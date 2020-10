FC Bayern München, News und Gerüchte - Hansi Flick will von Coman noch mehr Tore sehen: "Schauen in den nächsten Wochen genau hin"

Bayern Münschens Trainer Hansi Flick hat Kinsgley Coman, Matchwinner beim 4:0-Sieg gegen Atletico Madrid, zu weiteren Höchstleistungen auch im grauen Bundesliga-Alltag angestachelt (die Highlights im Video). Außerdem: Diego Simeone hadert mit der "herben Niederlage" und Sebastian Rode vom kommenden FCB-Gegner Eintracht Frankfurt glaubt an eine Sensation gegen seinen Ex-Verein. Alle News und Gerüchte rund um den Rekordmeister im Überblick.

Costa vor Treffen mit Hoeneß: Hier geht's zu den FCB-News vom Vortag.

FC Bayern: Flick fordert weitere Tore von Coman

Kinsgley Coman avancierte mit einem Doppelpack und einer Vorlage zum Matchwinner beim 4:0-Sieg des FC Bayern München gegen Atletico Madrid in der Champions League. Das soll keine Eintagsfliege bleiben: Trainer Hansi Flick fordert weitere gute Leistungen seines Schützlings.

"Es ist wichtig, dass er nicht nur vorbereitet, sondern auch Tore schießt. Das gehört in der Bundesliga auch dazu, das muss man von einem Spieler seiner Qualität in den anderen Wettbewerben genau so erwarten", erklärte Flick bei der Pressekonferenz nach dem Spiel.

An dieser "Messlatte" werde der 24-Jährige in den nächsten Spielen gemessen, betonte Flick: "Da schauen wir jetzt in den nächsten Wochen genau hin."

Auch von der restlichen Mannschaft fordert Flick eine deutliche Leistungssteigerung in der Liga. "Die Mentalität und Qualität hat die Mannschaft", sagte er. Der Schlüssel dafür sei "die körperliche Präsenz, jedes Duell gewinnen zu wollen - das hat uns heute gut getan und so ein bisschen gefehlt in den letzten Spielen."

Coman erzielte in 110 Bundesligaspielen für den deutschen Rekordmeister 19 Tore und 20 Vorlagen. In der Champions League weist der französische Nationalspieler eine deutlich bessere Quote auf und steht nach 29 Einsätzen bei 21 Scorerpunkten (zehn Treffer und elf Assists).

FCB: Coman schwärmt von Ex-Trainer Pep Guardiola

Kinsgley Coman hat verraten, dass sein ehemaliger Trainer Pep Guardiola den meisten Einfluss auf seine Karriere hatte. "Er verlangte von mir, dass ich den Fußball von meiner Position anders betrachte. Er wollte, dass ich das Spiel breit mache, ins Eins-gegen-Eins gehe und so den Unterschied mache", sagte sich der Franzose im Gespräch mit der Daily Mail. Hier findet Ihr alle Aussagen von Coman.

FC Bayern: Simeone kann sich hohe Pleite nicht erklären

Atletico Madrids Trainer Diego Simeone fand hinterher keine Erklärung für die "herbe Niederlage" gegen den FC Bayern. "Ich weiß nicht, ob wir große Fehler gemacht haben oder es an meiner Spielweise lag", sagte Simeone nach der Partie.

Trotzdem konnte er dem Spiel noch etwas Positives abgewinnen. "Ich konzentriere mich auf meine Mannschaft. Wir hätten ein Tor erzielen können, wenn wir unsere Chancen besser genutzt hätten", erklärte Simoene. Das habe den "Unterschied" gemacht.

Die deutliche Niederlage könne er nur schwer verdauen: "Aber ich werde mich auf viele positive Dinge konzentrieren und, optimistisch wie ich bin, auf die Dinge, die uns in Zukunft besser machen werden."

Weitere Stimmen zum Spiel:

Flick über Thomas Müller: "Thomas weiß, welche Räume er besetzen muss. Er coacht die Mannschaft, das was wir immer wieder von den Spielern in zentralen Positionen verlangen. Er hat auf der rechten Seite gespielt, ist im Mittelpunkt unseres Spiels aber wichtig. Er pusht die Mitspieler und ist immer anspielbar. Manchmal könnte er auch einen sicheren Pass spielen. Wenn man einen verlängerten Arm des Trainers sehen will, dann ist er das."

Hier geht's zu allen Stimmen.

FC Bayern: Rode glaubt an Sensation von Frankfurt

Sebastian Rode von Eintracht Frankfurt glaubt fest an eine Sensation gegen seinen Ex-Verein Bayern München. "Gerade wir haben nach der Corona-Pause gezeigt, dass wir auch gegen die Bayern mithalten können", sagte der 30-Jährige dem kicker: "Im Pokal-Halbfinale haben wir knapp 1:2 verloren. Wir brauchen uns nicht zu verstecken, nach dem guten Start haben wir eine breite Brust."

Die Eintracht wartet bereits seit 20 Jahren auf einen Sieg in München. Um dies zu ändern, müsse "schon vieles passen", betonte Rode: "Es könnte ein Vorteil sein, dass sie am Mittwoch gegen Atletico gespielt haben. Ich weiß aus eigener Erfahrung: Nach so einem Highlight in der Champions League ist es in der Bundesliga schon mal ein bisschen härter. Daher bin ich guter Dinge."

Außerdem könne sich die Eintracht besonders auf einen Spieler verlassen. "Es gilt, die Fehler zu minimieren, und dann kann der 'Hinti' mal wieder ein paar Tore machen ...", sagte Rode über Abwehrchef Martin Hinteregger, der im letzten Ligaspiel gegen den FCB in der vergangenen Saison innerhalb von drei Minuten einen Doppelpack erzielte.

Rummenigge befüchtet große Probleme bei erneutem Lockdown

FCB-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge sieht "zwei Probleme" auf den Fußball zukommen, sollte die anhaltende Corona-Pandemie zu einem erneuten Lockdown führen.

"Zum einen stelle ich fest, dass die Fußballkultur ohne Zuschauer wahnsinnig leidet. Es fehlt natürlich jegliche Atmosphäre und auch Emotion im Stadion. Das macht mir genauso viele Sorgen wie die Finanzen. Die Finanzen sind in der ganzen Welt, nicht nur im Fußball, unter Druck. Jedes Unternehmen leidet unter Corona. Wir müssen nun alle noch mehr die Sinne schärfen, damit wir nochmal ohne großen Schaden hinauskommen", erklärte Rummenigge.

Hier findet Ihr weitere Aussagen von Rummenigge über die Lockdown-Angst, den DFB und die Superliga-Päne.

FC Bayern: Spielplan und nächste Gegner