BVB, News und Gerüchte: Neuzugang Reinier verrät seine Lieblings-Position

BVB-Neuzugang Reinier hat über seine Lieblings-Position gesprochen. Michael Zorc wünscht sich den "jugendlichen Wagemut" und Jude Bellingham könnte gleich im DFB-Pokal in der Startelf stehen. Die wichtigsten News und Gerüchte zu Borussia Dortmund findet Ihr hier.

BVB: Reinier verrät seine Lieblings-Position

Borussia Dortmunds Leihgabe Reinier hat im Interview mit dem kicker seine Lieblings-Position verraten.

"Ich sehe mich mehr als eine Art Strafraumspieler, nah am 16er oder drin, als hängende Spitze, als ein Zehner oder auch Neuner. Es geht mir um das Finalisieren, ich sehe mich nicht so sehr auf außen. Den eigenen Abschuss suchen oder auflegen, das gefällt mir. Nah am Tor, das macht mir Spaß", sagte der 18-jährige Brasilianer.

Ansprüche will er aber in keinster Weise stellen: "Es gibt so viele Spiele, da wird jeder seine Chancen erhalten, es geht darum, dass wir alle der Mannschaft helfen. Ich werde immer mein Bestes geben, zentral, außen, als Stürmer."

BVB - Zorc: "Jugendlicher Wagemut" erwünscht

Der BVB verfolgt weiter seine Philosophie mit jungen Talenten zu arbeiten. Besonders im Offensiv-Bereich tummeln sich neben den schon etablierten Jadon Sancho (20) und Erling Haaland (20) mit Reinier (18), Imanuel Pherai (19) und Giovanni Reyna (17) weitere hochkarätige Youngster.

"Natürlich ist es im vorderen Bereich manchmal einfacher, die Jugend reinzubringen. Da ist jugendlicher Wagemut auch gesucht und gewünscht", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc gegenüber dem kicker.

Der 58-Jährige betonte jedoch, dass wir "in Zagadou und Morey auch junge Abwehrspieler mit sehr hoher Qualität" haben.

Diese Spieler haben beim BVB den Durchbruch nicht geschafft © getty 1/19 Mikel Merino wechselte im Sommer 2016 für 3,75 Millionen Euro von Osasuna zum BVB. Dort absolvierte er nur acht Liga-Spiele - und schloss sich Newcastle United an. © getty 2/19 Matthias Ginter hat sich nach drei Jahren beim BVB in Richtung Gladbach verabschiedet. Auch wenn er in der vergangenen Saison oft zum Einsatz kam, richtig durchsetzen konnte sich der 12-Millionen-Euro-Transfer aus Freiburg in Dortmund nie. © getty 3/19 Prominente Vorgänger gab es in den letzten zehn Jahren einige. Zum Beispiel Adnan Januzaj. Der Belgier kam als Riesentalent nach Dortmund, kehrte nach einem halben Jahr aber schon wieder zu Manchester United zurück. © getty 4/19 In Mainz war Joo-Ho Park zwei Spielzeiten Leistungsträger als Linksverteidiger, in Dortmund reichte es am Ende nicht mal mehr zum Ergänzungsspieler. Ist mittlerweile in seine südkoreanische Heimat zurückgekehrt. © getty 5/19 Als Torschützenkönig der Serie A kam Ciro Immobile 2014 zum BVB. In Dortmund traf er dann das berühmte Scheunentor nicht. Es reichte nur für drei Tore in 24 Ligaspielen. Mittlerweile knipst er wieder für Lazio Rom in Italien. © getty 6/19 Kevin Kampl wechselte nach der grausigen Vorrunde 2014 nach Dortmund. So richtig warm wurden beide Seiten nie miteinander, nach einer Halbserie war dann auch schon wieder Schluss. Kampl zog nach Leverkusen und später Leipzig weiter. © getty 7/19 Zehn Millionen Euro blätterten die Dortmunder 2014 für Adrian Ramos hin. An seine Torquote aus Berliner Tagen konnte er aber nie anknüpfen. Wechselte nach zu Granada nach Spanien. © getty 8/19 Ein weiterer Südkoreaner, für den es in Dortmund nicht klappte. Dong-Won Ji blieb beim BVB auch aufgrund von Verletzungen ohne Einsatz in der Profi-Mannschaft. © getty 9/19 Als hoch gehandeltes Talent kam Milos Jojic Anfang 2014 von Partizan Belgrad. Nach anderthalb glücklosen Jahren wechselte der Serbe zum 1. FC Köln. © getty 10/19 Jonas Hofmann galt lange Zeit als großes Talent. Doch auch nach einer Leihe zu Mainz reichte es nicht beim BVB, er suchte sein Glück in Gladbach. © getty 11/19 Der Bulle aus Backnang nahm in Dortmund nur selten seine Gegner auf die Hörner. Julian Schieber wechselte nach zwei durchwachsenen Jahren zu Hertha. © getty 12/19 Für knapp drei Millionen Euro schnappte sich Dortmund das Talent Leonardo Bittencourt, an dem auch die Bayern interessiert waren. Nach einem Jahr mit nur fünf BL-Einsätzen ging's weiter nach Hannover, aktuell spielt er in Köln. © getty 13/19 Die Karriere von Ivan Perisic kam erst so richtig ins Rollen, als er den BVB 2013 nach zwei Jahren wieder verließ. Über Wolfsburg landete er bei Inter Mailand und gehört dort zu den Leistungsträgern. © getty 14/19 Wurde 2011 als größtes Talent eines ganzen Kontinents (Australien) angepriesen. Am Ende spielte Mustafa Amini in vier Jahren nicht einmal in einem Pflichtspiel für die Profis. © getty 15/19 Nicht jeder Transfer vom TSV 1860 München nach Dortmund klappt. Moritz Leitner bekam in Dortmund kaum einen Fuß auf den Boden und wurde immer wieder verliehen, ehe er 2016 zu Lazio wechselte. Aktuell von Augsburg an Norwich City ausgeliehen. © getty 16/19 In der Saison 2008/09 erzielte Dimitar Rangelov neun Tore für Cottbus, in Dortmund konnte er sich nicht durchsetzen und schaffte nur einen Treffer. In den folgenden Jahren wurde er zweimal verliehen und dann verkauft. © getty 17/19 Damien Le Tallec kam als 19-Jähriger mit großen Vorschusslorbeeren zum BVB. In seinen drei Jahren schaffte er den Durchbruch aber nicht, es blieb bei vier BL-Einsätzen. © getty 18/19 Mit 19 Treffern war Giovanni Federico in der Saison 2006/07 Torschützenkönig in der 2. Liga für den KSC. Nach seinem Wechsel zum BVB aber nicht mehr so treffsicher. In anderthalb Saisons waren es nur vier Treffer, ehe es zurück zum KSC ging. © getty 19/19 Emre Mor sollte diese Liste eine Warnung sein. Mit Vorgänger Thomas Tuchel kam er nicht klar, mittlerweile spielt er bei Celta Vigo.

BVB: Bellingham im DFB-Pokal gegen Duisburg in der Startelf?

Jude Bellingham könnte gegen den MSV Duisburg sein Pflichtspieldebüt für Borussia Dortmund feiern. Der 17-jährige Sommer-Neuzugang hat nach Informationen des kicker gute Chancen auf einen Startelfeinsatz.

Der Engländer könnte dabei Thomas Delaney auf die Bank verdrängen. Der BVB trifft am Montagabend in der ersten DFB-Pokal-Runde auf den Revierrivalen MSV Duisburg.

Anpfiff der Begegnung ist um 20.45 Uhr (im LIVETICKER). Die ARD zeichnet für die Übertragung verantwortlich.

BVB vs. MSV Duisburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Can - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Reus - Sancho, Haaland

Bürki - Piszczek, Hummels, Can - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Reus - Sancho, Haaland MSV Duisburg: Weinkauf - Sauer, Gembalies, Volkmer, Bretschneider - Krempicki, Pepic - Stoppelkamp, Karweina, Engin - Vermeij

