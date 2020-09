FC Augsburg - Borussia Dortmund 2:0: Erster Rückschlag! Chancenarmer BVB verliert beim FCA

Borussia Dortmund hat am 2. Spieltag der neuen Saison den ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Beim FC Augsburg verlor die Mannschaft von Trainer Lucien Favre vor 6000 Zuschauern mit 0:2 (0:1).

Dortmund hatte zwar knapp 80 Prozent Ballbesitz, erarbeitete sich aber kaum gefährliche Torchancen. "Ich habe habe das Gefühl, dass wir in vielen Bereichen ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Wir hatten auf keinen Fall weniger Chancen als der FCA", sagte Dortmunds Kapitän Mats Hummels.

Augsburg startete erstmals überhaupt mit zwei Siegen in eine Bundesligasaison und sicherte sich zumindest vorübergehend die Tabellenführung. Erstmals in seiner Historie könnte Augsburg einen Spieltag auf Platz eins beenden - selbst Platz zwei wäre ein Novum.

FC Augsburg gegen Borussia Dortmund: Die Analyse

Dortmund, mit Guerreiro statt des verletzten Hazard, begann äußerst dominant und kam in der Anfangsphase nach teilweise sehr ansehnlichen Kombinationen zu einigen Abschlüssen, die jedoch zu ungenau waren. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Strafraumszenen seltener, die Dominanz blieb aber bestehen: Nach 25 Minuten betrug der Dortmunder Ballbesitzanteil fast 90 Prozent.

Augsburg verteidigte mit zwei eng gestaffelten Viererketten und schaltete nach Ballgewinn rasant um. Zwei gute Konter blieben ungekrönt, weil Niederlechner jeweils im Abseits stand. Mit dem ersten Abschluss ging Augsburg dann aber direkt in Führung: Hummels ließ bei einem Caligiuri-Freistoß Uduokhai entwischen, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einköpfelte (40.).

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielbild nichts: Dortmund hatte den Ball aber keine Chancen, Augsburg konterte - und tat das besser als in der ersten Halbzeit. Nach einem langen Pass von Niederlechner setzte sich Caligiuri im Laufduell mit Meunier durch und traf zum 2:0 (54.).

Favre reagierte umgehend und brachte Reus und Brandt für Guerreiro und Bellingham. Die erhoffte Wirkung hatten die Wechsel jedoch nicht, Dortmund kam weiterhin in keine gefährlichen Abschlusssituationen. Eine zwingende Schlussoffensive blieb aus, die besten Chancen auf den Anschlusstreffer vergab Hummels (85. und 90.+3).

Borussia Dortmund beim FC Augsburg: Noten und Einzelkritiken © imago images / MIS 1/16 Borussia Dortmund Beschreibung in der Ref © imago images / kolbert-press 2/16 ROMAN BÜRKI: Leistete sich in Minute 26 den ersten kleinen Bock, als er eine Ecke verhindern wollte, den Ball aber für Niederlechner scharf machte. Sah beim 0:1 zudem nicht unbedingt glücklich aus. Note: 4. © imago images / kolbert-press 3/16 EMRE CAN: Extrem viele Ballaktionen und die meisten abgefangenen Bälle (3), aber mit verhältnismäßig vielen eigenen Ballverlusten (13). Hat schon bessere Spiele im BVB-Dress abgeliefert. Note: 4. © imago images / kolbert-press 4/16 MATS HUMMELS: War für den Spielaufbau zuständig und streute einige intelligente Pässe ein. Die meisten klärenden Aktionen sowie Ballgewinne aufseiten des BVB. Verlor jedoch Uduokhai im Vorfeld des 0:1 aus den Augen. Note: 3,5. © imago images / Jan Huebner 5/16 MANUEL AKANJI: Hatte Hahn anfangs gut im Griff, verlor aber nach einer halben Stunde den Zugriff. Gewann nur 25 Prozent seiner direkten Duelle. Note: 4. © imago images / Jan Huebner 6/16 THOMAS MEUNIER: Mit Hereingaben im gefühlt dreistelligen Bereich, keine einzige davon sorgte jedoch für Gefahr. Ließ sich im Vorfeld des 0:2 von Caligiuri abkochen. Kein gutes Spiel des Belgiers. Note: 4,5. © imago images / Jan Huebner 7/16 AXEL WITSEL: Im Mittelfeld noch der beste Dortmunder an diesem Samstag. Schöner Volleyschuss in der 6. Minute. Brachte tatsächlich 100 Prozent seiner Pässe an den Mann. Aber: Auch Witsel fiel im zweiten Durchgang nicht viel ein. Note: 3. © imago images / Jan Huebner 8/16 RAPHAEL GUERREIRO: Der BVB spielte vornehmlich über die rechte Seite, Guerreiro kam nur selten dazu, Offensivakzente zu setzen. Gewann bis zu seiner Auswechslung in der 60. Minute immerhin alle Zweikämpfe (5/5). Note: 3,5. © imago images / kolbert-press 9/16 JUDE BELLINGHAM: Deutete seine Klasse vor allem zu Beginn der Partie immer wieder mit technisch anspruchsvollen Aktionen an. Tauchte danach ab und wurde nach einer Stunde durch Brandt ersetzt. Note: 3,5. © imago images / kolbert-press 10/16 GIOVANNI REYNA: Nach starkem Auftritt gegen Gladbach blieb der US-Youngster gegen die Schwaben wirkungslos. Verbuchte die meisten Ballverluste (22) und keinen Abschluss. Note: 4. © imago images / MIS 11/16 JADON SANCHO: Mit der ersten Chance nach feiner Kombination, danach aber gut von Augsburgs Defensive zugestellt. Leitete mit seinem Fehlpass auf Niederlechner ungewollt das 0:2 ein. Note: 4. © imago images / kolbert-press 12/16 ERLING HAALAND: Fand gegen die bissig agierenden Schwaben überhaupt nicht ins Spiel. Haalands magere Bilanz nach 90 Minuten: ein Torschuss. Note: 5. © imago images / kolbert-press 13/16 MARCO REUS (ab 60.): ollte noch einmal für zündende Ideen sorgen, blieb nach seiner Einwechslung jedoch blass. Note: 4. © imago images / Jan Huebner 14/16 JULIAN BRANDT (ab 60.): Kam gemeinsam mit Reus, um Kreativität zu bringen. Es gelang ihm nur mäßig. Note: 4. © imago images / Jan Huebner 15/16 REINIER (ab 69.): Die Real-Leihgabe hatte keinen positiven Einfluss mehr aufs Geschehen. Note: 4. © imago images / Chai v.d. Laage 16/16 MAHMOUD DAHOUD (ab 83.): Kam kurz vor Schluss ins Spiel, da war aber nichts mehr zu holen. Keine Bewertung.

FC Augsburg gegen Borussia Dortmund: Die Aufstellungen

Augsburg: Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago - Khedira (62. Oxford), Gruezo (90.+1 Suchy) - Hahn (90.+2 Strobl), Caligiuri - Gregoritsch (57. Jensen), Niederlechner (62. Finnbogason).

Dortmund: Bürki - Can, Hummels, Akanji - Meunier (69. Reinier), Bellingham (60. Brandt), Witsel (83. Dahoud), Guerreiro (60. Reus) - Reyna - Haaland, Sancho.

Die Daten des Spiels FC Augsburg gegen Borussia Dortmund

Tore: 1:0 Uduokhai (40.), 2:0 Caligiuri (54.)

Caligiuri erzielt sein sechstes Bundesligator gegen Dortmund - gegen kein anderes Team traf der Ex-Schalker so oft.

Dortmund kassierte nach saisonübergreifend sechs Auswärtssiegen in Folge die erste Pleite seit dem 3:4 in Leverkusen im Februar.

Der Star des Spiels: Daniel Caligiuri (FC Augsburg)

Das 1:0 bereitete Caligiuri mit einer starken Freistoß-Flanke vor, das 2:0 erzielte er selbst. Der linke Mittelfeldspieler bestritt die meisten Zweikämpfe bei Augsburg und gewann starke knapp 61 Prozent. Bei seiner Auswechslung in der Nachspielzeit gab es Standing Ovations.

Der Flop des Spiels: Erling Haaland (Borussia Dortmund)

An den teils äußerst langen Dortmunder Ballstafetten nahm Haaland nicht teil. Er war an vorderster Front auf verlorenem Posten und berührte den Ball von allen Dortmunder Feldspielern mit riesengroßem Abstand am seltensten. Haaland hatte 19 Ballkontakte; der Feldspieler mit den nächstwenigsten, der durchgespielt hat, war Reyna mit 90. Einen gefährlichen Schuss gab Haaland keinen ab. In der ersten Halbzeit sah er nach einer Schubserei die Gelbe Karte.

Der Schiedsrichter: Martin Petersen

Mitte der ersten Halbzeit wurde das Spiel nach einigen härteren Fouls samt darauffolgender Diskussionen hitziger. Petersen verteilte in dieser Phase insgesamt fünf Gelbe Karten, zwei davon an Haaland und Gouweleeuw wegen einer Schubserei. Beim Duell zwischen Khedira und Reyna in der 57. nicht auf Elfmeter für Dortmund zu entscheiden, war strittig aber vertretbar.