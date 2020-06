FC Schalke 04, News und Gerüchte: Sportvorstand Schneider nennt "Härtefallantrag" ein "kapitales Eigentor"

Sportvorstand Jochen Schneider von Schalke 04 hat den heftig kritisierten "Härtefallantrag" für Ticketrückerstattungen als großen Fehler bezeichnet. Außerdem: Guido Burgstaller hat sich schwer verletzt. Alle News und Gerüchte rund um Schalke 04 gibt es hier.

FC Schalke 04, News: Schneider nennt "Härtefallantrag" ein "kapitales Eigentor"

Sportvorstand Jochen Schneider hat den heftig kritisierten "Härtefallantrag" für Ticketrückerstattungen als großen Fehler bezeichnet. "Das war ein kapitales Eigentor. Ein unglaublicher Fehler", sagte der 49-Jährige gestern nach der Partie gegen Union Berlin bei Sky.

"Das darf kein Bundesliga-Verein machen und schon gar nicht Schalke 04. Wo die Menschen, die Fans, die Mitglieder, die Dauerkarteninhaber dem Verein so viel Liebe entgegenbringen. So ein Fehler darf da nicht passieren", sagte Schneider.

Vorstandschef Clemens Tönnies hatte bereits gestern in der Welt am Sonntag erklärte: "Ich verstehe den Unmut der Fans. Hier hat der Verein in der Wortwahl danebengelegen. Jeder, der das Geld sofort benötigt, bekommt es selbstverständlich unverzüglich und unbürokratisch zurück."

Das Thema sei inzwischen intern geklärt worden. Schneider kündigte zudem an, Lehren aus dem Vorfall zu ziehen. "Wir müssen empathischer wirken. Es geht auch nicht mit dem gesunden Menschenverstand einher, so mit den Treuesten der Treuen zu kommunizieren. Das geht nicht, daraus müssen wir lernen. So etwas wird nicht mehr passieren", sagt er.

Schalke hatte für Fans, die Geld für bezahlte Tickets zurückfordern, ein Formular erstellt, das bei zahlreichen Anhängern Entsetzen auslöste. "Warum benötigst Du das Geld unbedingt jetzt? Begründe bitte Deinen Härtefallantrag in den folgenden Zeilen. Und, falls möglich, füge auch entsprechende Belege an", hieß es unter anderem in dem Schreiben.

S04, News: Saisonaus für Guido Burgstaller

Die Saison ist für Schalkes Stürmer Guido Burgstaller beendet. Der Österreicher zog sich im Abschlusstraining der Königsblauen vor dem Unentschieden gegen Union Berlin einen Teilriss des Außenbandes zu. Dadurch wird der 31-Jährige S04 in den letzten vier Spieler nicht zur Verfügung stehen.

Somit schließt Burgstaller die Saison ohne einen Treffer in der Bundesliga ab. Daher gilt der Stürmer laut einem Bericht der Sport Bild als möglicher Verkaufskandidat. Burgstaller wechselte 2017 vom 1. FC Nürnberg zu Schalke 04. Dort hat er noch einen Vertrag bis Sommer 2022.

Bundesliga: Das Restprogramm von Schalke 04

Datum Uhrzeit Gegner Sonntag, 14. Juni 18 Uhr Bayer Leverkusen (H) Mittwoch, 17. Juni 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt (A) Samstag, 20. Juni 15.30 Uhr VfL Wolfsburg (H) Samstag, 27. Juni 15.30 Uhr SC Freiburg (A)

Schalke 04 stellt Negativ-Rekord auf

Das 1:1 gegen Union Berlin bedeutet, dass Schalke 04 zwölf Spiele in Folge nicht gewonnen hat. Damit wurde der Negativ-Rekord aus der Saison 1993/94 eingestellt.

Zumindest kämpferisch zeigte sich das Team des zunehmend umstrittenen Trainers David Wagner aber etwas verbessert. "Wir hätten gerne drei Punkte mitgenommen. Aber in jedem Spiel passiert uns ein kleiner Fehler, der zum Tor führt", sagte Kapitän Daniel Caligiuri.

