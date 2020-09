BVB: Manchester United bereitet offenbar neues Angebot für Jadon Sancho vor

Manchester United gibt im Werben um Jadon Sancho offenbar nicht auf. Laut verschiedenen englischen Medienberichten wollen die Red Devils den 20-Jährigen weiterhin noch in dieser Transferperiode auf die Insel locken und bereiten deshalb ein neues Angebot für Borussia Dortmund vor.

Dieses Angebot soll dem BVB in den kommenden Tagen vorliegen. Das berichten unter anderem Constantin Eckner (u.a. BBC, Times) und Sam Pilger (u.a. The Athletic, Forbes). Das Transferfenster schließt in genau einer Woche am 5. Oktober.

Darüber, wie hoch das neue Angebot ausfallen soll, herrscht keine Einigkeit. Es scheint allerdings weiterhin unter den vom BVB im Sommer geforderten 120 Millionen Euro liegen. Laut Daily Mail will United 98,5 Millionen Euro für die Dienste des englischen Nationalspielers bieten.

Warum so kurz vor Ende der Transferperiode? Laut den Manchester Evening News will Manchester das neue Angebot erst am 1. Oktober abgeben. Damit würde ein Transfer - und die enorme Ablösesumme - erst ins letzte Jahresquartal fallen. Das sei insofern von Vorteil, als dass der Verein im dritten Quartal (Juli - September) aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin bereits tiefrote Zahlen schreiben dürfte.

Vonseiten des BVB gibt es allerdings keine Anzeichen dafür, dass sich die Haltung des Klubs in Bezug auf einen Sancho-Transfer verändert hat: Nachdem die öffentlich gesetzte Deadline in der Saisonvorbereitung abgelaufen war, hatte die Vereinsführung um Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc einen Abgang von Jadon Sancho in diesem Jahr kategorisch ausgeschlossen.

Nichtsdestotrotz soll United weiter mit dem Berater von Sancho verhandelt haben. Wie SPOX und Goal vor einigen Wochen erfuhren, geht man in Dortmund aber fest von einem Verbleib des Stürmers aus und schließt sogar Gespräche mit United bis zum Ende der Wechselperiode aus. Sancho fühle sich in Dortmund wohl und wolle bleiben, hieß es.

Ein Grund für das neue, verbesserte Angebot des englischen Traditionsklubs könnte der durchwachsene Saisonstart sein: Das Auftaktspiel in die neue Saison verlor das Team von Ole Gunnar Solskjaer bei Crystal Palace mit 1:3, am 2. Spieltag gab es durch einen Treffer in der zehnten Minute der Nachspielzeit ein knappes 3:2 bei Brighton & Hove Albion.

Jadon Sancho: Leistungsdaten beim BVB 2019/20