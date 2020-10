FC Bayern, News und Gerüchte: Transfer von Andrej Kramaric wohl kein Thema mehr

Der FC Bayern sucht weiterhin nach Verstärkungen. Ein Transfer von Andrej Kramaric soll wohl kein Thema mehr sein. Außerdem: Christoph Daum erinnert sich an seine Auseinandersetzung mit Uli Hoeneß. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FCB.

FC Bayern: Transfer von Andrej Kramaric wohl kein Thema mehr

Andrej Kramaric wird offenbar nicht zum FC Bayern wechseln. Wie die Bild erfahren haben will, sei der 29-Jährige zu teuer und daher kein Thema mehr.

In den vergangenen Tagen hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit der Agentur, die Kramaric vertritt, Kontakt aufgenommen habe. In der Folge soll Kramaric angeblich sogar auf einen Wechsel zum Rekordmeister gedrängt haben.

Die Bild hatte zuvor berichtet, dass die TSG Hoffenheim rund 40 Millionen Euro Ablöse für den Torjäger gefordert habe, der in den ersten drei Bundesligaspielen sechs Treffer erzielte, zwei davon am vergangenen Wochenende gegen die Bayern.

"Ich kann nur sagen, dass Andrej in dieser Woche sehr fokussiert war. Dieses Thema ist hier nicht so präsent wie in den Medien", sagte TSG-Coach Sebastian Hoeneß und hob dabei den enormen Wert des kroatischen Vizeweltmeisters für die Kraichgauer hervor. Der Trainer beschrieb Kramaric als "absoluten Unterschiedsspieler", der auf dem Weg sei, in Hoffenheim "Legendenstatus einzunehmen".

Kramaric ist zwar vielseitig und kann auch auf den Flügeln und hinter der Spitze spielen, seine großen Stärken hat er aber dort, wo die Bayern aktuell wegen Lewandowski und Thomas Müller eher weniger Bedarf haben. Daher suchen die Bayern vor allem eine Alternative für die Flügel.

FC Bayern, News: Erstes Angebot des FCB für Hudson-Odoi abgelehnt

Der FC Bayern arbeitet daran, Flügelspieler Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea auszuleihen. Das bestätigten die Blues am Freitag auf Nachfrage von SPOX und Goal. Ein erstes Angebot aus München wurde aber abgelehnt. Vorschlag des deutschen Rekordmeisters war es, eine Kaufoption in Höhe von 77 Millionen Euro für den Sommer 2021 zu vereinbaren.

FC Bayern steht vor einer Verpflichtung von Marc Roca

Einen Tag vor Transferschluss gehen die Bayern bei den Transferbestrebungen in die Vollen. Marc Roca, Mittelfeldspieler von Espanyol Barcelona, steht vor einem Wechsel zum FC Bayern. Der 23-Jährige wurde bereits gestern am Münchener Flughafen gesichtet. Nach den medizinischen Tests soll der Deal unter Dach und Fach gebracht werden.

Als Ablösesumme stehen für Roca neun Millionen Euro plus Bonuszahlungen im Raum.

FC Bayern, News: Christoph Daum spricht über Zoff mit Uli Hoeneß

Christoph Daum ist unter die Autoren gegangen. In seinem neuen Buch "Immer am Limit" schreibt der ehemalige Trainer unter anderem über seinen legendären Zoff mit Uli Hoeneß. In der Bild am Sonntag hat Daum nun erste Einblicke in das neue Buch gegeben und dabei verraten, dass er sich mit Hoeneß abgesprochen habe.

"Ich habe Uli Hoeneß weite Passagen zukommen lassen, weil diese Rivalität zwischen mir, dem FC Bayern und Uli Hoeneß in der Tat natürlich nicht ausgelassen werden kann. Mir war wichtig, dass er einen Blick über das Geschehene werfen konnte und die Möglichkeit hat zu intervenieren. Letztendlich hat Uli Hoeneß gesagt, dass man es so schreiben kann, und so habe ich es auch mit vielen anderen Wegbegleitern gemacht", erklärte Daum.

1989 lieferten sich Daum und Hoeneß eine heftige Auseinandersetzung im ZDF-Sportstudio. Im Herbst 2000 spitzte sich die Lage zwischen den beiden weiter zu. Hoeneß stellte damals die Ernennung von Christoph Daum als Bundestrainer aufgrund des Verdachts der Einnahme von Drogen in Frage. Daum wurde schließlich Kokainkonsum nachgewiesen.

Daum erinnert sich wie folgt an die Situation: "Ich hatte mich natürlich vorher abgesichert, indem ich einen Haartest durchgeführt hatte. Anonymisiert und im Ausland - und dieser Test war negativ. Ich wollte eigentlich gar keine Haarprobe machen, aber ich hatte schon eine negative und ich dachte: Da wäre es doch klug, eine zu machen, damit die ganze Diskussion beendet wird, weil ich in die Enge getrieben wurde. Aus allen Ecken wurde die Haarprobe von mir gefordert, da fällt es schwer zu sagen, dass ich sie nicht mache, weil das eine Umkehr des Rechtsprinzips wäre. Da dachte ich, ich mache sie, damit das Thema beendet wird. Ich war zu diesem Zeitpunkt der festen Überzeugung, dass der Test negativ ausfallen würde."

Mittlerweile verstehen sich die ehemaligen Erzfeinde besser. Als Hoeneß 2015 im Gefängnis war, meldete er sich bei Daum, als er Freigänger wurde. Der Grund: Daum hatte sich öffentlich nicht negativ über Hoeneß geäußert, wofür dieser sich bedankte. "Ich habe dann gesagt: 'Okay, Uli, dafür brauchst du dich nicht zu bedanken. Es gibt in Deutschland kaum einen, der besser nachvollziehen kann, welche Fallhöhe du hattest. Kaum einen, der nachvollziehen kann, was deine Familie, Frau, Kinder und Enkel jetzt durchmachen müssen. Von daher wünsche ich dir auch, dass du das alles gut überstehst!'"

Der FC Bayern München trifft heute um 18 Uhr auf Hertha BSC.