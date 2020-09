Kommentar zum Spielerstreik bei Mainz 05: Bundesligaprofis sind kein Freiwild

Adam Szalais Suspendierung und der anschließende Spielerstreik haben die Verantwortlichen des FSV Mainz 05 in arge Erklärungsnot gebracht. Und das ist auch gut so. Denn spätestens seitdem die Corona-Krise Einzug gehalten und Vereine in finanzielle Engpässe gestürzt hat, sind es Spieler, die als Bauernopfer für Vereine herhalten und von ihnen teils unter fadenscheinigen und in einem Fall sogar rufschädigenden Begründungen weggeekelt werden. Ein Kommentar von Redakteur Jonas Rütten.

Am Ende der "Eskalationsstufe" war der Punkt erreicht, an dem es bei Mainz 05 ins völlig Skurrile abdriftete. Da saßen sie nun auf dem Podium und stellten sich nach einer historischen und kurzen Nacht den bohrenden Fragen der Presse. Sie, das waren Trainer Achim Beierlorzer und Sportvorstand Rouven Schröder, und sie gaben sich die größte Mühe, die Suspendierung von Adam Szalai als eine rein sportliche Entscheidung darzustellen.

"Es hatte nichts, gar nichts mit dem Thema Gehalt zu tun", sagte Schröder. Und Beierlorzer ergänzte, dass er trotz des Solidaritäts-Streiks seiner Spieler mit dem in der Mannschaft beliebten und zum Mannschaftsrat gewählten Szalai "kein Zerwürfnis" zwischen ihm und seinen Spielern wahrnehme und sogar Verständnis für "diesen Zusammenhalt" gehabt habe. Alles also halb so wild und ab zur Tagesordnung? Von wegen!

So sehr sie auch versuchten, die Wogen zu glätten und sich selbst sogar als die Guten in der Geschichte zu präsentieren, weil sie Szalai ja ganz uneigennützig einen Vereinswechsel auch im Hinblick auf die anstehende EM (Szalai ist Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft) und der potenziell geringen Aussicht auf Spielzeit in Mainz nahegelegt hätten, der Glaube an dieser Darstellung wollte sich beim besten Willen nicht einstellen.

Schon am Mittwoch hatte Szalais Berater Oliver Fischer behauptet, dass "die ausgesprochene Freistellung keine reinen sportlichen Gründe haben kann". Als Argument dafür kann beispielsweise angeführt werden, dass Szalai zunächst die gesamte Vorbereitung absolvierte und noch eine Woche vor dem Saisonstart im DFB-Pokal gegen Havelse nach 60 Minuten eingewechselt wurde und zum wichtigen 2:1 traf.

© imago images / gumzmedia/nordphoto

Szalai, Polter, Badstuber: Drei fragwürdige Suspendierungen

Und da soll er plötzlich nur sieben Tage später sportlich nicht mehr tragbar sein? Angesichts der übereinstimmenden Berichte der Bild-Zeitung und der für gewöhnlich gut bei den Rheinhessen informierten Allgemeinen Zeitung, denen zufolge es interne Streitigkeiten über angeblich zugesicherte Gehaltsrückzahlungen mit Szalai als Rädelsführer gegeben haben soll, eher unglaubwürdig.

Es bleibt der Verdacht, dass die Führungsriege mit Szalai einen Quälgeist loswerden wollte und wohl guter Hoffnung war, der Spieler würde mit Blick auf sein EM-Ziel eher früher als später das Weite suchen, sobald er nur noch im hintersten Eck bei der U23 mittrainieren darf. Selbiges hatte der VfB Stuttgart schon ein paar Wochen vorher mit Holger Badstuber gemacht.

Den gut bezahlten Innenverteidiger wollten die Schwaben im Sommer loswerden und verbannten ihn kurzerhand nach seiner Klarstellung, dass er "sicher" bleiben und seinen noch bis 2021 laufenden Vertrag "einhalten" werde, in die zweite Mannschaft.

Auf die Spitze trieb es zuvor der 1. FC Union Berlin, der Stürmer Sebastian Polter wegen "unsolidarischen Verhaltens" kurz vor dem Auslaufen seines Vertrags freistellte und ihn wegen der Begründung, er habe einen Gehaltsverzicht in Corona-Zeiten abgelehnt, medial sogar zum Abschuss freigab.

Gehalt oder Trainer-Streit? Szalai handelte im Sinne der Mannschaft

Über seinen Anwalt erwirkte der 29-Jährige dann eine Gegendarstellung, die der Verein per Pressemitteilung rausgeben musste, diese aber wiederum mit eigenen Einwürfen und Richtigstellungen konterkarierte.

Wer am Ende die Wahrheit sagte, blieb ungeklärt. Das Verhalten von Union dem Spieler gegenüber war aber ebenso fragwürdig wie das des VfB gegenüber Badstuber oder das der Mainzer gegenüber Szalai. Im Falle von Polter war es sogar rufschädigend, schließlich implizierte die Begründung, dass er nur auf sein Wohlergehen und seinen Profit bedacht gewesen sei.

Bei Szalai und Mainz liegt der Fall zwar anders, allerdings sind die als "rein sportlich" betitelten Beweggründe auch hier mehr als fadenscheinig. Der Solidaritätsstreik seiner Mitspieler zeigt außerdem, dass Szalai offenbar im Sinne der Mannschaft gehandelt hat.

Ob es dabei nun um eine Intervention wegen ausbleibender und angeblich zugesicherter Gehaltsrückzahlungen oder um einen vom kicker kolportierten Streit mit dem angeblich in Mannschaftskreisen hinterfragten Trainer Beierlorzer gegangen ist, sei mal dahingestellt.

Streiker und "Erpresser" im Fußball: Szalai und Mainz begeben sich in illustren Kreis © imago images / Martin Hoffmann 1/36 Eklat bei Mainz 05! Der Verein hat Stürmer Adam Szalai suspendiert und dem Ungarn nahegelegt, sich einen neuen Klub zu suchen. Szalai darf nun nicht mehr mit der Mannschaft trainieren, absolvierte aber dennoch am Rande des Platzes eine Einheit. © imago images / Jan Huebner 2/36 Die Suspendierung hat daraufhin zu einem Spielerstreik am Mittwoch geführt. Die Profis kamen nicht zum für 16 Uhr angesetzten Training. "Ursache waren emotionale Diskussionen innerhalb der Mannschaft um Adam Szalai", bestätigte der Verein später. © imago images / Martin Hoffmann 3/36 Medienberichten zufolge gibt es zwei Hintergründe: Ein Eklat zwischen Szalai und Trainer Achim Beierlorzer habe zur Freistellung des Spielers geführt. Zudem heißt es, Szalai habe wegen der Nicht-Auszahlung der einbehaltenen Gehälter interveniert. © imago images 4/36 Die Streik-Posse um Szalai in Mainz wäre nicht die erste, oft wollten Spieler auch einen Transfer zu einem Klub erzwingen. Wir blicken auf den illustren Kreis der Streiker und "Erpresser" - mit dabei sind drei ehemalige BVB-Stars. © imago images / Claus Bergmann 5/36 Ein ganz aktueller Fall: Ajdin Hrustic soll in Frankfurt die Verstärkung für die Offensive auf dem rechten Flügel werden. Seit Wochen baggert die Eintracht am Australier, der ebenfalls einen Wechsel an den Main vollziehen will. Und das mit allen Mitteln. © imago images / Pro Shots 6/36 Im Gespräch mit dem Dagblad van het Noorden drohte er dem FC Groningen sogar mit Konsequenzen, sollte der Klub ihn nicht freigeben. "Dann kann Groningen nicht erwarten, dass ich in jedem Spiel 100 Prozent bringe“, sagte er. © getty 7/36 ANTOINE GRIEZMANN: Es war im Sommer 2019, als Griezmann unbedingt eine neue Herausforderung und zum FC Barcelona wechseln wollte - und das um jeden Preis. © imago images / Marca 8/36 Hatte der langjährige Supperstar von Atletico Madrid ein Jahr zuvor medienwirksam in einer eigens produzierten Dokumentation "LaDecesion" seinen Vertrag mit den Rojiblancos noch verlängert, so blieb er in jenem Sommer dem Training einfach fern. © imago images / ZUMA Press 9/36 Der streikende Profi bekam am Ende seinen Willen und wechselte zu Barca. Der Transfer wurde im Nachhinein jedoch zu einer noch größeren Schlammschlacht. Atletico warf den Katalanen vor, zu wenig für Griezmann bezahlt zu haben ... © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 10/36 ... und bestand lange auf eine Nachzahlung in Höhe von 80 Millionen Euro. Am Ende zahlte Barca zu den 120 Millionen noch 15 weitere und der Streit wurde beigelegt. Und Griezmann? Der wurde bis jetzt noch nicht glücklich bei den Katalanen. © getty 11/36 OUSMANE DEMBELE: Im Sommer 2017 tauchte der Dortmunder kurzzeitig unter und boykottierte das Mannschaftstraining. Anschließend wurde er suspendiert, der BVB einigte sich mit Barca auf einen Transfer in Rekordhöhe für knapp 115 Millionen Euro. © imago images / Team 2 12/36 "Was hätte ich sonst machen sollen? Barcelona ein zweites Mal absagen sollen? Das wäre für mich unmöglich gewesen", rechtfertigte sich Dembele hinterher. Er habe den Eindruck gehabt, "dass ich die Erfüllung meines Traums verpassen würde". © getty 13/36 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG: Dembele machte den Anfang und Aubameyang folgte nur ein halbes Jahr später seinem fragwürdigen Beispiel und blieb aufgrund eines Wechselwunsches provokanterweise einer Mannschaftssitzung fern. © imago images / ActionPictures 14/36 Zuvor soll er außerdem mehrmals zu spät zum Training und dort dann lustlos agiert haben. Trainer Peter Stöger suspendierte den Gabuner, der dann ein Instagram-Bild von sich im Dembele-Trikot in einer Soccer-Halle verbreitet. © imago images / Shaun Brooks 15/36 Das Ende der Causa: Der streikende Profi bekam am Ende erneut seinen Willen und der BVB rund 65 Millionen Euro vom FC Arsenal. Dort ist Aubameyang mittlerweile sogar Kapitän treffsicherere denn je. © imago images / DeFodi 16/36 "Wenn der eine streikt und der andere keine Uhr zu haben scheint, dann hat das schon Auswirkungen nach außen und nach innen“, spottete BVB-Sportdirektor Michael Zorc über die beiden Streikprofis Dembele und Aubameyang später. © getty 17/36 Bei Arsenal traf Aubameyang auf Henrikh Mkhitaryan. Dessen Wechsel im Jahr 2016 vom BVB zu Manchester United war von Misstönen begleitet - genau wie schon sein Transfer von Donezk nach Dortmund drei Jahre zuvor: Damals schwänzte er ein Trainingslager. © getty 18/36 Schon im Sommer 2017 wollte Philippe Coutinho einen Wechsel zum FC Barcelona erzwingen. Er fehlte bei Liverpool wegen einer "Erkältung", ehe er zur Nationalelf reiste und normal spielte. Im Winter wurde seinem Wunsch schließlich stattgegeben. © getty 19/36 Die gleiche Idee wie Coutinho verfolgte im Frühling 2014 Hakan Calhanoglu: In Hamburg ließ er sich krankschreiben, nach seinem Wechsel zu Bayer Leverkusen war er umgehend gesundet. © getty 20/36 Beim HSV hatte man bereits zuvor Erfahrungen mit abwanderungswilligen Spielern gemacht. Rafael van der Vaart ließ sich - noch in Hamburg unter Vertrag - mit einem Valencia-Trikot ablichten. Gewechselt ist er aber letztlich ein Jahr später zu Real Madrid. © getty 21/36 Gabriel Heinze zog 2007 vor Gericht, um einen Wechsel von Manchester United zum FC Liverpool zu erzwingen. Er verlor zwar die Klage, aber wechselte trotzdem. Nur eben zu Real Madrid. © getty 22/36 Unbedingt wollte William Gallas 2016 vom FC Chelsea zum FC Arsenal wechseln. "Er hat uns gedroht, im nächsten Spiel ein Eigentor zu schießen", hieß es in einem Vereinsstatement. © getty 23/36 Luka Modric erschien bei den Tottenham Hotspur 2012 nicht mehr beim Training - und wechselte dann für 35 Millionen Euro zu Real Madrid. © getty 24/36 Im Januar 2011 flog Edin Dzeko ohne Rücksprache mit seinem damaligen Verein VfL Wolfsburg zum Medizincheck nach Manchester. Und dann verkaufte ihn der VfL eben für 37 Millionen Euro an City. © getty 25/36 Julian Draxler wurde Wolfsburg 2016 zu langweilig, also wählte er den Gang an die Öffentlichkeit und machte in der Bild seinen Wechselwunsch publik. Ein halbes Jahr später ging er zu PSG. © getty 26/36 Ohne Einwilligung seines Arbeitgebers 1. FC Köln flog Anthony Modeste 2017 nach China, um sich ein bisschen bei Tianjin Quanjin umzuschauen. Natürlich spielte er auch bald dort, floh jedoch zwei Jahre später zurück in die Domstadt. © GEPA 27/36 Im Sommer 2014 kämpfte Salzburg in Malmö um die Champions-League-Quali, doch Sadio Mane erschien nicht zum Abflug, da er einen Wechsel forcieren wollte. Ralf Rangnick suspendierte ihn, wenige Tage später unterschrieb der Senegalese bei Southampton. © getty 28/36 Auch in der noch relativ kurzen Hoffenheimer Bundesliga-Geschichte gibt es einen bekannten Streiker: Demba Ba ließ 2011 das Wintertrainingslager sausen, um kurz darauf bei West Ham United zu unterschreiben. © getty 29/36 Youri Djorkaeff stritt sich beim 1. FC Kaiserslautern eineinhalb Jahre lang mit Trainer Andreas Brehme, ehe er zu den Bolton Wandereres wechseln durfte. "Dies ist ein großer Tag für mich", sagte er bei der Abschieds-Pressekonferenz. © getty 30/36 Womöglich der Urvater aller Streiker ist Heiko Herrlich: 1995 wollte er unbedingt von Mönchengladbach nach Dortmund wechseln - und ging, um das zu bewirken, eben nicht mehr zum Training. Klappte natürlich. © imago images / WEREK 31/36 FC BAYERN anno 1979: Das mit Herrlich als Urvater der Streiks stimmt nicht so ganz. Denn im März 1979 starteten die Spieler des FC Bayern München eine einmalige Revolte unter der Führung von Paul Breitner. © imago images / Sven Simon 32/36 Hintergrund: Die Saison 1978/79 verlief für die Bayern miserabel. Schon im Winter war Trainer Gyula Lorant nach einem 1:7-Debakel in Düsseldorf rausgeflogen, doch auch unter dessen Nachfolger Pal Csernai lief es nicht. © imago images / Werner Otto 33/36 Der allmächtige Präsident Wilhelm Neudecker wollte den bei den Spielern beliebten Ungarn ebenfalls rasuwerfen, gab Trainer und Mannschaft jedoch eine letzte Chance, bevor er den harten Hund Max Merkel holen wollte. © imago images / WEREK 34/36 Drei Punkte aus zwei Spielen gegen Braunschweig und Mönchengladbach sollte Csernai holen. Doch als die Mannschaft ein 0:0 gegen Braunschweig erkämpft hatte, erfuhr sie am Flughafen vom Wortbruch Neudeckers, der Merkel schon unter Vertrag genommen hatte. © imago images / WEREK 35/36 Breitner und Maier riefen zum Trainingsstreik auf. "Wenn am Montagmorgen ein neuer Trainer da ist, dann kommen wir nicht ins Training", soll Maier Neudecker am Telefon mitgeteilt haben. © imago images / Horstmüller 36/36 Der erboste Präsident beschimpfte Maier als Anarchisten und wollte sich durchsetzen - ohne Erfolg. Als die Mannschaft streikte, trat der langjährige Präsident zurück. Trainer Merkel war gar nicht erst an der Säbener Straße erschienen.

Szalai auf Konfrontationskurs: Er hat mehr Rückhalt als Beierlorzer

Die Aktion der Mainz-Spieler vom Mittwoch muss auch den anderen Bundesliga-Klubs eine Warnung sein. Vertraglich gebundene Spieler sind kein Freiwild, das man einfach bei unangenehmen Fragen, Meinungsverschiedenheiten ohne ein erkennbares Fehlverhalten durch Abschiebungen in die zweite Mannschaft loswerden kann.

Etwas Ähnliches hatte 1899 Hoffenheim schon mal mit seiner legendären Trainingsgruppe 2 gemacht, wo Granden wie Tim Wiese oder Tobias Weis ausgegrenzt, aus der Kabine verbannt und von Mannschaftsfotos abgeschottet wurden und noch ein wenig gegen Kreisliga-Mannschaften kicken durften.

Dass diese dann aber schnell aus dem Verein verschwunden wären - was das eigentliche Ziel der Trainingsgruppe war -, lässt sich nicht behaupten. Wiese saß seine Suspendierung über fast seinen gesamten Vertrag aus.

Dass Szalai das nicht tun wird, ist klar. Aber er wird nach Angaben seines Beraters gegen seine Suspendierung vorgehen und auf eine Konfrontation abzielen, an deren Ende möglicherweise nicht er, sondern Trainer Beierlorzer gehen muss. Dass er mehr Rückhalt in der Mannschaft hat als der Trainer, zeigte der Mittwochnachmittag eindrucksvoll.