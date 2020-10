Champions League: Die Stimmen zu den Spielen des FC Bayern und von Borussia Mönchengladbach

Der FC Bayern München hat souverän mit 4:0 gegen Atletico Madrid gewonnen (die Highlights im Video), Borussia Mönchengladbach hat bei Inter Mailand spät das 2:2 kassiert (die Highlights im Video). Wie reagieren die Beteiligten? Alle Stimmen im Überblick.

Hans-Dieter Flick (Trainer FC Bayern München) über ...

... das Spiel: "Wir haben versucht, die Räume, die wir vorgegeben haben, zu bespielen. Die Effizienz war heute sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, es waren vier wunderbare Tore - eines schöner als das andere. Mir hat es heute in der Defensive gefallen, dass die körperliche Präsenz da war. Das war in den Spielen davor nicht immer der Fall."

... Thomas Müller: "Thomas weiß, welche Räume er besetzen muss. Er coacht die Mannschaft, das was wir immer wieder von den Spielern in zentralen Positionen verlangen. Er hat auf der rechten Seite gespielt, ist im Mittelpunkt unseres Spiels aber wichtig. Er pusht die Mitspieler und ist immer anspielbar. Manchmal könnte er auch einen sicheren Pass spielen. Wenn man einen verlängerten Arm des Trainers sehen will, dann ist er das."

Leon Goretzka (FC Bayern München) über ...

... das Spiel: "Wir haben die ersten zehn Minuten ein bisschen gebraucht, um reinzufinden. Da hat es Halbchancen für Atletico gegeben, da hatten wir Glück. Dann sind wir besser reingekommen und haben unsere Chancen effizient genutzt und verdient gewonnen. Wir haben beim Aufbauspiel etwas geändert, um diese sehr tief verteidigende Mannschaft zu knacken.

... sein Tor: "Es ist immer schön, Tore zu schießen. Ich habe aber auch noch viele andere Aufgaben auf dem Feld."

... Serge Gnabrys positiven Corona-Befund: "Es ist schon ein Schock, auch wenn es klar war, dass es irgendwann passiert. Es war wie eine Lawine, die immer näher gekommen ist. Man hörte schon im Umfeld, dass es immer mehr Leute trifft, die man kennt."

FC Bayern München - Atletico Madrid: Die FCB-Spieler in der Einzelkritik © imago images / Poolfoto 1/17 Der FC Bayern München hat am 1. Spieltag der Champions League mit 4:0 gegen Atletico Madrid gewonnen. In der Offensive überzeugten vor allem Kingsley Coman und Corentin Tolisso. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images / Poolfoto 2/17 Manuel Neuer: Hatte kaum etwas zu tun und wenn doch, dann nichts Schwieriges. Als Felix in der 47. zum vermeintlichen 1:2 traf, hob Neuer sekundenlang den Reklamierarm – und bekam recht: Abseits. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 3/17 Benjamin Pavard: Mit einem Stellungsfehler ermöglichte er Carrasco die erste gefährliche Aktion der Partie (3.). Hatte seinen Gegenspieler in der Anfangsphase kaum unter Kontrolle, steigerte sich aber und hatte auch gute Offensivaktionen. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 4/17 Niklas Süle: Strahlte bei einigen Standardsituationen Gefahr aus, etwa in der 15., als er mit dem Schienbein am Pfosten scheiterte. Gewann alle seine Zweikämpfe, eroberte viele Bälle und antizipierte gut. Der Fels in der Bayern-Abwehr. Note: 2. © imago images / MIS 5/17 David Alaba: Für einen Stoß gegen Suarez sah Alaba früh die Gelbe Karte, was an seinem souveränen Spiel aber nichts änderte. Verzeichnete eine starke Passquote von über 90 Prozent. Note: 2,5. © imago images / Lackovic 6/17 Lucas Hernandez: Machte es gegen seinen Ex-Klub auf links über das ganze Spiel gesehen etwas besser als Pavard auf der anderen Seite. Sein Schuss in der 40. landete aber im Mittel- oder Oberrang. Die meisten Ballaktionen bei Bayern. Note: 3. © imago images / Poolfoto 7/17 Joshua Kimmich: Gerade zum zweiten Mal Vater geworden, zeigte er sich als Geburtshelfer des 1:0. Eroberte den Ball erst stark und flankte ihn dann perfekt zu Coman - wie beim Siegtor im CL-Finale. Generelle eine dominante Vorstellung. Note: 2. © imago images / Poolfoto 8/17 Leon Goretzka: Lange unauffälliger als sein Nebenmann Kimmich, ehe er in der 41. wuchtig zum 2:0 traf. Kämpferisch und passsicher wie meist. Note: 2. © imago images / Poolfoto 9/17 Thomas Müller: Musste diesmal auf dem rechten Flügel ran, was ihn aber nicht hinderte, trotzdem oft in die Mitte zu ziehen. Sah früh Gelb und klagte: "Das kann nicht wahr sein. Wir spielen gegen die größten Rabauken Europas." Assist zum 4:0. Note: 3. © imago images / Sammy Minkoff 10/17 Corentin Tolisso: Ersetzte im Offensiv-Quartett den Corona-kranken Gnabry und bereicherte das Spiel mit seiner Dynamik. Nach tollem Doppelpass mit Coman scheiterte er in der 18., per Distanzhammer traf er zum 3:0. Starke Zweikampfquote. Note: 2. © imago images / Poolfoto 11/17 Kingsley Coman: Der unumstrittene Spieler des Spiels. Coman servierte Lewandowski in der 7. perfekt und kurz darauf auch Tolisso, doch beide vergaben. Das 1:0 und 4:0 machte er technisch einwandfrei selbst, das 2:0 legte er auf. Note: 1. © imago images / Lackovic 12/17 Robert Lewandowski: Unauffälliger Auftritt, das gewohnte Zusammenspiel mit dem auf rechts verdrängten Müller war nicht so intensiv. Das 2:0 leitete er immerhin ein. In der 7. schoss er eine Flanke volley drüber. Note: 3,5. © imago images / ActionPictures 13/17 Bouna Sarr: Kam in der 73. für Pavard und beteiligte sich direkt aktiv am Offensivspiel. Keine Bewertung. © imago images / MIS 14/17 Douglas Costa: Kam gleichzeitig mit Sarr, ersetzte für die Schlussphase Coman und hatte keine nennenswerte Aktionen. Keine Bewertung. © imago images / MIS 15/17 Eric Maxim Choupo-Moting: Teil 1 eines Dreierwechsels kurz vor Schluss. Keine Bewertung. © imago images / MIS 16/17 Javi Martinez: Teil 2. Keine Bewertung. © imago images / MIS 17/17 Alphonso Davies: Teil 3. Keine Bewertung.

Kingsley Coman (FC Bayern München): "Wir haben sehr gut gespielt und ich habe zwei Tore gemacht. Ich bin sehr glücklich. Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Kimmichs Pass vor dem 1:0 war perfekt."

Diego Simeone (Trainer Atletico Madrid): "Wir haben es sehr gut gemacht. Ich kann meinen Spielern nichts vorwerfen. Die Einstellung hat gestimmt. Man muss auch einfach mal anerkennen, dass der Gegner heute gute Lösungen parat hatte. Die Qualität von Bayern hat den Unterschied gemacht."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Für uns geht es jetzt darum, nächste Woche gegen Real Madrid die letzte halbe Stunde von heute von Anfang an auf den Platz bringen. Ich habe gehört, dass Real bis jetzt immer die Gruppenphase überstanden hat. Man darf davon ausgehen, dass die beim Spiel in Mönchengladbach genau wissen, um was es geht."

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach): "Es ist natürlich ärgerlich, dass wir in der 90. Minute noch den Ausgleich nach einem Standard bekommen. Aber Spieler wie Lukaku kann man nicht zu 100 Prozent ausschalten. Trotzdem haben wir insgesamt nicht viel zugelassen."