Stimmen zum 16. Bundesliga-Spieltag - Nagelsmann: "Das ist kein Mega-Beinbruch"

Nach dem Unentschieden von RB Leipzig beim VfL Wolfsburg ist RBL-Trainer Julian Nagelsmann nicht vollkommen unzufrieden. BVB-Coach Edin Terzic bemängelt die vergebenen Chancen, gleiches gilt für Bruno Labbadia und Hertha BSC. Die Stimmen zum 16. Spieltag von Sky.

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Das Unentschieden geht in Ordnung. Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, danach haben die Leipziger ihre Schlagzahl erhöht. Insgesamt war es ein guter Auftritt. Am Ende kam die Müdigkeit, aber die Jungs haben alles probiert und nicht nachgelassen."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "In der zweiten Halbzeit haben wir es sehr, sehr stark gemacht. Wir waren deutlich näher am Sieg. Das Unentschieden ist kein Mega-Beinbruch, aber wir haben Punkte liegen lassen. Denn wir hatten genug Chancen für drei bis vier Spiele."

Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg):"Nach dem Spiel müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. In der zweiten Halbzeit hatte Leipzig mehr von der Partie und druckvolle Szenen nach vorne. Schade, dass es uns nicht gelungen ist, an die erste Halbzeit anzuknüpfen. Der Druck wurde immer größer, aber wir hätten in der einen oder anderen Szene mehr für Entlastung sorgen müssen. Am Ende kann man aber mit dem Remis ganz gut leben."

Wout Weghorst (Torschütze VfL Wolfsburg) ...

... über die Großchance kurz vor Ende: "Es hat nicht viel gefehlt. Ich habe große Füße, aber die waren trotzdem fünf Zentimeter zu kurz."

... zum Spiel: "Der Anfang war nicht gut, dann haben wir aber viel umgesetzt und sehr stark gespielt. Leipzig hatte mit unserem Pressing große Probleme und in der Offensive haben wir es auch gut gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir aber nachgelassen. Leipzig ist ein starker Gegner und die haben es einfach besser gemacht in der zweiten Hälfte. Dann war es für uns schwierig."

Markus Krösche (Sportdirektor RB Leipzig): "Mit der Art und Weise in der zweiten Hälfte können wir zufrieden sein. Wir sind gegen eine gute Mannschaft wiedergekommen. Es ist sehr ärgerlich, dass wir nicht gewonnen haben, aber den Jungs kann man in der zweiten Halbzeit keinen Vorwurf machen."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir hatten in der ersten Halbzeit ein Chancenplus, haben aber leider kein Tor erzielt. Das hätte uns geholfen. Was wir uns vorwerfen müssen, sind die letzten 30 Minuten. Da hat was gefehlt."

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld): "Ich denke, das war ein verdienter Punkt für uns. Es ist jetzt nicht ärgerlich, aber doch etwas schade, dass wir nicht gewonnen haben. Ein Dreier hätte uns Luft gegeben. Aber wir können mit dem einen Punkt auch gut leben."

Stefan Posch (TSG 1899 Hoffenheim): "Wenn man etwas Positives herausheben will, dann, dass wir endlich mal zu Null gespielt haben. Wir befinden uns in einer schwierigen Situation und müssen an einem Strang ziehen. Einfache Dinge zeigen und auf den Platz bringen. Dann werden die Ergebnisse auch wieder besser."

Fabian Klos (Kapitän Arminia Bielefeld): "In der zweiten Hälfte hatte ich jederzeit das Gefühl, dass das Spiel in jede Richtung hätte kippen können. Von daher ist es ärgerlich und schade, dass wir die Chancen am Ende nicht genutzt haben. Aber insgesamt ist ein Punkt okay."

Sven Schipplock (Arminia Bielefeld): "Wenn man den Spielverlauf sieht, ärgert sich jeder in der Kabine, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Wir sind mit dem Ergebnis natürlich nicht zufrieden. Die Chancen zum Sieg waren da. Wir haben uns viel vorgenommen und wollten die drei Punkte heute einfahren, aber das ist uns nicht gelungen. Das müssen wir jetzt bearbeiten, aber es bleibt nicht viel Zeit. Die nächste Aufgabe wartet nächste Woche in Leverkusen."

... zur Frage, wieso es zu einem Bruch des Spiels kam: "Die Mainzer haben sehr gut verteidigt. Sie haben die Tiefe zugestellt. Und wir haben viel zu selten versucht den Gegner zu bewegen. Dann hat auch die Möglichkeit gefehlt, das entscheidende Tor zu schießen. Nach unserem Tor wurde es besser, aber dann hat es nicht mehr gereicht."

Trainer Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Die Konkurrenz hat auch gepunktet, aber wir gucken nur auf uns. Da war heute auch ein bisschen Glück dabei, besonders in der ersten Halbzeit. Trotzdem war das ein Schritt in die richtige Richtung von uns."

Levin Öztunali (Torschütze 1. FSV Mainz 05): "Es war nicht alles perfekt, aber man hat gesehen, dass alle füreinander gekämpft haben und eine Mannschaft auf dem Platz war. Das gilt es jetzt jede Woche abzurufen.

Martin Schmidt (Sportdirektor 1. FSV Mainz 05): "Wenn wir nicht einiges mehr laufen als der Gegner, so kämpfen wie heute und auch ein bisschen Glück wie beim verschossenen Elfmeter haben, dann verlieren wir. Deshalb haben wir heute gezeigt, wo die Messlatte hängt und in welche Richtung es gehen soll. Deswegen sind wir sehr froh über den Punkt und vor allem über die Leistung und Mentalität, die auf dem Platz gezeigt wurde."

BVB: Noten und Einzelritiken der Spieler von Borussia Dortmund gegen Mainz 05 © getty 1/14 Borussia Dortmund ist gegen den FSV Mainz 05 nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Marco Reus verschoss einen Elfmeter, Erling Haaland tauchte nach einem vermeintlichen Tor ab - und ein Neuzugang machte sein bestes Spiel für den BVB. Die Noten. © getty 2/14 ROMAN BÜRKI: Hatte Glück, dass Burkardt nach neun Minuten nur das Außennetz anvisierte. Auf dem Posten bei Quaisons gefährlichem Distanzkracher. Bei Öztunalis Sonntagsschuss zum 0:1 eher ohne Chance. Note: 3,5. © getty 3/14 THOMAS MEUNIER: Das bislang beste Spiel des oft kritisierten Belgiers. Hatte offensive einige gute Szenen, stand beim vermeintlichen 1:0 durch Haaland knapp im Abseits. Belohnte sich mit dem Tor zum 1:1 und holte sogar einen Elfer raus. Note: 2,5. © getty 4/14 MATS HUMMELS: Zunächst ein souveräner Auftritt des Abwehrchefs. Stand defensiv sicher und beteiligte sich massiv am Spielaufbau. Beim Führungstreffer der Gäste aber viel zu zögerlich und bei den vielen Angriffen danach auch nicht immer im Bilde. Note: 4. © getty 5/14 DAN-AXEL ZAGADOU: Zweiter Startelfeinsatz für den Franzosen. Fügte sich gut ins Team ein und hatte Mainz-Stürmer Burkardt im Griff. Musste kurz vor der Pause verletzt runter. Dem Dortmunder Spiel tat das nicht gut. Note: 3. © getty 6/14 RAPHAEL GUERREIRO: Hatte einige Probleme im Duell mit Öztunali. Großtat in der 78. Minute, als er auf der Linie das 1:2 verhinderte. Wie so oft in letzter Zeit mit den meisten Spielanteilen bei Schwarz-Gelb. Meiste Ballkontakte, meiste Pässe. Note: 3. © getty 7/14 EMRE CAN: Nicht so stark wie in Leipzig, aber auch gegen die 05er wieder mit viel Einsatz und viel Dynamik. Sein Weltklasse-Pass auf Reus hätte ein Tor verdient gehabt. Ließ im zweiten Durchgang deutlich nach, als mehr Gegenwehr gefragt war. Note: 4. © getty 8/14 JUDE BELLINGHAM (bis 60.): Trieb das Spiel des BVB energisch an, ging in die meisten Zweikämpfe (19) und hatte selbst gute Torchancen. Scheiterte am Pfosten (30.) und setzte einen Kopfball knapp daneben (41.). Ohne ihn verlor der BVB Struktur. Note: 2,5. © getty 9/14 JADON SANCHO: In der ersten Hälfte knüpfte er an die letzten Auftritte an und entwickelte Dampf. Aber wieder zu unpräzise beim Timing, sonst hätte er sein Scorer-Konto ausgebaut. Nach der Pause aber kaum noch zu sehen. Satte 31 Ballverluste. Note: 4. © getty 10/14 MARCO REUS: War zunächst sehr aktiv und hatte viele Ideen. Im Abschluss aber ungewohnt nachlässig: vergab in der 26. frei vor Keeper Zentner das 1:0 und auch den Elfer (75.) setzte er daneben. Sein Fehlpass leitete den Konter zum 0:1 ein. Note: 4,5. © getty 11/14 JULIAN BRANDT: Offensiv starke Ansätzen, hatte einen Treffer auf dem Fuß, doch seinen feinen Schlenzer konnte Mainz-Keeper Zentner gerade noch zur Ecke lenken. Defensiv mit einem schlimmen Schnitzer, den Quaison aber nicht nutzte. Note: 4. © getty 12/14 ERLING HAALAND: Nach seinem frühen Abseitstor (2.) nur noch mit Tarnkappe unterwegs, komplett unsichtbar, aber leider nicht nur für die Mainzer Abwehr. Ein gebrauchter Tag für den Norweger. Note: 4,5. © getty 13/14 MANUEL AKANJI (ab 45.): Sollte gegen Mainz eigentlich eine verdiente Verschnaufpause bekommen, musste nach Zagadous Ausfall aber doch wieder ran. Hatte einige Mühe, den Konterfußball der immer stärker werdenden Mainzer zu unterbinden. Note: 3,5. © getty 14/14 YOUSSOUFA MOUKOKO (ab 60.): Kam direkt nach dem Rückstand ins Spiel, um noch mehr Druck zu machen. Führte sich mit der vorbildlich erkämpften Vorlage zum 1:1 perfekt ein. Note 2,5.

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Nach den letzten Heimspielen, bei denen wir sehr aktiv waren, war es für uns sehr wichtig, in der ersten Halbzeit defensiv gut zu stehen. Zur Halbzeit war es ein verdientes 0:0. Zweite Halbzeit wollten wir dann gegen Ende des Spiels Druckphasen erzeugen, das hat die Mannschaft gut umgesetzt. Um es einfach zusammenzufassen: Es war nicht schön, aber clever und verdient."

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht, haben dominiert, wir hatten 66 Prozent Ballbesitz. In der zweiten Halbzeit war es unser Plan, genauso diszipliniert zu bleiben. Beim Gegentor haben wir Räume freigegeben und uns rauslocken lassen, dann wird der Ball noch unglücklich verlängert. Es war ein schlechtes 0:0-Spiel, bei dem wir am Ende mit leeren Händen nach Hause fahren. Ab Sonntag werden wir uns auf das Spiel gegen Bayern München vorbereiten."

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Es war oberste Pflicht, in der Defensive gute Arbeit zu leisten. Dass wir eine Mannschaft sehen, die gut verteidigt. Dass wir Probleme haben, für Torgefahr zu sorgen, hat man gesehen. Mit ein bisschen Glück rutscht auch mal ein Ball durch. Unsere Konzentration war in erster Linie, das Tor zu verteidigen. Ich kann mit dem Punkt gut leben, wichtig war, zu null zu spielen."

Timo Horn (Torwart 1. FC Köln) ...

... über die Aussprache innerhalb der Mannschaft: "Das es so nicht weitergehen kann, wie letzte Woche, ist allen bewusst. Dass man sich als Mannschaft zusammensetzt und bespricht, was man verändern kann, ist auch klar. Und es ist auch gut, dass wir eine Truppe haben, die das macht. Deswegen war es heute wichtig, dass wir eine Reaktion gezeigt haben. In der Offensive müssen wir uns noch mehr Lösungen einfallen lassen, dann werden wir auch wieder Spiele gewinnen."

Bruno Labbadia (Trainer Hertha BSC): "Wir haben keine klare Torchancen zugelassen und hatten selbst drei klare Möglichkeiten. Wir wollten unbedingt gewinnen, das hat man gesehen. Dass beide nicht vor Selbstvertrauen strotzen, war klar. Das Manko bleibt, dass wir aus den drei klaren Chancen nicht mehr gemacht haben."