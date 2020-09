Kai Havertz vor Wechsel zum FC Chelsea: Der Transfer aus drei Perspektiven

Das Tauziehen neigt sich dem Ende entgegen: Kai Havertz steht unmittelbar vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea. Für den 21-jährigen Offensivspieler zahlen die Blues nach Informationen von SPOX und Goal eine fixe Ablösesumme von 80,5 Millionen Euro, die durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen um 20 weitere Millionen ansteigen kann.

Wer sind die Gewinner und Verlierer des Transfers? Für wen ergibt der Wechsel am meisten Sinn? Eine Analyse aus drei Perspektiven.

Der Havertz-Transfer: Die Perspektive von Bayer Leverkusen

"Ich erwarte nicht, dass er zurückkommt." Die Worte von Bayer-Trainer Peter Bosz zu Beginn der Woche waren eindeutig: Havertz ist trotz aller Bemühungen der Leverkusener und seines bis 2022 laufenden Vertrages nicht mehr zu halten.

Eine Tatsache, die spätestens nach der gescheiterten Champions-League-Qualifikation nicht mehr zu vermeiden war. Bosz und sein Team schafften es in drei Anläufen (über die Liga, den Pokal und die Europa League) nicht, ihrem wichtigsten Offensivspieler ein wichtiges, vielleicht sogar das wichtigste Argument für einen Verbleib zu bieten. Rein sportlich gesehen ist der Abgang von Havertz ein großer Verlust für die Werkself.

Allerdings: Leverkusen erwartet eine in Corona-Zeiten außergewöhnlich hohe finanzielle Entschädigung, mit der sich neue Offensivkräfte verpflichten lassen. Etwas mehr als ein Drittel der 80 Havertz-Millionen dürfte in den zuletzt auf Leihbasis bei RB Leipzig spielenden Patrik Schick (24) investiert werden. Der Angreifer der AS Rom ist aber eher als Erbe von Kevin Volland (28) zu sehen, der sich der AS Monaco anschließt.

Die schwierige Suche nach einem Eins-zu-eins-Ersatz für Kai Havertz

Die Aufgabe, einen Eins-zu-eins-Ersatz für Havertz zu finden, stellt sich als kompliziert heraus. Der brasilianische Spielmacher Reinier Jesus (18) von Real Madrid galt als Wunschkandidat, entschied sich aber für einen zweijährigen Wechsel auf Leihbasis zu Borussia Dortmund. Eine andere externe Alternative? Aktuell nicht in Sicht. Auf der Liste von Bosz steht noch Jeremie Boga (23), ein Offensivspieler der US Sassuolo. Beide Klubs führen Gespräche.

Das Problem: Der Mann von der Elfenbeinküste (15 Scorerpunkte in der vergangenen Serie-A-Saison) fühlt sich auf den Außenbahnen wohler als im Zentrum - und käme damit wohl nur als Nachfolger von Leon Bailey (23) in Frage, der seit Monaten mit einem Abschied aus Leverkusen liebäugelt.

FC Chelsea - Mit Werner und Havertz: So könnten die Blues in der nächsten Saison spielen © imago images / Poolfoto 1/26 Der FC Chelsea hat in Sachen Transferausgaben in diesem Sommer bereits die 100-Millionen-Marke geknackt. Die Mannschaft, die noch im CL-Achtelfinale gegen die Bayern zu sehen war, wird sich stark verändern. So könnten die Blues künftig spielen. © imago images 2/26 TOR – KEPA ARRIZABALAGA: Lampard setzte den teuersten Keeper der Welt im Januar auf die Bank, nachdem dieser mehrfach gepatzt hatte. Für ihn rückte Caballero ins Team, der mit 38 Jahren aber keine Langzeitlösung darstellt. © imago images 3/26 Seitdem schwebt über Kepas Zukunft ein dickes Fragezeichen. Seit dem Restart nach der Corona-Zwangspause steht Kepa aber wieder regelmäßig zwischen den Pfosten. Er bleibt wohl Chelseas Nummer 1. Auch, weil er wohl anderen Klubs schlichtweg zu teuer wäre. © imago images 4/26 ABWEHR - REECE JAMES: Der 20-Jährige kam auf der rechten defensiven Seite wettbewerbsübergreifend auf 37 Einsätze. Lampard baute sowohl in der Vierer- als auch in der Fünferkette auf ihn. © FC Chelsea 5/26 THIAGO SILVA: Mit dem 35-Jährigen hat Chelsea wohl seinen neuen Abwehrchef verpflichtet - und das ablösefrei. Der Routinier kann den hohen Anforderungen immer noch standhalten und dürfte in der wackeligen Chelsea-Defensive gesetzt sein. © imago images 6/26 ANDREAS CHRISTENSEN: Der ehemalige Gladbacher passt mit seinen Anlagen (Spielaufbau, Kopfballstärke) perfekt zu Lampards Anforderungen. Allerdings machte der Däne nicht immer Werbung für sich. Zuletzt wieder stabiler. Für ihn wird es dennoch eng. © imago images 7/26 BEN CHILWELL: Kam für rund 50 Millionen Euro von Leicester City und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis 2025. Er galt als der absolute Wunschspieler für die Defensive der Blues. © imago images 8/26 MITTELFELD – JORGINHO: Kam einst als Wunschspieler von Sarri nach London und ist der kreative Kopf in der Zentrale. Nicht nur deshalb wird der Italiener immer wieder mit anderen großen Klubs in Verbindung gebracht. © imago images 9/26 KANTE: Zweifelsohne einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt. Die ideale Position hat Lampard allerdings noch nicht für ihn gefunden. Der Franzose wird ebenfalls bei anderen Top-Vereinen (u. a. Juventus Turin) gehandelt. © imago images 10/26 KAI HAVERTZ: Mit seiner Technik und Torgefahr würde er das Londoner Offensivspiel perfekt ergänzen. Leverkusen hält an den geforderten 100 Millionen Euro fest, Chelsea will die Ablösesumme offenbar in Raten zahlen. Das ist der aktuelle Stand bei Havertz. © imago images 11/26 ANGRIFF – HAKIM ZIYECH: Sein Transfer steht schon länger fest. Für den Marokkaner überwies Chelsea 40 Mio. Euro an Ajax Amsterdam. Der vielseitige Offensivmann glänzte in den vergangenen zwei Saisons als Vorbereiter und Torjäger. © imago images 12/26 TIMO WERNER: Der FC Bayern wollte nicht, der FC Liverpool hätte ihn gerne gehabt, doch Chelsea hat den Zuschlag bekommen. Der 24-Jährige hat in London einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Die Ablöse beträgt wohl 53 Millionen Euro. © imago images 13/26 In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der Nationalspieler in 43 Pflichtspielen 32 Treffer und gab zudem 13 Assists. Lampard soll Werner eine Stammplatzgarantie versprochen haben. © imago images 14/26 CHRISTIAN PULISIC: Es war nicht die erhoffte gute erste Saison in der Premier League für ihn. Der Ex-Dortmunder stand nur selten in der Startelf und verletzte sich zudem an den Adduktoren. Seit der Corona-Pause aber im Aufwind. © SPOX 15/26 So könnte die Startelf des FC Chelsea in der kommenden Spielzeit aussehen. © imago images 16/26 ALTERNATIVEN - ANTONIO RÜDIGER: Der deutsche Nationalspieler war nach der Rückkehr von seiner Leistenverletzung der Abwehrchef bei den Blues. In den vergangenen zwei Partien startete jedoch Zouma anstelle des ehemaligen Stuttgarters. © imago images 17/26 ALTERNATIVEN: Der Chelsea-Kader hat mit KURT ZOUMA und FIKAYO TOMORI zwei weitere großgewachsene Innenverteidiger zu bieten. Auch für die Variante der Dreierkette stellen beide Spieler eine echte Option dar. © imago images 18/26 Der 22-jährige Tomori und der erfahrenere Zouma kamen aufgrund der Verletzung von Rüdiger in der Hinrunde oft zum Einsatz. Zuletzt erhielt Zouma erneut den Vorzug, obwohl Rüdiger fit war. © imago images / PanoramiC 19/26 Mit MALANG SARR sicherte sich Chelsea ein zusätzliches Top-Talent für die Innenverteidigung. Der 21-Jährige kam ablösefrei aus Nizza, soll zunächst aber verliehen werden. Abnehmer noch unbekannt. © imago images 20/26 CESAR AZPILICUETA: Der erfahrene Kapitän kann links, rechts und innen agieren. Lampard setzte in allen Varianten auf den Spanier und konnte sich auch meist auf dessen souveräne Auftritte verlassen. Möglicherweise startet er auch auf der rechten Seite. © imago images 21/26 Mit MARCOS ALONSO und EMERSON hat Lampard zudem zwei weitere Außenverteidiger im Aufgebot. Allerdings machte der Coach zuletzt keinen Hehl daraus, dass er von beiden nicht zu 100 Prozent überzeugt sei. © imago images 22/26 In der zweiten Reihe mangelt es auch im Mittelfeld keinesfalls an Qualität. RUBEN LOFTUS-CHEEK, MATEO KOVACIC, ROSS BARKLEY und MASON MOUNT wissen alle mit Passsicherheit und Kreativität zu überzeugen. © imago images 23/26 Während Loftus-Cheek beinahe die gesamte Saison verletzt fehlte, stritten sich die restlichen drei um die Plätze im zentralen Mittelfeld. Das 21-jährige Offensivtalent Mount und Ex-Real-Profi Kovacic bekamen meist den Vorzug vor Barkley. © imago images 24/26 Auf den Außenbahnen reißen die hochkarätigen Namen nicht ab. So kann Lampard auf Mega-Talent CALLUM HUDSON-ODOI und WILLIAN zurückgreifen. PEDRO verlässt Chelsea in Richtung AS Rom, Willian hat bei Arsenal unterschrieben. © imago images 25/26 In der Sturmspitze haben die Blues mit TAMMY ABRAHAM ein weiteren vielversprechenden Mann in den Reihen. Der 22-Jährige traf in dieser Spielzeit in der Premier League 14-mal. MICHY BATSHUAYI hat indes wohl keine Zukunft mehr. © imago images 26/26 Mit OLIVIER GIROUD hat Chelsea zudem einen Routinier in der Hinterhand, der sich auch mit dem Platz auf der Bank abfinden könnte. Der 33-Jährige unterschrieb während der Zwangspause einen neuen Vertrag bis Sommer 2021.

Bayer Leverkusen und Peter Bosz droht eine unangenehme Hinrunde

Bosz bleibt also vorerst nichts anderes übrig, als von seinem bestehenden Kader Gebrauch zu machen. Nadiem Amiri (23) kann die Havertz-Position spielen, ist den Vorschusslorbeeren nach seiner Verpflichtung vor einem Jahr aber noch nicht gerecht geworden. Nicht auszuschließen, dass der als Jugendförderer bekannte Bosz dem nächsten Leverkusener Top-Talent Florian Wirtz (17) mehr Spielzeit gewährt. In der vergangenen Saison kam Wirtz auf sieben Bundesliga-Einsätze.

"Eines ist ganz deutlich: Wir verlieren 60 Scorerpunkte", sagte der niederländische Coach zu Beginn der Woche hinsichtlich der Abgänge von Havertz und Volland, "damit ist klar, dass wir in diesem Bereich etwas machen müssen." Bis zum 5. Oktober haben die Verantwortlichen Zeit, Transfers zu tätigen. Da sich mögliche Neuzugänge auch erst einmal auf und neben dem Platz integrieren müssten, droht Bosz eine unangenehme Hinrunde.

Stand jetzt ist klar: Wenn Leverkusen am 20. September in Wolfsburg in die Bundesliga-Saison startet, dann als großer Verlierer des Havertz-Transfers.