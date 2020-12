BVB, News und Gerüchte: Jude Bellingham schwärmt von Jadon Sanchos Hilfe

Borussia Dortmunds Neuzugang Jude Bellingham (17) hat in einem Interview mit FourFourTwo über die Hilfe von Jadon Sancho in seiner Anfangszeit beim BVB gesprochen - und die technischen Fertigkeiten eines weiteren Mitspielers gelobt. Für Julian Brandt gab es derweil Kritik. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu den Schwarz-Gelben.

Hier geht es zu weiteren Nachrichten rund um Borussia Dortmund.

BVB, News: Bellingham bedankt sich bei Sanchos Hilfe

BVB-Youngster Jude Bellingham hat in einem Interview über die Hilfe von Landsmann Jadon Sancho (20) bei seiner Eingewöhnung beim BVB gesprochen. "Als ich in Dortmund ankam, hat er mir wirklich sehr geholfen", erklärte er im Interview mit FourFourTwo.

"Er sagte: 'Brauchst du das hier, verstehst du, was das ist, weißt du, wie du das hier bekommst?' Das hätte er nicht tun müssen", lobte Bellingham. "Er hätte sich einfach um seinen Kram kümmern können. Dass er sich die Zeit genommen hat, verrät eine Menge über seinen Charakter."

Bellingham schwärmte auch von Sanchos Fähigkeiten am Ball: "Wenn Jadon in Topform ist, bekommt man Angst. Was er manchmal zeigt, ist furchteinflößend, und ich bin erst ein paar Monate hier." Ein Sonderlob hatte er auch für Raphael Guerreiro übrig.

"Über ihn wird nicht oft gesprochen. Er spielt eigentlich nur mit seinem linken Fuß, aber sein Passspiel, sein Dribbling - bei ihm sieht das so einfach aus. Er spielt allen Knoten in die Beine." Bellingham wechselte von Birmingham City zum BVB. In der laufenden Saison kommt er bisher auf 16 Einsätze und verbuchte ein Tor und drei Vorlagen.

BVB, News: Zorc will mehr von Julian Brandt sehen

Den absoluten Durchbruch in Dortmund verpasst hat bisher Julian Brandt. Gute und schlechte Auftritte wechseln sich beim 24-Jährigen ab, derzeit befindet sich der 24-Jährige wieder im Formtief. "Wir wissen alle, dass Julian besser spielen kann, als er es zuletzt getan hat", sagte Sportdirektor Michael Zorc. "Wichtig ist dabei, dass er weiter an sich arbeitet und an sich glaubt. Wir stehen dahinter." Er hoffe, "dass Brandt bald wieder die alte Sicherheit hat in seinem Spiel, die ihn ausgezeichnet hat."

Trainer Lucien Favre äußerte sich etwas milder: "Man sagt, er sei nicht in Top-Form und hat einige Ballverluste gehabt, aber ich finde, dass er nicht schlecht gespielt hat." Er brachte sein System als mögliche Erklärung ins Spiel: "Vielleicht ist ein anderes besser geeignet für ihn."

Bundesliga: So häufig wurden die Klubs 2020 von deutschen Twitter-Usern erwähnt © imago images / Rüdiger Wölk 1/19 Wie oft wurden die deutschen Klubs im Jahr 2020 auf Twitter erwähnt? Eine Analyse der internen Daten hat ergeben, dass sich in der virtuellen Bundesliga gleich vier derzeitige Zweitligaklubs befinden würden (Stand 24.11., gilt nur für deutsche User). © getty 2/19 Platz 18: 1. FC NÜRNBERG (@1_fc_nuernberg) © getty 3/19 Platz 17: 1. FC AUGSBURG (@FCAugsburg) © getty 4/19 Platz 16: VfL WOLFSBURG (@VfL_Wolfsburg) © getty 5/19 Platz 15: HANNOVER 96 (@Hannover96) © getty 6/19 Platz 14: UNION BERLIN (@fcunion) © getty 7/19 Platz 13: FORTUNA DÜSSELDORF (@f95) © getty 8/19 Platz 12: BAYER LEVERKUSEN (@bayer04fussball) © getty 9/19 Platz 11: HAMBURGER SV (@HSV) © getty 10/19 Platz 10: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (@borussia) © getty 11/19 Platz 9: RB LEIPZIG (@DieRotenBullen) © getty 12/19 Platz 8: HERTHA BSC (@HerthaBSC) © getty 13/19 Platz 7: VfB STUTTGART (@VfB) © getty 14/19 Platz 6: 1. FC KÖLN (@fckoeln) © getty 15/19 Platz 5: EINTRACHT FRANKFURT (@Eintracht) © getty 16/19 Platz 4: SV WERDER BREMEN (@werderbremen) © getty 17/19 Platz 3: FC SCHALKE 04 (@fs04) © getty 18/19 Platz 2: BORUSSIA DORTMUND (@BVB) © getty 19/19 Platz 1: FC BAYERN MÜNCHEN (@FCBayern)

BVB, News: Profis besuchen Kinderklinik

Zusammen mit Lizenzspielleiter Sebastian Kehl besuchten Emre Can und Reinier die Dortmunder Kinderklinik - seit über 20 Jahren ein fester Termin für den BVB in der Vorweihnachtszeit.

"Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, weil wir wegen Corona nur in einer kleinen Gruppe kommen konnten", sagte Kehl. "Normalerweise sind wir mit der kompletten Mannschaft, dem Trainerteam und dem Staff hier und versuchen, den Kindern über Weihnachten eine kleine Freude zu machen. Das war heute aber in kleinerer Runde trotzdem der Fall."

Zusammen mit Maskottchen EMMA verteilten die Spieler kleine Geschenke und gaben Autogramme. "Für mich ist das eine der schönsten Sachen der Welt. Wenn man Kindern eine Freude bereiten kann, ist das immer schön. Der Besuch in der Klinik ist selbstverständlich für uns", betonte Can.

BVB-Spielplan bis zur Winterpause