BVB, News und Gerüchte: Manchester City offenbar an Haaland-Transfer im Sommer 2021 interessiert

Manchester City ist offenbar an einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland im kommenden Sommer interessiert. Ein möglicher Nachfolger von der PSV Eindhoven hat sich zu den Gerüchten um einen Wechsel geäußert. News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere News zu den Schwarz-Gelben vom Freitag.

BVB, Gerücht: City offenbar an Haaland-Transfer interessiert

BVB-Knipser Erling Haaland steht bei so ziemlich jedem Topklub Europas auf dem Zettel. Dazu gehört nach Informationen von Christian Falk von der Sport Bild auch Manchester City: Demnach würden die Skyblues den Norweger am liebsten bereits im kommenden Sommer unter Vertrag nehmen.

Das Problem: In Haalands Vertrag, der bis 2024 gültig ist, soll zwar eine Ausstiegsklausel in Höhe von geschätzten 75 Millionen Euro verankert sein, diese gelte allerdings erst nach der Saison 2021/22. Somit müsste der Guardiola-Klub eine Ablösesumme frei mit den BVB-Verantwortlichen verhandeln - kaum vorstellbar, dass Dortmund ihn verkaufen würde.

Zuletzt erklärte Haaland-Berater Mino Raiola gegenüber Tuttosport, dass sein Klient ohnehin keinen schnellen Abgang aus Dortmund anstrebe: "Er ist sehr glücklich in Dortmund. Erling will die Champions League gewinnen. Wenn er den Klub verlässt, dann aufgrund seiner Ambitionen und nicht des Geldes wegen." Das Interesse von Real Madrid an Haaland sei für Raiola "nichts Neues".

Haaland kam im Januar für 20 Millionen Euro von RB Salzburg ins Ruhrgebiet, nach 32 Einsätzen steht er bei überragenden 33 Treffern. Derzeit fällt der 20-Jährige aufgrund eines Muskelfaserrisses aus. Noch vor Weihnachten soll er allerdings aus seiner Reha in Katar zurückkehren und seinem Verein dann im neuen Jahr wieder zur Verfügung stehen.

Erling Haaland: Statistiken für den BVB

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Minuten Bundesliga 23 23 5 1.714 Champions League 6 8 - 526 DFB-Pokal 2 1 - 101

BVB: Eindhovens Malen äußert sich zu Interesse

PSV-Stürmer Donyell Malen hat sich zu einem möglichen Interesse von Borussia Dortmund geäußert. "Das interessiert mich nicht wirklich", erklärte Malen auf Nachfrage von Fox Sports und ergänzte: "Es ist immer schön zu lesen. Soweit ich weiß, ist da aber nichts dran."

Am Mittwoch berichtete die Sport Bild, dass der BVB den 21-Jährigen beobachte und als möglichen Nachfolger von Jadon Sancho im Visier habe, sollte dieser den Verein im kommenden Sommer verlassen. Malen, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist, stehe "ganz oben" auf der Liste der Borussia.

Da für Malen (Vertrag bis 2024), der am Donnerstag seinen bereits fünften Treffer in der laufenden Europa-League-Saison erzielte und sich auch in der heimischen Eredivise treffsicher zeigt, eine stattliche Ablösesumme zu zahlen wäre, ließe sich ein solcher Transfer aus finanzieller Sicht nur durch einen Verkauf von Sancho realisieren.

Von Teamkollege Mario Götze erhielt Malen, der beim BVB außerdem eine Alternative zu Haaland als Mittelstürmer darstellen würde, in der Sport Bild ein großes Lob: "Donyell ist extrem schnell und sehr torgefährlich. Wenn er eine Chance hat, ist es meist auch ein Tor. Er ist noch jung, aber bringt richtig gute Anlagen mit."

BVB: Favre warnt vor Stuttgart

Der BVB empfängt am 11. Spieltag in der Bundesliga den VfB Stuttgart (ab 15.30 Uhr im Liveticker). Nach einem Unentschieden in Frankfurt und einer Niederlage gegen Köln will die Borussia auch in der heimischen Liga wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

"Stuttgart hat viel Power vorne und viel Durchschlagskraft. Sie sind extrem gefährlich", warnte BVB-Trainer Lucien Favre vor den Schwaben. Sportdirektor Michael Zorc sieht die Dortmunder auf einem guten Weg und stellte klar: "Wir haben noch ein paar Spiele vor der Brust und die wollen wir alle gewinnen."

Mit Akanji, Dahoud, Delaney, Haaland und Meunier muss Favre zahlreiche Spieler ersetzen, zudem entscheiden sich die Einsätze von Hazard und Guerreiro erst kurzfristig. Der angeschlagene Hummels dürfte hingegen rechtzeitig fit werden.

BVB: Bürki - Can, Hummels, Zagadou - Passlack, Witsel, Bellingham, Schulz - Sancho, Reyna - Reus

BVB-Spielplan bis zur Winterpause