehle rausgebrüllt, nachdem wir von früh bis spät das Spiel vorbereiteten. Nach Schlusspfiff stand ich am anderen Ende der Coachingzone und ein ehemaliger Spieler ist als Einziger zum Trösten gekommen", schrieb Maric dazu auf Twitter.

BVB: Terzic schließt Kontakt zu Rose aus

Was den Kontakt zwischen dem aktuellen BVB-Trainer Edin Terzic und dessen Nachfolger Marco Rose angeht, soll bis Saisonende Funkstille herrschen. Das erklärte Terzic nach dem Spiel gegenüber dem Ersten: "Heute hat Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach geschlagen." Was eine künftige Zusammenarbeit mit Rose beim BVB betrifft, sagte Terzic bei Sky bezüglich eines Austauschs mit Rose: "Den wird es auch nicht geben. Dementsprechend werden wir uns nach der Saison zusammensetzen und alles besprechen."

Wie seine künftige Rolle beim BVB betrifft, wollte sich Terzic darüber hinaus im Ersten nicht festlegen: "Das ist überhaupt nicht mein Thema. Es geht darum, dass ich in welcher Rolle auch immer mein Bestmögliches geben werde, um auch der Mannschaft zu helfen und dem Trainerteam zu helfen." Und "welchen Titel ich da habe, das ist mir vollkommen egal", ergänzte Terzic.

BVB bangt vor Bayern-Spiel um Sancho und Guerreiro

Der BVB bangt vor dem Topspiel bei Spitzenreiter Bayern München am Samstag um den Einsatz von Jadon Sancho und Raphael Guerreiro. Sancho klagte nach seinem Siegtreffer beim 1:0 bei Borussia Mönchengladbach über Oberschenkelprobleme, Guerreiro musste mit einer Wadenverletzung früh ausgewechselt werden. Terzic hofft bei beiden Spielern, "dass es nichts Ernstes ist". Eine genaue Diagnose soll nach weiteren Untersuchungen im Tagesverlauf feststehen.

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Die erste Halbzeit war okay, aber nicht gut. Das konnten wir in der zweiten Halbzeit korrigieren und häufig das Spiel im Zentrum beschleunigen. Dadurch hatten wir viele Torchancen, wir haben das Spiel verdient gewonnen. Heute hat Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach geschlagen. Ich werde in jedweder Rolle mein Bestes geben."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Man muss der Mannschaft ein Kompliment machen für die Leistung. Dennoch müssen wir die Dinge kritisch aufarbeiten. Es war der eine Fehler, der zur Niederlage geführt hat. Ich habe bei meiner Mannschaft sehr viel Überzeugung gesehen."

Mats Hummel (Borussia Dortmund): "Wir haben gekämpft und uns darauf eingelassen, dass wir nicht gegen Gladbach zaubern können. Wir haben alles reingehauen und so gespielt, wie man so ein Spiel angehen muss. Wir müssen das jetzt noch länger halten. Die Kunst ist das beizubehalten. Wir haben jetzt die Bayern vor der Brust und werden wieder leiden müssen, aber da sind wir nun deutlich mehr, die bereit sind, das zu tun."

