Schalke 04, News und Gerüchte: Nicht nur Liverpool - Kabak wohl auch bei RB Leipzig im Gespräch

Ozan Kabak ist heiß begehrt - neben dem FC Liverpool könnte Berichten zufolge auch ein Bundesligist im Januar einen Versuch wagen, den türkischen Abwehrspieler unter Vertrag zu nehmen. Außerdem: Kehrt der frühere Schalker Sportvorstand Christian Heidel in die Bundesliga zurück? Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Offenbar auch RB Leipzig an Kabak interessiert

Neue Transferperiode, neuer Transferwirbel um Ozan Kabak: Wie schon im Sommer machen auch dieser Tage Gerüchte die Runde, dass sich der FC Liverpool um den türkischen Abwehrspieler bemühen soll. Der Daily Telegraph bringt sogar ein Tauschgeschäft mit dem von Jürgen Klopp kaum noch eingesetzten Ex-Wolfsburger Divock Origi ins Gespräch, der den Schalker Ladehemmungen vor dem gegnerischen Tor Abhilfe schaffen könnte.

Derweil berichtet Sky, dass neben den Reds auch RB Leipzig bereit ist, ins Wettbieten um Kabak einzusteigen. Die Sachsen, so heißt es, fürchten den Weggang von Dayot Upamecano. Der europaweit begehrte Franzose kann Leipzig per Ausstiegsklausel im Sommer für 42 Millionen Euro verlassen.

Unter den vielen interessierten Topklubs befindet sich auch der FC Bayern. Kabak könnte seinen Platz einnehmen - und ordentlich Geld in die klammen königsblauen Kassen spülen. Der 20-Jährige hat auf Schalke noch einen Vertrag bis 2024, die Knappen erhoffen sich angeblich Einnahmen im 20-Millionen-Euro-Bereich.

FC Schalke 04: Das sind die Trainer-Kandidaten bei S04 © getty 1/20 Nach elf Spielen ohne Sieg entließ Schalke 04 vor der Partie gegen Arminia Bielefeld Trainer Manuel Baum. "Jahrhunderttrainer" Huub Stevens sprang ein, konnte aber keine Wunder bewirken. Beim Pokal-Spiel gegen Ulm (22.12.) wird er S04 noch betreuen. © getty 2/20 Zum neuen Jahr soll dann aber ein neuer Trainer her. "Wir haben für die Nachfolge schon jemanden im Kopf", sagte Schalke-Vorstand Jochen Schneider, dessen Stuhl nach den Trainer-Fehlgriffen wackelt. Stevens ist bereits der dritte Trainer seit September. © getty 3/20 Wie der kicker berichtet, soll der neue Trainer bereits vor Weihnachten vorgestellt werden. Er soll zwar ein niedriges Grundgehalt beziehen, aber mit einer hohen Nichtabstiegsprämie im siebenstelligen Bereich gelockt werden. Das sind die Kandidaten. © getty 4/20 CHRISTIAN GROSS: Übereinstimmenden Berichten zufolge ist der 66-jährige Schweizer ein heißer Kandidat. Wie Sport1 aus Gross' Umfeld erfahren haben will, soll es bereits konkrete Gespräche mit den Schalker Verantwortungsträgern geben. © getty 5/20 Groß fungierte von 2009 bis 2010 als Coach des VfB Stuttgart. Nach seiner Entlassung trainierte er zunächst die Young Boys Bern und zuletzt insgesamt dreimal Al-Ahli Dschidda in Saudi-Arabien. © getty 6/20 ALEXANDER ZORNIGER: Der 53-Jährige gilt laut der Bild-Zeitung und Sky als Wunschkandidat. Bis Februar 2019 arbeitete Zorniger beim dänischen Top-Klub Bröndby und ist aktuell ohne Verein. © getty 7/20 Schneider und Zorniger kennen sich aus Stuttgarter Zeiten. Unter Markus Babbel (2008-2009) war Zorniger damals Co-Trainer, später sogar Chefcoach. In Deutschland trainierte er noch Sonnenhof Großaspach (2010-2012) und RB Leipzig (2012-2015). © getty 8/20 Bereits nach dem Wagner-Aus hatte Schneider Zorniger wohl auf dem Zettel. Bei seinen Klubs ließ er immer offensiv spielen. Fraglich ist, ob er sich Schalke anschließen würde. Seine Familie lebt zudem noch in Dänemark. © getty 9/20 DIMITRIOS GRAMMOZIS: Der 42-Jährige war lange im Nachwuchsbereich des VfL Bochum tätig, bevor er Chef in Darmstadt wurde (Februar 2019 bis Juni 2020). Grammzois galt als Top-Kandidat des HSV, bevor dort im Sommer Daniel Thioune verpflichtet wurde. © getty 10/20 Auch sein Name fiel bereits, als Wagner entlassen wurde. "Es stimmt, ich war damals in sehr guten Gesprächen mit den Schalker Verantwortlichen, aber letztendlich hat sich der Verein dann doch für Manuel Baum entschieden", sagte er jüngst bei ran. © getty 11/20 Der Ex-Profi spielte unter anderem für den HSV und den 1. FC Köln. Ob er die nötige Anerkennung in der schwierigen Schalke-Truppe finden würde? © getty 12/20 THORSTEN FINK: Seit September ist der ehemalige HSV-Coach ohne Verein. Zuletzt trainierte er unter anderem Andres Iniesta und Lukas Podolski beim japanischen Klub Vissel Kobe. © getty 13/20 Fink sammelte während seiner Trainerkarriere bereits Erfahrungen beim FC Basel, später beim Hamburger SV und FC Ingolstadt. Auch in Zypern, Österreich und bei Grasshopper Zürich war er tätig. © getty 14/20 Fink stünde nach Sport1-Informationen bereit. Nicht alle Mitglieder des Aufsichtsrat sollen aber von der Personalie überzeugt sein, da Fink nur zwei Stationen in Deutschland hatte. © getty 15/20 FRIEDHELM FUNKEL: Laut Bild-Informationen soll der 67-Jährige der Wunschkandidat vieler Eurofighter von 1997 und von Teilen der Mannschaft sein. Funkel hatte zuletzt Fortuna Düsseldorf trainiert, wurde dort im Januar entlassen. © getty 16/20 "Es gibt überhaupt keinen Kontakt. Ich bin und bleibe Rentner", sagte er dem Express, erklärte er aber später: "Ich habe lediglich gesagt, dass alles offen ist. (...) Ich will erstmal abwarten, ob Schalke 04 sich überhaupt bei mir meldet." © getty 17/20 Möglich, dass Funkel es nochmal allen beweisen möchte. Der Trainerfuchs hält allerdings auch einen Negativ-Rekord: Schon achtmal trainierte er eine Mannschaft, die am Ende der Saison in die 2. Liga abstieg. © getty 18/20 ARMIN VEH: Die WAZ bringt den Stuttgarter Meistertrainer von 2007 ins Spiel. Nach seinem Ausflug ins Management als Geschäftsführer Sport in Köln könnte er auf die Trainerbank zurückkehren. Laut dem kicker spielt er in den Überlegungen aber keine Rolle. © getty 19/20 DOMENICO TEDESCO: Die letzte rosige Zeit hatte S04 mit ihm. Nach der Vizemeisterschaft 2018 wurde er ein Jahr später entlassen. Aktuell steht bei er bei Spartak Moskau unter Vertrag, verlässt den Klub aber nach Saisonende. Kategorie unwahrscheinlich. © getty 20/20 Oder macht es Huub Stevens doch bis Saisonende? "Lassen Sie sich überraschen", scherzte der Holländer bei der Frage, ob er auch über die zwei Spiele Schalke-Trainer bleiben könnte. Laut Sport1 ist diese Variante nicht völlig ausgeschlossen.

FC Schalke 04: Kehrt Christian Heidel zu Mainz 05 zurück?

Christian Heidel könnte nach seinem gescheiterten Engagement bei Schalke 04 in die Bundesliga zurückkehren. Wie die Bild erfahren haben will, könnte der 57-Jährige alsbald in den Vorstand des FSV Mainz 05 zurückkehren und künftig an der Seite von Sportvorstand Rouven Schröder arbeiten.

Dem Bericht zufolge liegt Heidel sogar schon ein unterschriftsreifer Vertrag vor. Für den Funktionär, der bereits vor seiner Zeit auf Schalke (2016-2019) 24 Jahre bei den Rheinländern tätig gewesen war, soll extra ein neuer Vorstandsposten geschaffen werden.

FC Schalke 04 im DFB-Pokal: Letztes Spiel von Huub Stevens?

Am Dienstagabend (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) kämpft Schalke 04 um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. In der 2. Runde bekommen es die Königsblauen mit dem SSV Ulm aus der Regionalliga Südwest zu tun.

Das Spiel wird vermutlich das letzte von Interimstrainer Huub Stevens sein. Der 67-Jährige, der vergangene Woche die Nachfolge von Manuel Baum antrat, könnte durch Alexander Zorniger (53) ersetzt werden. Weitere Infos gibt es hier.

Schlusslicht S04: Die Tabelle der Bundesliga