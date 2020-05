Wer zeigt / überträgt BVB gegen FC Schalke 04 heute live im TV und Livestream?

Die Bundesliga kehrt aus ihrer Zwangspause zurück und startet direkt mit einem echten Highlight-Spiel. Am heutigen Samstag steht das Revierderby zwischen dem BVB und Schalke an. SPOX verrät euch, wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt.

Eigentlich sind die Revierderbys auch von starken Emotionen auf den Rängen geprägt. Nun kommt es zum ersten Geister-Derby zwischen beiden Mannschaften.

Wann und wo spielt der BVB gegen Schalke 04?

Borussia Dortmund empfängt den FC Schalke am heutigen Samstag, 16. Mai, um 15.30 Uhr zum Revierderby im heimischen Signal Iduna Park. Die 81.365 Zuschauerplätze müssen allerdings leer bleiben, da es bis zum Saisonende ausschließlich Geisterspiele geben wird.

Wer zeigt / überträgt den BVB gegen den FC Schalke 04 heute live im TV und Livestream?

Das Spiel läuft dabei live und in voller Länge beim Pay-TV-Sender Sky. Auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 kommentiert Jonas Friedrich die Partie.

Allerdings könnt ihr das Derby gemeinsam mit den Parallelspielen in der Konferenz auch bei Sky Sport News HD im Free-TV und Livestream schauen. Dort kommentiert Wolff Fuss die Abschnitte zwischen dem BVB und Schalke.

BVB: Borussia Dortmund kann nicht von Derbystimmung profitieren

Während die Gelbe Wand für BVB in jedem Spiel, insbesondere in den Derbys, ein starker Unterstützung ist, muss die Mannschaft ausgerechnet gegen Schalke auf die Fans verzichten. Für Sportdirektor Michael Zorc ist das schmerzhaft: "Ein Derby ohne Zuschauer: da blutet einem das Herz. Wir brauchen daher ein höheres Maß an Eigenmotivation."

Zudem rät er den Fans davon ab sich trotzdem in der Nähe des Stadions zu versammeln. Das bringe niemandem etwas: "Alle sollen das Spiel zu Hause verfolgen, das ist ganz wichtig für den Re-Start."

Schalke 04: Auch ohne Fans mit Derby-Motivation

Für Schalkes Trainer David Wagner ändert sich durch das Fernbleiben der Fans an der Motivation für das Derby nur wenig: "Wir haben einen Riesen-Vorteil: Wir spielen nicht irgendein Spiel, sondern das Derby! Auch wenn die Fans leider nicht im Stadion sein können, weiß ich, dass sie uns mit absolutem Herzblut unterstützen werden."

Seine Mannschaft gehe zudem sehr gut mit der aktuellen Phase um: "Die Gruppe verhält sich in dieser Zeit vorbildlich. Es ist eine extreme Situation für uns alle - sowohl im Privaten als auch beruflich. Das war alles sehr zermürbend, die Jungs haben sich super zusammengerissen und das Beste daraus gemacht."

Wer zeigt BVB - Schalke heute live: Die letzten Revierderbys

Beide Mannschaften trafen bereits in 155 Pflichtspielen aufeinander, wovon Schalke 60 Siege erringen konnte. Dortmund gewann dagegen 52 mal, in 43 Duellen gab es keinen Sieger.