VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 2:2: Wamangituka verwandelt in letzter Sekunde Aufreger-Elfmeter

Der VfB Stuttgart hat Borussia Mönchengladbach am 16. Spieltag der Bundesliga ein 2:2 (1:0) abgetrotzt. Silas Wamangituka trifft mit der letzten Aktion des Spiels per Elfmeter.

Eine lange eher aufregerfreie Partie ist - sehr zum Ärger der Gladbacher - mit einem Tor in letzter Sekunde zu Ende gegangen. Stuttgarts Silas Wamangituka erzielte per Elfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Kalajdzic war zuvor im Strafraum nach einer recht sanften Umarmung von hinten von Bensebaini zu Boden gegangen. Die TV-Bilder legen aber nahe, dass der Stürmer eher über den Fuß seines Mitspielers Waldemar Anton stolperte und danach erst mit Bensebaini zu Boden fiel. Schiedsrichter Brych hatte zunächst auf Weiterspielen entschieden, war aber vom VAR umgestimmt worden.

"Das ist eine absolute Frechheit. Breel Embolo hat 50-mal im Spiel die Arme so um seinen Körper herum. Und in der Situation den Hinweis zu kriegen, dass das eine klare Fehlentscheidung gewesen sein soll - Oh mann", sagte ein sehr aufgebrachter Jonas Hofmann unmittelbar nach dem Abpfiff bei Sky.

"Ich hab keine Schwalbe gemacht. Ich habe mich ein bisschen in den Gegner hineingelegt und habe gespürt, wie ich Arme am Bauch hatte und nicht nach vorne rennen konnte. Vielleicht bin ich auch über Antons Fuß gestolpert, das kann ich nicht genau sagen. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass ich ein bisschen gezogen wurde", sagte Kalajdzic.

Den Unterschied in der insgesamt ausgeglichenen Partie hatte zuvor, wie so oft in den letzten Wochen, Lars Stindl gemacht. Der Allrounder erzielte per Elfmeter seinen neunten Saisontreffer und bereitete den Siegtreffer Zakarias mit einem Steilpass vor.

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach: Die Analyse

Zuletzt hatte der VfB Stuttgart im April 2019 ein Samstagabendspiel in der Bundesliga bestritten. Dementsprechend hatte sich VfB-Coach Pellegrino Matarazzo, der damals noch Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei der TSG Hoffenheim gewesen war, vor dem Anpfiff der Partie gegen Borussia Mönchengladbach gefreut. "Das ist für uns unsere Champions League heute: Abendspiel, dazu ein schöner, frisch verlegter Rasen", hatte Matarazzo bei Sky gesagt.

Leider war der Unterhaltungswert des Spiels des Überraschungsaufsteigers gegen den Champions-League-Teilnehmer auf dem frisch verlegten, aber offensichtlich etwas rutschigen Rasen dann nicht champions-league-würdig.

Der VfB überließ den Gladbachern zunächst den Ball, zog erst tief in der eigenen Hälfte ein recht zurückhaltendes Pressing auf, während die schnellen Spitzen Wamangituka, Gonzalez und Klimowicz vergeblich auf Zuspiele warteten oder die wenigen Bälle, die sie bekamen, entweder bald wieder verloren oder nicht im Tor unterbringen konnten (Gonzalez/17., 30.). Weil die Gladbacher aber auch nicht gerade vehement die Abwehrlinie anrannten, entwickelte sich eine Partie, in der sich beide Mannschaften lange abtasteten, ohne dass viel mehr passierte.

So geriet eine Aktion, die rein gar nichts mit dem Spielgeschehen zu tun hatte, für den unbeteiligten Zuschauer zum Höhepunkt der ersten halben Stunde: zwei VfB-Mitarbeiter flickten während einer kurzen Verletzungsunterbrechung mit einem Kabelbinder das Tornetz hinter Gregor Kobel.

Die Mitarbeiter leisteten tadellose Arbeit, zumindest blieb der Ball im Tor, als Lars Stindl in der 35. Minute seinen Foulelfmeter geradezu ins Netz knallte. Sosa hatte Lainer zuvor einigermaßen unnötig, weil noch recht weit von der Gefahrenzone und mit genügend Mitspielern um sich, umgegrätscht, Schiedsrichter Brych sofort auf Strafstoß entschieden. Stindl, seit Wochen in bestechender Form, hatte die Szene mit einem präzisen Durchstecker selbst eingeleitet.

Auch das Tor brachte keine der beiden Mannschaften, die in dieser Saison ja durchaus schon spektakuläre Spiele gezeigt haben, von ihrer Linie ab. Die Spieler schienen so sehr darauf bedacht, keine Fehler zu machen, dass sie darüber ein wenig das Fußballspielen vergaßen.

Matarazzo hatte in der zweiten Halbzeit ein glückliches Händchen mit seiner ersten Auswechslung: Sasa Kalajdzic war kaum auf dem Platz, als der neue Stürmer eine kurze Unordnung in der Gladbacher Staffelung zu einem weiten Ball auf Gonzalez nutzte, der per Kopf den 3000. Bundesligatreffer des VfB erzielte (58.).

Lange über den Jubiläumstreffer freuen konnten sich die Stuttgarter nicht: Zakaria rannte nach Vorlage von, wem sonst?, Stindl nur drei Minuten später dem viel zu langsamen Stenzel davon und vollendete mit der ersten Gladbacher Chance im zweiten Durchgang zum 2:1.

Der VfB ließ sich von dem neuerlichen Rückstand nicht lange beeindrucken und rannte die Gladbacher nun mutiger und konsequenter an. Insgesamt war die zweite Halbzeit deutlich rassiger als die erste, jedoch war der VfB vor dem Tor zu ineffektiv. In der Nachspielzeit verwandelte Wamangituka dann sicher seinen umstrittenen Elfmeter.

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen

VfB Stuttgart: Kobel - Stenzel, Anton, Kempf - Wamangituka, Mangala, Endo, Castro, Sosa - Klimowicz (58. Kalajdzic), Gonzalez.

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Zakaria, Stindl, Hofmann - Embolo.

Die Daten des Spiels VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach

Tore: 0:1 Stindl (35./FE), 1:1 Gonzalez (58.), 1:2: Zakaria (61.), 2:2 Wamangituka (90.+6)

0:1 Stindl (35./FE), 1:1 Gonzalez (58.), 1:2: Zakaria (61.), 2:2 Wamangituka (90.+6) Bes. Vorkommnis: Lars Stindl verwandelt Foulelfmeter (37.).

Gladbach traf im 15. BL-Spiel in Folge, das war der Borussia innerhalb einer BL-Saison zuvor letztmals 1990/91 gelungen (16 Spiele in Folge).

Mit seiner 12 Torbeteiligung in dieser BL-Saison stellt Stindl bereits jetzt seinen Wert aus der kompletten Vorsaison ein.

8 seiner 9 Saisontore erzielte Stindl auswärts - 8 Auswärtstore sind Ligabestwert zusammen mit Robert Lewandowski.

Jubiläum: Nicolas Gonzalez erzielte das 3000. Bundesliga-Tor des VfB Stuttgart.

Zu Hause kassierte in diser BL-Saison nur der 1. FC Köln mehr Gegentore (18) als Stuttgart (15).

Der Star des Spiels: Lars Stindl (Borussia M'Gladbach)

Fünf seiner neun Saisontore erzielte Gladbachs bester Torschütze und seit Wochen mit Abstand auch bester Spieler per Elfmeter. Stindl ist nervenstark, wo es starke Nerven braucht. Doch er ist viel mehr als das. In einem insgesamt eher trüben Spiel sorgte er, auch während der Ball lief, für die lichten Momente und bereitete etwa auch das 2:1 durch Zakaria vor. Mit nun 13 Torbeteiligungen hat er seine Quote aus der Vorsaison übertroffen.

Der Flop des Spiels: Gonzalo Castro (VfB Stuttgart)

Als Mittelfeldspieler auf die wenigsten Ballkontakte aller Feldspieler zu kommen, ist eine Leistung für sich. Jedoch eher keine sehr gute. Castro schaffte dies in der ersten Halbzeit. Auch nach dem Wiederanpfiff tauchte der Ex-Nationalspieler weitgehend ab, kam bis zu seiner Auswechslung in der 74. Minute auf nur 35 Ballkontakte.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Felix Brych

Der Münchner ließ sich von der Partie nicht einlullen, war blitzwach, als er gebraucht wurde und entschied nach Sosas Grätsche an Lainer sofort - und völlig zu Recht - auf Strafstoß. Lag auch beim zweiten Elfmeter, den er nicht geben wollte, zunächst richtig. Ließ sich aber vom VAR und den Fernsehbildern umstimmen - und sorgte so für Riesendiskussionen und verständlichen Ärger auf Gladbacher Seite.