FC Bayern München - Kingsley Comans magischer Abend gegen Atletico: Der Unverkäufliche hält sein Wort

Kein Leroy Sane, kein Serge Gnabry: Der FC Bayern musste im ersten Champions-League-Spiel der Saison auf sein neues Flügel-Duo verzichten. Kingsley Coman zeigte beim 4:0 gegen Atletico Madrid (die Highlights im Video) aber eindrucksvoll, dass sich Trainer Hansi Flick auf ihn verlassen kann.

Anfang Oktober, als die Transferperiode in ihre finale Phase ging, wurde es im Büro von Hasan Salihamidzic noch einmal hektisch. Der Sportvorstand des FC Bayern sorgte dafür, dass ein paar Spieler kamen. Er sorgte aber auch dafür, dass ein paar Spieler gingen - oder nicht gingen. Kingsley Coman zum Beispiel.

Der TV-Sender ESPN meldete am "Deadline Day", dass Manchester United infolge des gescheiterten Transfers von BVB-Profi Jadon Sancho alles unternehmen wolle, um den Franzosen noch unter Vertrag zu nehmen. Daraus wurde bekanntlich nichts. Salihamidzic hatte Coman schon im Zuge der Verpflichtung von Leroy Sane für "unverkäuflich" erklärt. Und auch Trainer Hansi Flick sagte viele Male klar und deutlich: "King ist sehr wichtig für uns."

Den Beweis dafür lieferte der Start in die neue Champions-League-Saison gegen Atletico Madrid am Mittwochabend. Eine Coman-Gala, bei der der Finaltorschütze der vergangenen Spielzeit dort weiter machte, wo er am 23. August in Lissabon gegen Paris Saint-Germain aufgehört hatte. Zwei schöne Tore, eine schöne Vorlage - Atleticos Defensivspieler verzweifelten an dem Mann mit der Nummer 29.

FC Bayern München - Atletico Madrid: Die FCB-Spieler in der Einzelkritik © imago images / Poolfoto 1/17 Der FC Bayern München hat am 1. Spieltag der Champions League mit 4:0 gegen Atletico Madrid gewonnen. In der Offensive überzeugten vor allem Kingsley Coman und Corentin Tolisso. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images / Poolfoto 2/17 Manuel Neuer: Hatte kaum etwas zu tun und wenn doch, dann nichts Schwieriges. Als Felix in der 47. zum vermeintlichen 1:2 traf, hob Neuer sekundenlang den Reklamierarm – und bekam recht: Abseits. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 3/17 Benjamin Pavard: Mit einem Stellungsfehler ermöglichte er Carrasco die erste gefährliche Aktion der Partie (3.). Hatte seinen Gegenspieler in der Anfangsphase kaum unter Kontrolle, steigerte sich aber und hatte auch gute Offensivaktionen. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 4/17 Niklas Süle: Strahlte bei einigen Standardsituationen Gefahr aus, etwa in der 15., als er mit dem Schienbein am Pfosten scheiterte. Gewann alle seine Zweikämpfe, eroberte viele Bälle und antizipierte gut. Der Fels in der Bayern-Abwehr. Note: 2. © imago images / MIS 5/17 David Alaba: Für einen Stoß gegen Suarez sah Alaba früh die Gelbe Karte, was an seinem souveränen Spiel aber nichts änderte. Verzeichnete eine starke Passquote von über 90 Prozent. Note: 2,5. © imago images / Lackovic 6/17 Lucas Hernandez: Machte es gegen seinen Ex-Klub auf links über das ganze Spiel gesehen etwas besser als Pavard auf der anderen Seite. Sein Schuss in der 40. landete aber im Mittel- oder Oberrang. Die meisten Ballaktionen bei Bayern. Note: 3. © imago images / Poolfoto 7/17 Joshua Kimmich: Gerade zum zweiten Mal Vater geworden, zeigte er sich als Geburtshelfer des 1:0. Eroberte den Ball erst stark und flankte ihn dann perfekt zu Coman - wie beim Siegtor im CL-Finale. Generelle eine dominante Vorstellung. Note: 2. © imago images / Poolfoto 8/17 Leon Goretzka: Lange unauffälliger als sein Nebenmann Kimmich, ehe er in der 41. wuchtig zum 2:0 traf. Kämpferisch und passsicher wie meist. Note: 2. © imago images / Poolfoto 9/17 Thomas Müller: Musste diesmal auf dem rechten Flügel ran, was ihn aber nicht hinderte, trotzdem oft in die Mitte zu ziehen. Sah früh Gelb und klagte: "Das kann nicht wahr sein. Wir spielen gegen die größten Rabauken Europas." Assist zum 4:0. Note: 3. © imago images / Sammy Minkoff 10/17 Corentin Tolisso: Ersetzte im Offensiv-Quartett den Corona-kranken Gnabry und bereicherte das Spiel mit seiner Dynamik. Nach tollem Doppelpass mit Coman scheiterte er in der 18., per Distanzhammer traf er zum 3:0. Starke Zweikampfquote. Note: 2. © imago images / Poolfoto 11/17 Kingsley Coman: Der unumstrittene Spieler des Spiels. Coman servierte Lewandowski in der 7. perfekt und kurz darauf auch Tolisso, doch beide vergaben. Das 1:0 und 4:0 machte er technisch einwandfrei selbst, das 2:0 legte er auf. Note: 1. © imago images / Lackovic 12/17 Robert Lewandowski: Unauffälliger Auftritt, das gewohnte Zusammenspiel mit dem auf rechts verdrängten Müller war nicht so intensiv. Das 2:0 leitete er immerhin ein. In der 7. schoss er eine Flanke volley drüber. Note: 3,5. © imago images / ActionPictures 13/17 Bouna Sarr: Kam in der 73. für Pavard und beteiligte sich direkt aktiv am Offensivspiel. Keine Bewertung. © imago images / MIS 14/17 Douglas Costa: Kam gleichzeitig mit Sarr, ersetzte für die Schlussphase Coman und hatte keine nennenswerte Aktionen. Keine Bewertung. © imago images / MIS 15/17 Eric Maxim Choupo-Moting: Teil 1 eines Dreierwechsels kurz vor Schluss. Keine Bewertung. © imago images / MIS 16/17 Javi Martinez: Teil 2. Keine Bewertung. © imago images / MIS 17/17 Alphonso Davies: Teil 3. Keine Bewertung.

FC Bayern: Lob für "Ausnahmekönner" Kingsley Coman

"Kingsley hat ein super Spiel gemacht und seine ganze Klasse gezeigt", schwärmte Leon Goretzka, der einen Pass von Coman zum zwischenzeitlichen 2:0 verwertet hatte. "Er ist ein Ausnahmekönner, einer unserer ganz wichtigen Spieler für Eins-gegen-Eins-Aktionen."

Gegen die Madrilenen waren diese Eins-gegen-Eins-Aktionen insofern von besonderer Wichtigkeit, weil mit dem schon länger am Knie verletzten Sane und dem kurzfristig Corona-positiv getesteten Serge Gnabry zwei dribbelstarke Akteure nicht zur Verfügung standen.

Vor dem Hintergrund, dass Rückkehrer Douglas Costa noch Defizite in Sachen Fitness hat und der erst 17-jährige Shootingstar Jamal Musiala für derart bedeutende Spiele noch zu unerfahren ist, ruhten die Hoffnungen auf den Außenbahnen also hauptsächlich auf Coman.

FC Bayern: Hansi Flick erwartet mehr von Kingsley Coman

Umso zufriedener war Trainer Flick mit dem, was Coman zeigte. Nämlich nicht nur einige gute Dribblings, sondern auch einige gute Entscheidungen vor dem Tor.

Gerade beim Erzielen von Toren hatte sich der Rechtsfuß in den vergangenen Jahren oft schwer getan. Der Doppelpack bei seinem magischen Abend gegen Atletico war sein erster überhaupt in der Champions League.

"Ich habe nach dem Spiel zu ihm gesagt: 'Das ist die Messlatte, daran wirst du jetzt gemessen.' Es ist wichtig, dass er nicht nur Tore vorbereitet, sondern auch Tore schießt. Er kann das, er hat die Qualität dazu", sagte Flick. Coman müsse diese Effizienz "auch in anderen Wettbewerben" wie der Bundesliga entwickeln, forderte der 55-Jährige.

Kingsley Coman: Seine Zahlen beim FC Bayern

Saison Pflichtspiel-Einsätze Tore Vorlagen 2015/16 35 6 12 2016/17 25 2 1 2017/18 33 7 8 2018/19 30 10 7 2019/20 38 8 7 2020/21 4 2 1

FC Bayern: Kingsley Coman hält sein Wort

In dieser Hinsicht war der in der vergangenen Saison ausgeliehene Ivan Perisic weiter. In dieser Hinsicht sind auch Gnabry und Sane aktuell weiter. Eine Frage der Reife? Obwohl Coman schon seit fünf Jahren in München spielt, ist er immer noch erst 24. Sane ist ein paar Monate, Gnabry sogar fast ein Jahr älter als er. "Kingsley ist nun einmal ein Spieler, der Selbstvertrauen braucht", sagte Goretzka nach dem Atletico-Spiel bei Sky.

An Selbstvertrauen mangelt es dem 2015 aus Turin gekommenen Angreifer nach seinem heroischen Treffer gegen PSG gewiss nicht. Angesprochen auf die neue Konkurrenzsituation durch Sane, meinte Coman nur wenige Tage nach dem Finale: "Konkurrenz gibt es immer. Früher waren es Arjen Robben und Franck Ribery, heute sind es andere. Wir spielen fast alle drei Tage und werden alle Spieler brauchen. Und ich werde mein Bestes geben, wenn ich spiele." Gesagt, getan.