BVB, News und Gerüchte: Michael Zorc hält Champions League aktuell für nicht umsetzbar

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hält die Champions League unter den aktuellen Corona-Regeln für nicht umsetzbar. Außerdem: Ralf Rangnick hat die Gründe für Erling Haalands Wechsel zu Borussia Dortmund erklärt.

BVB, News: Michael Zorc hält Champions League aktuell für nicht umsetzbar

Michael Zorc hält die Champions League unter den aktuellen Corona-Regeln für nicht umsetzbar. "Tatsächlich fehlen noch die rechtlichen Voraussetzungen, um diese Spiele überhaupt austragen zu können", sagte der 58-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Grund für seine Zweifel sei die Tatsache, dass viele Länder zu Risikogebieten erklärt worden sind, was eine Quarantäne vorschreiben würde: "Wenn wir am Mittwoch in der Champions League in einem Risikogebiet antreten, was wahrscheinlich bei mehr als der Hälfte der beteiligten Großstädte der Fall sein wird, dann sollten die Grundlagen dafür geschaffen sein, dass wir anschließend samstags in der Bundesliga wieder spielen dürfen."

Laut aktuellem Stand soll die Champions-League-Saison am 20. Oktober mit dem ersten Spieltag der Gruppenphase beginnen. Die Auslosung findet am 1. Oktober statt.

BVB, News: Ralf Rangnick verrät Grund für Erling Haalands Wechsel nach Dortmund

Ralf Rangnick, bis vor kurzem noch als Head of Sport and Development Soccer bei Red Bull tätig, hat sich im MDR zu Erling Haaland geäußert, an dem auch RB Leipzig interessiert war.

"Nach allem, was ich von ihm und seinem Vater weiß, war der Hauptgrund, dass Dortmund ihm einen Stammplatz garantieren konnte. Was nicht so schwer war, weil sie außer Alcacer keinen zentralen Stürmer hatten. Alcacer war halb so groß wie Haaland und nur halb so schnell und doppelt so oft verletzt", sagte Rangnick bei in der Sendung Sport im Osten.

Der ehemalige Sportdirektor und Trainer der Leipziger bedauert, dass ausgerechnet bei Haaland der bekannte "Durchfluss" von Talenten aus Salzburg zu den Sachsen nicht funktionierte: "Es ist extrem schade gewesen, dass mit ihm zum ersten Mal, seit RB Leipzig in der Bundesliga spielt, man einen Spieler von Salzburg woanders hingehen lassen hat."

Weiter sagte er: "Schade für Leipzig, der hätte wie gemalt zu uns, zu unserer Mannschaft, zu unserer Spielweise gepasst."

Haaland wechselte im Januar für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund, in 21 Einsätzen für die Schwarzgelben traf er bereits 18-mal.

Borussia Dortmund beim FC Augsburg: Noten und Einzelkritiken © imago images / MIS 1/16 Borussia Dortmund Beschreibung in der Ref © imago images / kolbert-press 2/16 ROMAN BÜRKI: Leistete sich in Minute 26 den ersten kleinen Bock, als er eine Ecke verhindern wollte, den Ball aber für Niederlechner scharf machte. Sah beim 0:1 zudem nicht unbedingt glücklich aus. Note: 4. © imago images / kolbert-press 3/16 EMRE CAN: Extrem viele Ballaktionen und die meisten abgefangenen Bälle (3), aber mit verhältnismäßig vielen eigenen Ballverlusten (13). Hat schon bessere Spiele im BVB-Dress abgeliefert. Note: 4. © imago images / kolbert-press 4/16 MATS HUMMELS: War für den Spielaufbau zuständig und streute einige intelligente Pässe ein. Die meisten klärenden Aktionen sowie Ballgewinne aufseiten des BVB. Verlor jedoch Uduokhai im Vorfeld des 0:1 aus den Augen. Note: 3,5. © imago images / Jan Huebner 5/16 MANUEL AKANJI: Hatte Hahn anfangs gut im Griff, verlor aber nach einer halben Stunde den Zugriff. Gewann nur 25 Prozent seiner direkten Duelle. Note: 4. © imago images / Jan Huebner 6/16 THOMAS MEUNIER: Mit Hereingaben im gefühlt dreistelligen Bereich, keine einzige davon sorgte jedoch für Gefahr. Ließ sich im Vorfeld des 0:2 von Caligiuri abkochen. Kein gutes Spiel des Belgiers. Note: 4,5. © imago images / Jan Huebner 7/16 AXEL WITSEL: Im Mittelfeld noch der beste Dortmunder an diesem Samstag. Schöner Volleyschuss in der 6. Minute. Brachte tatsächlich 100 Prozent seiner Pässe an den Mann. Aber: Auch Witsel fiel im zweiten Durchgang nicht viel ein. Note: 3. © imago images / Jan Huebner 8/16 RAPHAEL GUERREIRO: Der BVB spielte vornehmlich über die rechte Seite, Guerreiro kam nur selten dazu, Offensivakzente zu setzen. Gewann bis zu seiner Auswechslung in der 60. Minute immerhin alle Zweikämpfe (5/5). Note: 3,5. © imago images / kolbert-press 9/16 JUDE BELLINGHAM: Deutete seine Klasse vor allem zu Beginn der Partie immer wieder mit technisch anspruchsvollen Aktionen an. Tauchte danach ab und wurde nach einer Stunde durch Brandt ersetzt. Note: 3,5. © imago images / kolbert-press 10/16 GIOVANNI REYNA: Nach starkem Auftritt gegen Gladbach blieb der US-Youngster gegen die Schwaben wirkungslos. Verbuchte die meisten Ballverluste (22) und keinen Abschluss. Note: 4. © imago images / MIS 11/16 JADON SANCHO: Mit der ersten Chance nach feiner Kombination, danach aber gut von Augsburgs Defensive zugestellt. Leitete mit seinem Fehlpass auf Niederlechner ungewollt das 0:2 ein. Note: 4. © imago images / kolbert-press 12/16 ERLING HAALAND: Fand gegen die bissig agierenden Schwaben überhaupt nicht ins Spiel. Haalands magere Bilanz nach 90 Minuten: ein Torschuss. Note: 5. © imago images / kolbert-press 13/16 MARCO REUS (ab 60.): ollte noch einmal für zündende Ideen sorgen, blieb nach seiner Einwechslung jedoch blass. Note: 4. © imago images / Jan Huebner 14/16 JULIAN BRANDT (ab 60.): Kam gemeinsam mit Reus, um Kreativität zu bringen. Es gelang ihm nur mäßig. Note: 4. © imago images / Jan Huebner 15/16 REINIER (ab 69.): Die Real-Leihgabe hatte keinen positiven Einfluss mehr aufs Geschehen. Note: 4. © imago images / Chai v.d. Laage 16/16 MAHMOUD DAHOUD (ab 83.): Kam kurz vor Schluss ins Spiel, da war aber nichts mehr zu holen. Keine Bewertung.

BVB verliert beim FC Augsburg mit 0:2

Borussia Dortmund hat am Samstag mit 0:2 beim FC Augsburg verloren, dementsprechend bedient waren die Spieler des BVB im Anschluss.

"Wir müssen das besser machen. Offensiv und defensiv war das zu wenig", sagte Manuel Akanji bei Sky. Eine Woche zuvor hatte der BVB noch Mönchengladbach überzeugend mit 3:0 besiegt und dabei ansehnlichen Fußball gezeigt. In Augsburg dagegen blieb es bei brotloser Kunst. "Ich habe schon das Gefühl, dass wir ein ordentliches Spiel gemacht haben", sagte Mats Hummels, "aber wir haben unsere Gelegenheiten nicht genutzt."

BVB: Die nächsten Spiele im Überblick

Hinzu kommen am 20./21. und 27./28. Oktober noch zwei Spieltage in der Champions-League-Gruppenphase.