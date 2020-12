BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmund hat wohl Donyell Malen als Sancho-Ersatz im Blick

Der BVB hat offenbar in Donyell Malen von der PSV Eindhoven einen Mitspieler von Mario Götze als potenziellen Nachfolger für Jadon Sancho ins Auge gefasst. Die Belastungssteuerung bei Borussia Dortmund hängt stark von einem iPad ab. Kapitän Marco Reus fordert eine Siegesserie bis Weihnachten. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB-Transfers: Malen von PSV Eindhoven als Sancho-Nachfolger?

Der BVB beobachtet offenbar Donyell Malen von der PSV Eindhoven, um sich für einen möglichen Abgang von Jadon Sancho im kommenden Sommer zu wappnen. Das berichtet die Sport Bild am Mittwoch.

Demnach stehe der 21 Jahre alte polyvalente Offensivspieler "ganz oben" auf der Liste der Dortmunder, sollte Sancho nach der Saison einen Wechsel anstreben. Über diesen würde der BVB dann nachdenken, wenn ein Angebot für den englischen Nationalspieler jenseits der 100 Millionen Euro einflattern würde.

Im vergangenen Sommer galt Manchester United als größter Interessent für den 20-Jährigen, der in der Saison 2019/20 mit 40 Torbeteiligungen der Topscorer der Dortmunder war. Ein Transfer zerschlug sich aber, weil die Red Devils nicht bis zum Start des Trainingslagers Anfang August die vom BVB geforderten 120 Millionen Euro aufbringen wollten.

Infolgedessen verkündeten die BVB-Verantwortlichen die im Geheimen vereinbarte Vertragsverlängerung mit dem Shootingstar und erteilten etwaigen Wechselgesuchen eine generelle Absage.

Sollte Sancho nun im kommenden Sommer gehen, könnte Malen ihn sowohl auf dem Flügel ersetzen als auch als Backup in der Sturmspitze für Erling Haaland fungieren (20).

"Donyell ist extrem schnell und sehr torgefährlich. Wenn er eine Chance hat, ist es meist auch ein Tor. Er ist noch jung, aber bringt richtig gute Anlagen mit", sagte Malens PSV-Teamkollege und Ex-BVB-Star Mario Götze der Sport Bild.

Malen steht in 18 bisherigen Pflichtspielen in dieser Saison bei zwölf eigenen Treffern und drei Vorlagen. Mit seiner Torgefahr machte bereits die deutsche Nationalmannschaft unangenehme Bekanntschaft: Bei seinem Debüt für die niederländische Nationalmannschaft am 6. September 2019 erzielte Malen nach Einwechslung das 3:2 beim 4:2 Sieg der Elftal über das DFB-Team.

Malens Vertrag bei der PSV läuft noch bis 2024. Er stieß 2018 zum neuen Klub von Götze nachdem er in der Jugend von Ajax Amsterdam ausgebildet wurde und für zwei Jahre in der Jugend des FC Arsenal spielte.

BVB - News: Belastungssteuerung via iPad

Borussia Dortmund geht bei der Belastungssteuerung angesichts der kräftezehrenden Saison 2020/21 aufgrund der Coronavirus-Pandemie digitale Wege. Wie die Sport Bild berichtet, beobachten Athletiktrainer die leistungs- und verletzungsrelevante Daten der Spieler, die während Trainingseinheiten einen Gurt mit GPS-Signal tragen, in Echtzeit auf einem iPad.

Sobald ein Spieler in einen "roten Bereich" geht, werde er aus der Einheit genommen, um Verletzungen zu vermeiden. Anders als beispielsweise RB Leipzig, das bei Auswärtsspielen einen Tag länger bleibt, um eine Regenerationseinheit einzubauen, reise der BVB-Tross außerdem am Tag des Spiels wieder ab.

BVB-Kapitän Marco Reus fordert Siegesserie bis Weihnachten

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus hat sich über den "dreckigen Sieg" des BVB in der Champions League über Zenit St. Petersburg überraschend positiv geäußert. "Endlich mal. Das tut uns gut", sagte der 31-Jährige nach dem Spiel. Außerdem forderte er eine Siegesserie bis zur kurzen Winterpause.

"Wir wollen alle diese Spiele gewinnen", sagte Reus. Der BVB muss bis zum 22. Dezember in der Bundesliga noch gegen den VfB Stuttgart, bei Werder Bremen und bei Union Berlin ran.

Zum Jahresabschluss gastieren die Schwarzgelben in der zweiten DFB-Pokal-Runde bei Eintracht Braunschweig, danach ist nur bis zum 3. Januar Pause. "Es wird nicht einfach, aber wir wollen es schaffen", erklärte Reus.

BVB-Spielplan bis zur Winterpause