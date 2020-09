BVB, News und Gerüchte - Bayerns Co-Trainer Klose: Darum muss sich Erling Haaland verändern

Bayern Münchens Assistenztrainer Miroslav Klose hat BVB-Stürmer Erling Haaland vor dem Supercup am Mittwoch (ab 20.30 Uhr live auf DAZN) zu einer Veränderung seines Spielstils geraten. Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc ging mit der eigenen Mannschaft nach der 0:2-Niederlage in Augsburg hart ins Gericht. Auch Axel Witsel übte Selbstkritik. Das am Wochenende ausgefallene Spiel der Dortmunder U19 wird wohl mit 2:0 für den BVB gewertet. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB-Stürmer Erling Haaland? Bayern-Co-Trainer Klose rät zur Veränderung

Miroslav Klose, Assistenztrainer von Hansi Flick beim FC Bayern München, hat BVB-Stürmer Erling Haaland zu einer Veränderung seines Spielstils geraten. Zwar sieht Klose im Norweger einen "guten Stürmer mit einer starken Mentalität. Einstellung, Wille, Wucht", aber er müsse sich auch "bald zum Kombinationsspieler entwickeln". Das sagte der WM-Rekordtorschütze gegenüber dem kicker.

Haaland sei aktuell darauf ausgerichtet, "den Ball in die Tiefe gelegt zu bekommen, um dann mit seinem Tempo loszugehen", erklärte Klose. Das sei zwar alles "echt prima", allerdings hätten Gegner das "nach zwei, drei Jahren analysiert. Dann musst du dich verändern und umstellen."

Haaland kam zum Jahreswechsel von RB Salzburg für 20 Millionen Euro nach Dortmund und schoss in seinen ersten 15 Bundesligaspielen 13 Tore für den BVB. Auch in die neue Saison startete der 20-Jährige mit einem Doppelpack gegen Borussia Mönchengladbach beim 3:0-Auftaktsieg. Gegen den FC Augsburg (0:2) blieb er dann aber wirkungslos und hatte lediglich 19 magere Ballkontakte im gesamten Spielverlauf - der niedrigste Wert aller Dortmunder Startelfspieler.

Am Mittwoch trifft Haaland im Supercup nach der Dortmunder 0:1-Niederlage in der vergangenen Rückrunde zum zweiten Mal auf den FC Bayern München - und Kritiker Klose.

BVB - Transfergerüchte: Akanji offenbar im Visier von Leicester City

Borussia Dortmunds Innenverteidiger Manuel Akanji hat offenbar Interesse aus der Premier League geweckt. Wie der Daily Mirror am Montag berichtet, beschäftige sich Leicester City mit einer Verpflichtung des 25 Jahre alten Schweizers. Bereits im Mai waren Gerüchte laut geworden, dass der in Dortmund trotz seines Status als Stammspieler nach einigen Fehlern nicht mehr unumstrittene Akanji den BVB im Sommer verlassen könnte. Damals galt der FC Arsenal nach Angaben des Portals Fussballtransfers als interessiert.

Neben Akanji, der noch Vertrag bis 2022 hat, wurde auch Jonathan Tah von Bayer Leverkusen zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zu den Foxes in Verbindung gebracht. Dass Akanji den BVB jedoch in dieser Transferperiode (bis 5. Oktober) noch verlässt ist sehr unwahrscheinlich.

Nach dem Abgang von Leonardo Balerdi (Leihe zu Olympique Marseille) und der langwierigen Knieverletzung von Dan-Axel Zagadou ist Akanji neben Mats Hummels der einzige noch verbliebene gelernte Innenverteidiger im Kader von Trainer Lucien Favre. Dieser wurde in der Vorbereitung angesichts der Dreifachbelastung in dieser Saison und des eng getakteten Spielplans nicht müde zu betonen, dass der Kader der Dortmunder so breit wie möglich sein sollte.

Aktuell bilden Akanji, Hummels und der gelernte Sechser Emre Can die Dreierkette des BVB. Eine Alternative auf der rechten Innenverteidigung ist Lukasz Piszczek. Dass Favre und die Dortmunder Vereinsführung angesichts der ohnehin schon dünnen Personaldecke in der Defensive nach Balerdi noch einen weiteren Innenverteidiger abgeben, ist daher nahezu ausgeschlossen.

BVB: Manchester United legt im Werben um Sancho wohl nochmal nach

Manchester United wird dem BVB offenbar in den kommenden Tagen ein neues und verbessertes Angebot im Werben um Jadon Sancho vorlegen. Das berichten unter anderem übereinstimmend Constantin Eckner (u.a. BBC, Times) und Sam Pilger (u.a. The Athletic, Forbes). Darüber, wie hoch das neue Angebot ausfallen soll, herrscht keine Einigkeit. Es scheint allerdings weiterhin unter den vom BVB im Sommer geforderten 120 Millionen Euro liegen. Hier geht's zur ausführlichen News.

BVB-Pleite in Augsburg - Zorc kritisiert: "Zu langsam"

Nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Augsburg ist BVB-Sportdirektor Michael Zorc hart mit der eigenen Mannschaft ins Gericht gegangen. "Es ist das Spiel eingetreten, vor dem wir gewarnt und das wir in den vergangenen Jahren das eine oder andere Mal in ähnlicher Form gesehen hatten", sagte Zorc gegenüber der WAZ: "Wir haben Probleme, wenn wir auf solche extrem tiefstehenden Gegner treffen, die dann auch noch körperlich extrem robust sind und das gut machen. Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz, haben aber nicht die richtigen Mittel angewendet."

Generell sei das große Problem der Dortmunder am Samstag der Spielaufbau gewesen, der "zu langsam" gewesen sei. Die Augsburger "standen so massiert, da kannst du nicht im Zentrum durch fünf Leute durchdribbeln. Da musst du den Ball einfach deutlich schneller laufen lassen", erklärte Zorc.

Eine Analyse, der auch Mittelfeldspieler Axel Witsel folgte. Besonders die fehlende Physis gab dem belgischen Nationalspieler zu denken. "In den entscheidenden Momenten" habe der BVB "nicht hart genug dagegengehalten".

Borussia Dortmund beim FC Augsburg: Noten und Einzelkritiken © imago images / MIS 1/16 Borussia Dortmund Beschreibung in der Ref © imago images / kolbert-press 2/16 ROMAN BÜRKI: Leistete sich in Minute 26 den ersten kleinen Bock, als er eine Ecke verhindern wollte, den Ball aber für Niederlechner scharf machte. Sah beim 0:1 zudem nicht unbedingt glücklich aus. Note: 4. © imago images / kolbert-press 3/16 EMRE CAN: Extrem viele Ballaktionen und die meisten abgefangenen Bälle (3), aber mit verhältnismäßig vielen eigenen Ballverlusten (13). Hat schon bessere Spiele im BVB-Dress abgeliefert. Note: 4. © imago images / kolbert-press 4/16 MATS HUMMELS: War für den Spielaufbau zuständig und streute einige intelligente Pässe ein. Die meisten klärenden Aktionen sowie Ballgewinne aufseiten des BVB. Verlor jedoch Uduokhai im Vorfeld des 0:1 aus den Augen. Note: 3,5. © imago images / Jan Huebner 5/16 MANUEL AKANJI: Hatte Hahn anfangs gut im Griff, verlor aber nach einer halben Stunde den Zugriff. Gewann nur 25 Prozent seiner direkten Duelle. Note: 4. © imago images / Jan Huebner 6/16 THOMAS MEUNIER: Mit Hereingaben im gefühlt dreistelligen Bereich, keine einzige davon sorgte jedoch für Gefahr. Ließ sich im Vorfeld des 0:2 von Caligiuri abkochen. Kein gutes Spiel des Belgiers. Note: 4,5. © imago images / Jan Huebner 7/16 AXEL WITSEL: Im Mittelfeld noch der beste Dortmunder an diesem Samstag. Schöner Volleyschuss in der 6. Minute. Brachte tatsächlich 100 Prozent seiner Pässe an den Mann. Aber: Auch Witsel fiel im zweiten Durchgang nicht viel ein. Note: 3. © imago images / Jan Huebner 8/16 RAPHAEL GUERREIRO: Der BVB spielte vornehmlich über die rechte Seite, Guerreiro kam nur selten dazu, Offensivakzente zu setzen. Gewann bis zu seiner Auswechslung in der 60. Minute immerhin alle Zweikämpfe (5/5). Note: 3,5. © imago images / kolbert-press 9/16 JUDE BELLINGHAM: Deutete seine Klasse vor allem zu Beginn der Partie immer wieder mit technisch anspruchsvollen Aktionen an. Tauchte danach ab und wurde nach einer Stunde durch Brandt ersetzt. Note: 3,5. © imago images / kolbert-press 10/16 GIOVANNI REYNA: Nach starkem Auftritt gegen Gladbach blieb der US-Youngster gegen die Schwaben wirkungslos. Verbuchte die meisten Ballverluste (22) und keinen Abschluss. Note: 4. © imago images / MIS 11/16 JADON SANCHO: Mit der ersten Chance nach feiner Kombination, danach aber gut von Augsburgs Defensive zugestellt. Leitete mit seinem Fehlpass auf Niederlechner ungewollt das 0:2 ein. Note: 4. © imago images / kolbert-press 12/16 ERLING HAALAND: Fand gegen die bissig agierenden Schwaben überhaupt nicht ins Spiel. Haalands magere Bilanz nach 90 Minuten: ein Torschuss. Note: 5. © imago images / kolbert-press 13/16 MARCO REUS (ab 60.): ollte noch einmal für zündende Ideen sorgen, blieb nach seiner Einwechslung jedoch blass. Note: 4. © imago images / Jan Huebner 14/16 JULIAN BRANDT (ab 60.): Kam gemeinsam mit Reus, um Kreativität zu bringen. Es gelang ihm nur mäßig. Note: 4. © imago images / Jan Huebner 15/16 REINIER (ab 69.): Die Real-Leihgabe hatte keinen positiven Einfluss mehr aufs Geschehen. Note: 4. © imago images / Chai v.d. Laage 16/16 MAHMOUD DAHOUD (ab 83.): Kam kurz vor Schluss ins Spiel, da war aber nichts mehr zu holen. Keine Bewertung.

BVB-Junioren: Spielausfall der U19 wird wohl für Borussia Dortmund gewertet

Das am Sonntag ausgefallene Spiel der Dortmunder A-Junioren gegen Alemannia Aachen wird wohl mit 2:0 für die U19 des BVB gewertet. Die Alemannia war am Sonntag nicht angetreten, weil der Trainingsbetrieb nach einem positiven Corona-Fall eines U19-Spielers zunächst zwei Wochen hatte ruhen müssen.

"Nach 14 Tagen ohne Mannschaftstraining in eine Saison zu starten, ist aus Sicht der Alemannia auch hinsichtlich der Verletzungsgefahr verantwortungslos", teilte die Alemannia mit. "Daher hat der Verein nach eingehenden Gesprächen zwischen Trainerteam, Geschäftsführung und Sportlicher Leitung die Entscheidung getroffen, zum Spiel in Dortmund nicht anzutreten."

Der BVB hatte anders als der Wuppertaler SV, in der vorangegangenen Woche Gegner der Alemannia, einer Verschiebung des Spiels nicht zugestimmt. "Wir hätten die Partie gerne verlegt. Der BVB ist uns aber nicht entgegengekommen. Wir hatten den BVB auch am Samstag informiert, dass wir nicht kommen werden", wird Alemannia-Sportdirektor Thomas Hengen von den Ruhr Nachrichten zitiert. Die Punkte werden wohl dennoch am Grünen Tisch nach Dortmund wandern.

BVB-Spielplan in den kommenden Wochen