BVB, News und Gerüchte: Thomas Delaney ärgert Jude Bellinghams Startelfeinsatz

Thomas Delaney hat Jude Bellingham für sein Pflichtspiel-Debüt beim BVB gelobt, sich gleichzeitig aber auch etwas verärgert gezeigt. Marco Reus stellt einen neuen Rekord im DFB-Pokal auf und Ex-BVB-Spieler Mario Götze wechselt seinen Berater. Die wichtigsten News und Gerüchte zu Borussia Dortmund findet Ihr.

Weitere News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB: Delaney ärgert Bellingham-Debüt

Thomas Delaney hat Jude Bellingham für sein gelungenes Pflichtspiel-Debüt für Borussia Dortmund beim 5:0 (3:0) über den MSV Duisburg im DFB-Pokal gelobt. "Heute standen zwei junge Spieler mit Gio (Giovani Reyna, Anm. D. Red.) und Jude (Bellingham, Anm. D. Red.) in der Startelf, und die beiden sind super Spieler. Er (Bellingham, Anm. d. Red.) hat heute sehr gut gespielt", sagte Delaney bei Sky.

Gleichzeitig ärgerte sich der Däne darüber, dass der 17-jährige Neuzugang den Vorzug erhalten und an seiner Stelle in der Startelf gestanden habe. "Ich bin nicht sauer, aber ich möchte natürlich gern spielen. Ich möchte jedes Spiel von Beginn an spielen", sagte Delaney.

Der 29-Jährige wurde nach der Pause für Bellingham eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt lag der BVB schon komfortabel mit 4:0 in Führung, Bellingham hatte dabei nach schöner Kombination über Thomas Meunier und Thorgan Hazard das Tor zum 2:0 erzielt.

© imago images / Revierfoto

BVB: Reus stellt Rekord im DFB-Pokal auf

Marco Reus hat einen neuen Rekord im DFB-Pokal aufgestellt. Der BVB-Kapitän traf bei seinem Pflichtspiel-Comeback nach über sieben Monaten Verletzungspause im DFB-Pokal gegen MSV Duisburg in der ersten Runde nur drei Sekunden nach seiner Einwechslung.

Schneller war vor ihm noch nie ein Spieler. Laut dem DFB hielt zuvor Anthony Modeste die Bestmarke für das schnellste Joker-Tor. Der Franzose traf 2014 für die TSG Hoffenheim beim 5:1 gegen den FSV Frankfurt nach zwölf Sekunden.

© imago images / Horstmüller

BVB: Ex-Spieler Mario Götze wechselt den Berater

Mario Götze und der BVB gingen im Sommer getrennte Wege. Der 28-Jährige ist weiter auf der Suche nach einem neuen Verein. Jetzt hat er seinen Berater gewechselt. "Ich werde ab sofort von der Agentur LIAN Sports Group beraten. Fali Ramadani, Damir Smoljan und ihr Team passen zu meinen Plänen und Vorstellungen für meine sportliche Zukunft", sagte Götze der Bild-Zeitung.

Zuvor wurde er von Reza Fazeli vertreten. Mit diesem habe er sich in gegenseitigem Einvernehmen getrennt.

BVB: Das Auftaktprogramm in der Bundesliga