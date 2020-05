Schalke 04 in der Krise: Armutszeugnisse, wohin man schaut

Durch das 0:4 im Revierderby bei Borussia Dortmund zum Bundesliga-Neustart hat sich die sportliche Krise bei Schalke 04 noch einmal verschärft. Fußballerisch und mental ist das Team von Trainer David Wagner derzeit alles andere als ein Spitzenteam. Noch dramatischer ist die Lage jedoch bei den Finanzen - und der mögliche Ausweg dürfte bei den Fans auf wenig Gegenliebe stoßen.

"Die Dortmunder sind genauso im Nebel wie wir", hatte sich Trainer David Wagner im Vorfeld des 95. Bundesliga-Revierderbys noch vergleichsweise angriffslustig gezeigt. Nach der 0:4-Abreibung am Samstagnachmittag ist klar: Der BVB hatte trotz Coronakrise und Geisterspiel offensichtlich den Durchblick - und bei Königsblau ließe sich aus dem Nebel-Zitat eine vortreffliche Titanic-Analogie spinnen. Untergegangen ist der Traditionsklub mit über 150.000 Mitgliedern noch nicht, aber der Eisberg ist längst gerammt und die Decks laufen mit zunehmender Geschwindigkeit voll.

Da wäre zunächst einmal die sportliche Krise. Es lassen sich zwar viele gute Gründe dafür ins Feld führen, warum die höchste Derby-Niederlage seit 1966 als Standortbestimmung nicht taugt - die lange Pause, das rudimentäre Mannschaftstraining der letzten Tage und Wochen, das Auswärts-Geisterspiel -, Tatsache ist jedoch, dass sich der Trend der Wochen vor der Bundesliga-Zwangspause nahtlos fortsetzte.

Nach 15 ordentlichen ersten Minuten waren die Schalker mit dem schnellen Umschaltspiel der Dortmunder überfordert, brachten selbst nach vorn fast gar nichts zustande und ergaben sich spätestens in Halbzeit zwei in ihr Schicksal. Es war das achte Spiel in Folge ohne Sieg (sieben Ligaspiele, einmal Pokal), dabei stehen zwei eigene Treffer und 19 Gegentore zu Buche. Auswärts steht man bei mittlerweile fünf Partien ohne eigenen Treffer.

Oder, um es anders zu formulieren: Nach dem Rückrundenauftakt stand Schalke 04 punktgleich mit Dortmund auf Platz fünf, nur drei Punkte hinter den Bayern. Mittlerweile ist man auf Rang acht abgerutscht, sogar der SC Freiburg zog am Samstag vorbei.

Schalkes sportliche Krise: Probleme in allen Mannschaftsteilen

Die Fehlerkette im Team zieht sich dabei von ganz hinten bis ganz vorn durch. Im Sturm vertraut Wagner wahlweise auf den flinken Benito Raman oder Brecher Guido Burgstaller - doch Tore schießen, das tun beide nicht. Dahinter sind die kreativen Momente auf ein Minimum verkümmert, Durchstarter Amine Harit ist mittlerweile in der tristen Realität angekommen: Die Gegner haben sich auf den 22-Jährigen eingestellt, seine letzte Torbeteiligung datiert vom Dezember (die Vorlage beim 1:0 gegen Frankfurt). Arbeiter statt Künstler, das ist beim Kohle-Klub eigentlich kein Problem, ganz im Gegenteil. Doch so ganz ohne Geistesblitze geht es eben auch nicht.

Wer keine Gegentore bekommt, der kann auch nicht verlieren - mit diesem Motto schaffte es Domenico Tedesco vor gar nicht allzu langer Zeit auf Platz zwei. Aber dafür steht die Dreier- bzw. Fünferkette nicht sicher genug. Gegen den BVB kehrte Salif Sane nach langer Zwangspause ins Team zurück und zeigte, wie wichtig er sein kann - aber er zeigte auch seinen Nachholbedarf, als ihm Erling Haaland beim 0:1 enteilte.

Und dann wäre da noch die Torhüterposition. Dieses Fass wollte Wagner nach dem Spiel und den mehrfachen Patzern von Markus Schubert am Samstag zwar nicht aufmachen, doch dafür müsste es in den letzten gut fünfeinhalb Monaten erst einmal geschlossen worden sein. Gut möglich, dass die Rufe nach dem Ausgestoßenen Alexander Nübel wieder lauter werden. Dem würden die fehlenden Schalke-Fans hinter dem eigenen Tor wohl nicht so sehr fehlen wie manch anderem.

Borussia Dortmund - FC Schalke 04: Die Noten und Einzelkritiken © imago images 1/32 Revierderby zum Neustart - und das Geisterspiel gerät für Schalke zum Alptraum: Besonders Keeper Schubert sieht ganz schlecht aus. Bei den Dortmundern trifft natürlich Haaland, doch andere Offensivspieler sind noch besser. Die Noten. © imago images 2/32 ROMAN BÜRKI: Der Keeper war fast ohne Beschäftigung, musste nur zwei Mal wirklich eingreifen. Dabei präsentierte er sich fehlerlos. Ein langweiliger Nachmittag für ihn. Note: 3. © imago images 3/32 LUKASZ PISZCZEK: Viel zu tun bekam der Pole nicht. Machte defensiv keine Fehler, offensiv war er quasi nie ins Spiel eingebunden, weil es nicht nötig war. Note: 3. © imago images 4/32 MATS HUMMELS: Wie gewohnt stark im Kopfball, sicher in den Zweikämpfen. Auch der Abwehrchef wurde in diesem Derby nicht wirklich gefordert. Note: 3. © imago images 5/32 MANUEL AKANJI: Nur erste Wahl, weil Zagadou verletzt ist. Ersetzte den Franzosen diesmal ganz ohne Probleme. Auch im Spielaufbau gut. Note: 3. © imago images 6/32 ACHRAF HAKIMI: Vor allem vor der Pause immer wieder mit tollen Aktionen, seine Geschwindigkeit stellte Schalke vor große Probleme. Tauchte im zweiten Durchgang etwas ab. Note: 2,5. © imago images 7/32 MAHMOUD DAHOUD: Nicht jeder Pass saß, aber bei einem seiner seltenen Einsätze von Beginn an wirkte Dahoud selbstbewusst, gab Kommandos und setzte offensiv Akzente. Ein guter Auftritt. Note: 2,5. © imago images 8/32 THOMAS DELANEY: Man hatte nicht den Eindruck, dass er monatelang gefehlt hat. War sofort im Spiel und so ein wichtiger Faktor. Note: 2,5. © imago images 9/32 RAPHAEL GUERREIRO: Die Feinjustierung fehlte bei einer ersten Chance, aber danach zeigte er seine ganze Klasse. Besonders der Treffer zum 4:0 war eine Augenweide. Note: 1. © imago images 10/32 JULIAN BRANDT: Mit einem feinen Hackentrick vor dem 1:0, der das Tor ermöglicht. Dazu Vorbereiter des zweiten Treffers, insgesamt an allen vier Toren beteiligt. In Zauberlaune, spielte groß auf. Note: 1. © imago images 11/32 THORGAN HAZARD: Erst kurz vor Spielbeginn in die Startelf gerückt, präsentierte sich der Belgier von Anfang an hochmotiviert. Vorbereiter zum wichtigen 1:0 und eiskalter Torschütze zum 3:0. Note: 1,5. © imago images 12/32 ERLING HAALAND: Zunächst mit einem Warnschuss ans Außennetz, dann eiskalt beim Führungstreffer. Trat auch als Vorbereiter in Erscheinung. Note: 1,5. © imago images 13/32 LEONARO BALERDI (ab 68): Kam für Delaney ins Spiel. Spielte engagiert, die Partie war zu diesem Zeitpunkt aber schon entschieden. Note: 3,5. © imago images 14/32 JADON SANCHO (ab 79.): Der leicht angeschlagene Engländer bekam noch ein paar Minuten Spielzeit, als er Thorgan Hazard ersetzte. Keine Bewertung. © imago images 15/32 MARIO GÖTZE (ab 87.): Durfte noch ein paar Minuten für Dahoud ran. Keine Bewertung. © imago images 16/32 MARCEL SCHMELZER (ab 87.): Der frühere Kapitän durfte in seinem wohl letzten Revierderby noch einmal mittun - erst sein dritter Bundesliga-Einsatz in dieser Saison. Keine Bewertung. © imago images 17/32 MARKUS SCHUBERT: Schwarzer Tag mit vielen Fehlern. Leitete mit einem Ball zum Gegner das 0:2 ein - nicht sein erster schwacher langer Ball in diesem Spiel. Griff auch beim 0:3 daneben - ein strammer Schuss, aber sicherlich nicht unhaltbar. Note: 5,5. © imago images 18/32 JEAN-CLAIR TODIBO (bis 46.): Klärte per Grätsche in höchster Not am Fünfer (13.), danach lief er nur noch hinterher, ob im Sprintduell gegen Hakimi oder gegen Guerreiro beim 2:0. Zur Pause raus, schien zwischenzeitlich angeschlagen. Note: 4. © imago images 19/32 SALIF SANE: Bester Mann zentral in der Abwehrkette, bügelte Fehler aus und fing Bälle ab. Kam gegen Haaland aber eben auch zweimal zu spät: Beim 0:1 einen Schritt zu langsam, vor dem 0:3 eigentlich mit dem Foul am Norweger. Note: 4. © imago images 20/32 MATIJA NASTASIC: Ohne direkten Gegenspieler in der Kette, solide und mit guter Passquote. Konnte den Laden aber auch nicht zusammenhalten. Schwache Zweikampfquote (20 Prozent). Note: 4. © imago images 21/32 JONJOE KENNY: Offensiv lief über seinen Flügel nichts, defensiv immerhin bis zum 0:4 ohne große Aussetzer und einigen Balleroberungen. Dann hob er dilettantisch das Abseits auf. Note: 4. © imago images 22/32 WESTON MCKENNIE: Mit viel Einsatz im Mittelfeld, stand defensiv mehrfach richtig aber insgesamt klar im Schatten seiner Dortmunder Gegenparts. Ließ Hazard ziehen, als der beim 0:1 in die verwaiste rechte Flanke stieß. Note: 3,5. © imago images 23/32 SUAT SERDAR: Wollte im Mittelfeld Präsenz zeigen, traf nach gutem Beginn aber zu oft die falsche Entscheidung. Gewann in Halbzeit eins nur zwei von neun Zweikämpfen. In Halbzeit zwei leicht verbessert, machte nach 73 Minuten Platz für Schöpf. Note: 4. © imago images 24/32 BASTIAN OCZIPKA: Auch über seinen Flügel brachte Schalke offensiv wenig zustande. Immerhin mit ein paar guten Hereingaben, ansonsten praktisch unsichtbar. Note: 4. © imago images 25/32 DANIEL CALIGIURI (bis 76.): Hatte die beste Gelegenheit in Halbzeit eins, als ihm der Ball vor die Füße fiel, scheiterte aber an Bürki. Außer ihm schoss in den ersten 45 Minuten kein Schalker aufs Tor. Leitete per Ballverlust das 0:3 ein. Note: 4. © imago images 26/32 AMINE HARIT: Hatte die eine oder andere gute Aktion nach vorne, holte in der Anfangsphase etwa einen aussichtsreichen Freistoß heraus. Offensiv aber ohne Abschluss, zu viele Leerlaufphasen. Note: 3,5. © imago images 27/32 BENITO RAMAN (bis 46.): Emsig im Pressing, aber im Offensivspiel der Schalker unsichtbar, bekam auch überhaupt keine Bälle. Ganze 13 Ballaktionen in 45 Minuten, kein gewonnener Zweikampf. Nach 45 Minuten kam Matondo für ihn. Note: 4,5. © imago images 28/32 GUIDO BURGSTALLER (ab 46.): Als er für Todibo kam, war die Partie eigentlich schon entschieden. Beschäftigte die Dortmunder Abwehr, testete Bürki aber nur einmal mit einem leicht abgefälschten Versuch. Note: 4. © imago images 29/32 RABBI MATONDO (ab 46.): Sollte in Halbzeit zwei für mehr Schwung nach vorn sorgen. Mit vielversprechendem Beginn, nach dem 0:3 war bei S04 aber die Luft raus. Zeigte viel Einsatz, konnte am Ergebnis aber nichts ändern. Note: 3,5. © imago images 30/32 ALESSANDRO SCHÖPF (ab 74.): Kam für die Schlussviertelstunde für Caligiuri, ohne auffällige Aktionen. Keine Bewertung. © imago images 31/32 JUAN MIRANDA (ab 76.): Als er kam, war das Spiel längst entschieden. Keine Bewertung. © imago images 32/32 TIMO BECKER (ab 87.): Durfte in der Schlussphase noch ein paar Minuten mitspielen. Keine Bewertung.

Kein Aufbäumen gegen Dortmund: Hat Schalke 04 ein Mentalitätsproblem?

Was die Verantwortlichen im Signal Iduna Park aber noch mehr schockierte als die spielerische Magerkost, war die mangelnde Einstellung in der Mannschaft, die deutlich zu sehen war. "Die haben nicht so frei aufgespielt wie normal. Das ist das Derby, da muss man kämpfen! Das hat gefehlt", sagte Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies. Stattdessen habe er "beeindruckte" Spieler gesehen.

Erklären konnte sich das auch Trainer Wagner nicht. Körperliche Gründe habe er nicht ausmachen können, betonte er. Aber: "Wir hatten kein Gefühl dafür, wo wir stehen. Im Defensivverhalten war das nicht gut und deshalb haben wir das Spiel verdient verloren."

Tönnies nahm deshalb auch seinen Trainer in die Pflicht und erhöhte den Druck: "Jetzt ist er gefragt und die Truppe. Die sollen das nächste Mal zeigen, dass sie es wiedergutmachen. Fertig. Ende."

