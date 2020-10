FC Bayern München gegen Hertha BSC heute im Liveticker

Nach der Niederlage in Hoffenheim will der FC Bayern den zweiten Sieg feiern. Das heutige Spiel gegen Hertha BSC könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Bundesliga: FC Bayern gegen Hertha BSC heute im Liveticker

Vor Beginn:

Der Transfermarkt hat sich nach Ansicht von Bruno Labbadia trotz der Corona-Pandemie nicht zum Positiven verändert. "Er ist nicht mehr gesund", sagte der Trainer von Hertha BSC in einer Pressekonferenz am Freitag: "Egal, bei welchem Spieler du anfragst, selbst wenn er gerade mal ein halbes Jahr gespielt hat und du ein Talent in ihm siehst - er kostet zehn oder 15 Millionen. Das ist einfach nicht normal." Geschäftsführer Michael Preetz wollte Gerüchte um Mario Götze nicht kommentieren.

Vor Beginn:

Leon Goretzka und David Alaba sind wieder einsatzbereit. Dagegen musste Kingsley Coman die Trainingseinheit am Samstag wegen muskulärer Probleme abbrechen. "Wir müssen schauen, ob es bis Sonntag klappt. Das wird alles sehr, sehr eng", sagte Flick.

Vor Beginn:

Aufgrund der Corona-Inzidenz wird das Spiel in der Münchner Allianz Arena erneut ohne Zuschauer stattfindet.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff zur heutigen Partie ist um 18 Uhr.

Bundesliga: FC Bayern gegen Hertha BSC heute im TV und Livestream

Die Partie wird ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Die Berichterstattung beginnt dort um 17.30 Uhr, als Kommentator fungiert Jonas Friedrich.

Über SkyGo (nur für Sky-Kunden) und SkyTicket könnt Ihr die Übertragung auch im Livestream sehen.

Bundesliga: FCB gegen Hertha - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Davies - Lewandowski

Bundesliga: Die Tabelle vor Bayern vs. Hertha