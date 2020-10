FC Bayern: Rummenigge über seine Lockdown-Angst, Kritik am DFB und die Superliga-Pläne

Karl-Heinz Rummenigge hat große Befürchtungen für den Fußball, falls es aufgrund der Corona-Pandemie zu einem erneuten Lockdown kommen sollte. "Ein erneuter Lockdown für den Fußball wäre ein Drama", sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern am Rande des Champions-League-Spiels zwischen den Münchnern und Atletico Madrid (4:0) bei Sky.

"Wir haben zwei Probleme", erklärte Rummenigge: "Zum einen stelle ich fest, dass die Fußballkultur ohne Zuschauer wahnsinnig leidet. Es fehlt natürlich jegliche Atmosphäre und auch Emotion im Stadion. Das macht mir genauso viele Sorgen wie die Finanzen. Die Finanzen sind in der ganzen Welt, nicht nur im Fußball, unter Druck. Jedes Unternehmen leidet unter Corona. Wir müssen nun alle noch mehr die Sinne schärfen, damit wir nochmal ohne großen Schaden hinauskommen."

Um wieder Zuschauer zulassen zu können, will der 65-Jährige dem Gesundheitsamt in München einen Vorschlag unterbreiten, auf den er beim UEFA-Supercup in Budapest gestoßen ist. "Wir haben in Budapest einen Fieber-Mess-Tunnel vorgefunden und den werden wir dem Gesundheitsamt auch hier in München anbieten, damit auch wir mal wieder mit Zuschauern spielen dürfen", so Rummenigge.

Der frühere Nationalspieler äußerte sich außerdem zur Situation beim DFB. Zuletzt hatte es eine Razzia der Steuerbehörden gegeben, außerdem läuft es bei der Nationalmannschaft sportlich alles andere als rund.

"Es ist wichtig, dass beim DFB endlich wieder Ruhe einkehrt, denn es ist nun schon jahrelang eine Unruhe vorhanden. Ich wünsche mir, dass sie beispielhaft und vorbildlich vorangehen, da sie der Dachverband sind. Der DFB muss intern zu Harmonie und Loyalität zurückfinden, um dann mit der DFL und den Bundesligaklubs den nächsten Schritt zu gehen", sagte Rummenigge.

Der FC Bayern und die ganze Liga hätten ein großes Interesse, "dass die Nationalmannschaft eine erfolgreiche Mannschaft ist. Ich habe immer gesagt, die Nationalmannschaft ist die wichtigste Mannschaft des Landes und wir werden versuchen, unseren Beitrag zu leisten, dass das Thema wieder in ruhiges Fahrwasser kommt."

© imago images / Poolfoto

Rummenigge äußert sich zum Thema Superliga

In den vergangenen Tagen sorgte zudem ein angeblich neuer Anlauf in Sachen Superliga für Aufregung. Rummenigge betonte, dass er darüber keinen Kenntnisstand habe.

Dennoch habe er mit UEFA-Präsident Aleksander Ceferin gesprochen. "Ich habe ihm erklärt, dass wir mit der Champions League sehr glücklich sind. Es wird aktuell eine Reform diskutiert und ich würde sagen, die Ideen, die gerade von der UEFA ins Spiel gebracht werden, sind interessante Ideen für alle. Für die Vereine, für die Fans, aber vor allem für die TV-Anstalten. Da kommt etwas Positives auf uns zu", so Rummenigge.