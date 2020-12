BVB, News und Gerüchte: Wegen Moukoko - Zorc schließt Verpflichtung eines Stürmers im Winter aus

Erling Haaland arbeitet in Katar an seinem Comeback, BVB-Sportdirektor Michael Zorc schließt derweil aus, dass der Borussia Dortmund im Winter einen Stürmer holt. Stattdessen soll Youssoufa Moukoko behutsam aufgebaut werden. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Hier geht es zu weiteren Nachrichten rund um Borussia Dortmund.

BVB-Transfers: Kein neuer Stürmer im Winter

Durch den Ausfall von Erling Haaland haben die Dortmunder im Sturm ein Problem. Es gibt keinen gestandenen Ersatz, der einzige echte verbleibende Neuner ist der 16-jährige Youssoufa Moukoko. Trotzdem wollen die Borussen im Winter keinen neuen Stürmer verpflichten.

"Wir haben uns dazu entschieden, Moukoko langfristig aufzubauen und nicht auszubremsen, indem wir ihm einen weiteren Spieler vor die Nase setzen", sagte Michael Zorc den Ruhr Nachrichten. Der Sportdirektor empfindet die Diskussion als "müßig" und betonte, dass Haaland ohnehin nicht zu ersetzen sei.

Vielmehr soll Moukoko behutsam aufgebaut werden - und zwar auch mit der nötigen Spielzeit. Der seit Dienstag jüngste Spieler der Champions-League-Geschichte kam in der laufenden Saison bereits in vier Pflichtspielen zum Einsatz, blieb aber bislang in seinen 104 Spielminuten ohne Tor.

BVB: Nächste Chance für Youngster Ansgar Knauff?

Durch die dünne Personaldecke kam auch Ansgar Knauff in St. Petersburg zu seinem Pflichtspiel-Debüt für die Borussia. Womöglich könnte nun der erste Einsatz in der Bundesliga folgen, wenn Dortmund am kommenden Samstag den VfB Stuttgart empfängt.

Erst einmal stand der Flügelspieler in der Bundesliga bislang bei den Profis im Kader, und zwar beim 1:0-Sieg gegen Hoffenheim Mitte Oktober. Da kam er aber nicht zum Einsatz. Hier geht es zu einem ausführlichen Porträt des 18-Jährigen von unserem BVB-Reporter Jochen Tittmar.

BVB: Erling Haaland zur Reha in Katar

Erling Haaland zog sich Anfang des Monats einen Muskelfaserriss zu, das Kalenderjahr ist für den Norweger deswegen gelaufen. Auf Instagram verriet der 20-Jährige, wo er sich für seine Reha im Moment aufhält - und zwar in Katar.

Bei Instagram postete der Youngster in einer Story ein Foto von sich auf einem Trainingsplatz bei strahlendem Sonnenschein. Darunter ein Quiz mit der Frage, wo er denn wohl sei. Vier englische Antwortmöglichkeiten gab es: "Chilling in Germany" (Entspannen in Deutschland), "On vacation in Brasil" (Urlaub in Brasilien), "Recovering in Qatar" (Reha in Katar) und "At home" (Zu Hause). Wer auf Antwort C klickte, bekam einen grünen Haken für die richtige Antwort zu sehen.

BVB: Auf diese Teams könnte Dortmund in der Champions League treffen

In der Champions League hat es für die Schwarz-Gelben zum Gruppensieg in der Champions League gereicht. Als Belohnung gibt es nun im Achtelfinale einen vermeintlich leichteren Gegner. Mögliche Kontrahenten sind fünf Teams: Atletico Madrid, Atalanta Bergamo, FC Sevilla, FC Barcelona oder der FC Porto. Die Auslosung findet am Montag im schweizerischen Nyon statt.

BVB-Spielplan bis zur Winterpause