Borussia Dortmund - Schalke 4:0: Machtdemonstration im Geister-Derby! BVB führt S04 vor

Machtdemonstration im Geister-Derby: Borussia Dortmund hat den höchsten Sieg gegen den FC Schalke 04 seit 54 Jahren gefeiert. Die Mannschaft von Lucien Favre setzte sich im heimischen Signal Iduna Park mit 4:0 (2:0) gegen das Team von David Wagner durch, das nach einer ordentlichen Anfangsphase in allen Belangen enttäuschte, und verkürzte den Rückstand auf den FC Bayern auf einen Punkt.

Der Tabellenführer aus München gastiert am Sonntag bei Aufsteiger Union Berlin (ab 18 Uhr im LIVETICKER).

Sowohl die Dortmunder als auch die Schalker agierten in einem 3-4-3, wobei die Hausherren ihr System nach einer kurzen Abtastphase wie erwartet offensiver interpretierten und die Gäste früh unter Druck setzten. Dadurch ergaben sich schon in der Anfangsphase einige Ballgewinne in der Hälfte der Königsblauen, aus denen die Schwarz-Gelben jedoch zunächst kein Kapital schlugen, weil sich die neu formierte Schalker Abwehr um Rückkehrer Sane stabil präsentierte.

Erst eine kaum zu verteidigende Kombination zwischen dem spielfreudigen Brandt und dem schnellen Hazard hebelte die blaue Wand aus und mündete in dem Führungstor von Haaland, der S04-Keeper Schubert mit seinem perfekten Direktabschluss keine Chance ließ (29.). Von diesem Moment an begannen die Schalker immer mehr zu wackeln - allen voran in Person von Schubert, der bei den Treffern zum 2:0 und 3:0 aus Sicht des BVB durch Guerreiro (45.) und Hazard (48.) kräftig mithalf.

Es lag aber nicht nur an Schubert, dass der Restart für die Gelsenkirchener trostlos verlief. Von Wagners Team kam spielerisch viel zu wenig - daran änderten auch die Einwechslungen der Offensivkräfte Burgstaller und Matondo zur Pause nichts. Harit, der einzige Kreativposten, wurde konsequent von Delaney beackert, der in seinem ersten Pflichtspiel nach über einem halben Jahr eine starke Doppelsechs mit Dahoud bildete. Bis auf einen Schuss aus kurzer Distanz von Caligiuri (26.) blieb BVB-Torhüter Bürki nahezu beschäftitungslos.

BVB - S04: Die Aufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Dahoud, Delaney (68. Balerdi), Guerreiro - Hazard (79. Sancho), Brandt, Haaland

Schalke 04: Schubert - Todibo (46. Burgstaller), Sane, Nastasic - Kenny (87. Becker), McKennie, Serdar, Oczipka - Halit, Caligiuri (76. Miranda), Raman (46. Matondo)

Die Daten des Spiels Borussia Dortmund gegen Schalke 04

Tore: 1:0 Haaland (29.), 2:0 Guerreiro (45.), 3:0 Hazard (48.), 4:0 Guerreiro (63.)

Mit dem 4:0 landete der BVB seinen höchsten Derbysieg seit 1966. Damals siegte Dortmund zu Hause mit 6:2. Nur beim 7:0 im Februar 1966 gewannen die Schwarz-Gelben das Revierderby mit mehr als 4 Toren Differenz.

Der BVB traf auch im 38. Bundesliga-Heimspiel in Folge und baute damit seinen Vereinsrekord weiter aus.

S04 traf in den letzten 477 Bundesliga-Minuten nur 1-mal (McKennie zuletzt gegen Hoffenheim), die Borussia in diesem Zeitraum 14-mal.

Rekord eingestellt: Haaland erzielte in seinen ersten 12 Pflichtspielen für den BVB 13 Tore, das schaffte zuvor nur ein anderer Spieler eines Bundesligisten: Klaus Matischak für Werder Bremen (1965).

Der Star des Spiels: Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Der auffälligste Mann einer auffälligen Dortmunder Offensive. Schnürte seinen ersten Bundesliga-Doppelpack in bester Mittelstürmer-Manier. Gewann zudem starke 60 Prozent seiner Zweikämpfe und legte eine präzise Passquote in Höhe von 91 Prozent an den Tag. Außerdem überzeugend: Hazard und Haaland, die das Spiel mit jeweils zwei Torbeteiligungen beendeten.

Der Flop des Spiels: Markus Schubert (Schalke 04)

Schwarzer Tag mit vielen Fehlern. Leitete mit einem Ball zum Gegner das 0:2 ein - nicht sein erster schwacher langer Ball in diesem Spiel. Griff auch beim 0:3 daneben - ein strammer Schuss, aber sicherlich nicht unhaltbar. Ebenfalls schwach: Raman, der als Mittelstürmer überhaupt keinen Zugriff zum Spiel hatte (nur 12 Ballaktionen) und zur Pause folgerichtig ausgewechselt wurde.

Der Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Entschied in der 11. Minute vertretbarerweise nicht auf Elfmeter für den BVB, als Haaland Kenny den Ball aus kurzer Distanz an die Hand schoss. Trat ansonsten nicht mehr in den Mittelpunkt. Eine alles in allem souveräne Vorstellung des 41-jährigen Referees aus Nürnberg.