SSV Ulm - Schalke 04 heute live: DFB-Pokal im TV, Livestream und Liveticker

Gewinnt Schalke 04 wenigstens im Pokal mal wieder? Wie Ihr die Partie der Schalker gegen den SSV Ulm heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Außerdem bekommt Ihr hier alle DFB-Pokal-Spiele von heute im Überblick und einen Ausblick auf die weiteren Termine der Pokal-Saison 2020/21.

DFB-Pokal heute live: Die Dienstags-Spiele im Überblick

Acht Begegnungen stehen heute im deutschen Pokal auf dem Programm, neben den Schalkern sind sieben weitere Bundesligisten im Einsatz - einmal sogar im direkten Duell.

Aufgeteilt sind die Spiele in drei Anstoßzeiten. Die Schalker starten um 18.30 Uhr, Erzrivale Borussia Dortmund stößt um 20 Uhr an und um 20.45 Uhr ertönt in den letzten drei Spielen des Tages der Anpfiff.

Spannend dürfte es heute in mehreren Stadien werden, im Blickpunkt dürfte neben den Auftritten der Schalker und des BVB aber vor allem das einzige bundesligainterne Spiel des Tages stehen: RB Leipzig gastiert beim FC Augsburg.

Uhrzeit Heim Auswärts 18.30 SSV Ulm Schalke 04 18.30 1899 Hoffenheim Greuther Fürth 18.30 1. FC Köln VfL Osnabrück 18.30 FC Augsburg RB Leipzig 20.00 Eintracht Braunschweig Borussia Dortmund 20.45 SV Elversberg Borussia Mönchengladbach 20.45 Dynamo Dresden Darmstadt 98 20.45 Union Berlin SC Paderborn 07

SSV Ulm gegen Schalke 04 heute live: DFB-Pokal im TV und Livestream

Wie alle frühen Spiele von heute seht Ihr die Partie von S04 live und exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender lässt Euch wie gewohnt die Wahl zwischen den Einzelspielen und der Konferenz.

Während die Konferenz auf Sky Sport 2 zu sehen sein wird, könnt Ihr die vollen 90 Minuten Ulm gegen S04 auf Sky Sport 5 genießen. Los geht's jeweils um 18 Uhr.

Zum Personal: Beim Einzelspiel bekommt Ihr es mit Kommentator Michael Born zu tun, in der Konferenz erwarten Euch Moderatorin Esther Sedlaczek und Toni Tomic als Kommentator der Partie Ulm gegen Schalke 04.

Auf Euren mobilen Endgeräten seid Ihr via SkyGo-App oder mit einem Sky Ticket dabei.

Eine Free-TV-Übertragung des DFB-Pokals gibt es heute auch, der BVB wird im Duell mit Eintracht Braunschweig live bei Sport1 zu sehen sein. Alle restlichen Spiele laufen bei Sky.

DFB-Pokal im Liveticker: Ulm gegen S04

Live dabei seid Ihr auch bei uns, im SPOX-Liveticker verpasst Ihr garantiert kein Tor, keine Karte und keine Emotion.

DFB Pokal: Die weiteren Termine der Saison 2020/21