FC Bayern - News und Gerüchte: "Söldner"-Kritik? Douglas Costa will sich mit Uli Hoeneß treffen

Douglas Costa hatte nach seinem zwischenzeitlichen Weggang weiterhin Kontakt zu einigen Bayern-Stars und will sich nun nach seiner Rückkehr mit Hoeneß treffen. Der Mannschaftsrat der Münchner hat sich wohl für Transfers stark gemacht und Serge Gnabry wurde positiv auf COVID-19 getestet. Die wichtigsten News und Gerüchte zum FC Bayern findet Ihr hier.

Weitere News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

FC-Bayern-Leihgabe Douglas Costa: "Gab immer einen regen Austausch" mit FCB-Stars

Douglas Costa (30) hatte auch nach seinem Abgang vom FC Bayern 2017 weiterhin Kontakt mit einigen FCB-Stars. Das sagte er der Sport Bild in einem Interview.

"Leute wie Manuel Neuer, Jerome Boateng, Thomas Müller, Joshua Kimmich. Zu ihnen ist der Kontakt nie abgebrochen, es gab immer einen regen Austausch", erklärte der Brasilianer, der im Oktober auf Leihbasis von Juventus Turin zurück an die Isar kam.

Beim Transfer nach München war laut Douglas Costa Hasan Salihamidzic der entscheidende Mann: "Salihamidzic kann fließend Italienisch, so wie ich. Von daher konnten wir gut kommunizieren, er mir die Ideen des Vereins präsentieren. Zudem hat der FC Bayern Ansprechpartner im Verein, die Portugiesisch können."

Darüber hinaus hege er keinen Groll gegen Uli Hoeneß nach dessen Aussage bei seinem Abgang, derzufolge er ein Söldner sei. "Ich würde mich gerne mit Uli Hoeneß treffen", sagte Costa. "In Hoeneß' Augen ging es mir beim Wechsel damals nur um Geld. Ich hätte an Hoeneß' Stelle dasselbe über mich gesagt", erklärte er.

Der 30 Jahre alte Flügelspieler spielte bereits von 2015 bis 2017 für den deutschen Rekordmeister. Auf einen starken Saisonstart 15/16 mit zehn Torvorlagen und einem Tor an den ersten sieben Spieltagen folgten nur noch durchwachsene Leistungen und einige Verletzungen, ehe er zunächst an Juventus ausgeliehen und ein Jahr später für die Rekordsumme von 40 Millionen Euro verkauft wurde.

FourFourTwo-Ranking: Müller ist der beste Spielmacher der Welt - BVB-Juwel auf Platz sieben © imago images / MIS 1/11 Das englische Fußballmagazin FourFourTwo hat Thomas Müller in einem Ranking zum aktuell besten Spielmacher der Welt erkoren. Dabei ließ der Bayern-Star neun andere Spieler hinter sich - unter anderem einen BVB-Youngster. Das Ranking im Überblick. © imago images / PeterxPowell 2/11 PLATZ 10: JACK GREALISH (Aston Villa) © imago images / Jonathan Moscrop/Sportimage 3/11 PLATZ 9: CHRISTIAN ERIKSEN (Inter Mailand) © imago images / JoaquinxCorcher 4/11 PLATZ 8: MARTIN ÖDEGAARD (Real Madrid) © imago images / Moritz Müller 5/11 PLATZ 7: GIOVANNI REYNA (Borussia Dortmund) © imago images / Vitalii Kliuiev 6/11 PLATZ 6: ALEJANDRO "PAPU" GOMEZ (Atalanta Bergamo) © imago images/ AndyxRowlandx PMI 7/11 PLATZ 5: KAI HAVERTZ (FC Chelsea) © imago images / AlexxPantling 8/11 PLATZ 4: BRUNO FERNANDES (Manchester United) © imago images / Andrew Yates/Sportimage 9/11 PLATZ 3: JAMES RODRIGUEZ (FC Everton) © imago images / COLORSPORT/BRUCE WHITE 10/11 PLATZ 2: KEVIN DE BRUYNE (Manchester City) © imago images / Sven Simon 11/11 PLATZ 1: THOMAS MÜLLER (FC Bayern München)

FC Bayern: Mannschaftsrat forderte offenbar Transfers von FCB-Bossen

Der Mannschaftsrat des FC Bayern hat gegen Ende der vergangenen Transferperiode offenbar bei den Bossen des FCB Alarm geschlagen. Der Sport Bild zufolge wurde daraufhin eine Sitzung einberufen.

Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller, Robert Lewandowski, David Alaba und Joshua Kimmich haben demnach in Absprache mit Trainer Hansi Flick Verstärkungen für den Kader gefordert. Dabei warnten die Spieler vor den hohen Belastungen in der kommenden Saison.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Präsident Herbert Hainer, der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge und Vorstand Oliver Kahn haben dem Gremium dann ihre Transferplanungen vorgelegt. Die Bosse hatten demnach ein "Schattenteam" mit möglichen Transfers vorgestellt. Hier geht's zur ausführlichen News.

© imago images / ActionPictures

FC Bayern: Choupo-Moting kann sich Rückkehr nach Hamburg vorstellen

Neuzugang Eric Macim Choupo-Moting (31) kann sich eine Rückkehr in seine Geburtsstadt nach Hamburg vorstellen. "Nach Hamburg möchten wir irgendwann zurück", sagte er im Interview mit 11Freunde.

"Und ja, vielleicht spiele ich dann nochmal für einen meiner alten Klubs, St. Pauli oder den HSV", erläuterte der Stürmer. Choupo-Moting hatte in der Jugend für den FC St. Pauli gespielt, ehe er zum HSV wechselte.

"Die HSVer sagen zwar immer 'Nur der HSV!' Aber sorry, Leute, ich habe auch ein Herz für St. Pauli", sagte Choupo-Moting, der Anfang Oktober einen Einjahresvertrag beim FC Bayern unterschrieben hatte und als Backup für Robert Lewandowski fungieren soll. In seinem ersten Spiel für die Bayern im DFB-Pokal gegen Düren erzielte der 31-Jährige einen Doppelpack.

FC Bayern: Gnabry positiv auf COVID19 getestet

Serge Gnabry hat sich mit COVID-19 infiziert. Das teilte der FC Bayern am Dienstagabend mit.

Dem Offensivspieler gehe es gut, er befindet sich in häuslicher Quarantäne. Da er noch am Dienstagmorgen mit der Mannschaft trainiert hat, wird es nach Informationen von SPOX und Goal am Mittwochmorgen eine Testreihe mit allen Spielern geben.

Sollte diese negativ ausfallen, steht dem Spiel in der Gruppenphase der Champions League am Abend gegen Atletico Madrid nichts im Weg.Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Fall Gnabry findet Ihr hier.

FC Bayern: Spielplan und nächste Gegner