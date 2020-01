FC Schalke 04 und die Torwartfrage: Clemens Tönnies favorisiert Schubert

In der Torwartfrage beim Bundesligisten Schalke 04 favorisiert Aufsichtsratschef Clemens Tönnies U21-Nationalkeeper Markus Schubert gegenüber dem künftigen Münchner Alexander Nübel.

Schubert in der nächsten Woche nach Ablauf von Nübels Sperre wieder auf die Bank zu setzen, "würde ihm nicht gerecht, wenn er weiter Topleistungen bringt", sagte Tönnies vor dem Spitzenspiel bei Bayern München bei Sky und fügte an: "Ich glaube, dass das auch die Erwartung der Fans ist."

Nübel, der in der Winterpause seinen Wechsel zum Rekordmeister angekündigt hatte, ist ab der nächsten Woche nach seiner Rotsperre wieder spielberechtigt. Trainer David Wagner, der dem 23-Jährigen die Kapitänsbinde abgenommen hat, lässt noch offen, wer am kommenden Freitag (ab 20.30 Uhr live auf DAZN) bei Hertha BSC zwischen den Pfosten stehen wird. "Der Trainer entscheidet", betonte Tönnies.

Manuel Neuer und Alexander Nübel im Vergleich: Statistiken der Hinrunde 19/20 © getty 1/19 Alexander Nübel geht zu den Bayern und trifft dort auf Manuel Neuer. Der Rest ist unklar: Sitzt Nübel nur auf der Bank? Wurden ihm Spiele vertraglich zugesichert? Wir vergleichen die beiden Keeper anhand ihrer OPTA-Daten aus der Hinrunde. © getty 2/19 SPIELE/GEGENTORE: Manuel Neuer - 17 Spiele/22 Gegentore © getty 3/19 Alexander Nübel: 15 Spiele/18 Gegentore © getty 4/19 SPIELE ZU NULL - Manuel Neuer: 5 Spiele ohne Gegentor © getty 5/19 Alexander Nübel: 4 Spiele ohne Gegentor © imago images 6/19 PARADEN - Manuel Neuer: 48 Paraden. © getty 7/19 Alexander Nübel: 46 Paraden. © getty 8/19 ABGEWEHRTE TORSCHÜSSE IN PROZENT - Manuel Neuer: 67,65 Prozent gehaltene Bälle. © getty 9/19 Alexander Nübel: 72,73 Prozent gehaltene Bälle. © getty 10/19 GEHALTENE ELFMETER - Manuel Neuer: Einen von vier Elfmetern pariert. © getty 11/19 Alexander Nübel: Keinen von vier Elfmetern pariert. © getty 12/19 PASSQUOTE - Manuel Neuer: 89,13 Prozent. © getty 13/19 Alexander Nübel: 66,47 Prozent. © getty 14/19 TORWARTFEHLER - Manuel Neuer: Kein Fehler, der zu einem Gegentor führte. © imago images 15/19 Alexander Nübel: Zwei Fehler, die zu Gegentoren führten. © getty 16/19 GEGENTORE VON AUSSERHALB DES STRAFRAUMES - Manuel Neuer: 4 Gegentore. © imago images 17/19 Alexander Nübel: Vier Gegentore von außerhalb des Strafraumes. © getty 18/19 KARTEN - Manuel Neuer: Keine Gelbe Karte, keine Rote Karte. © imago images 19/19 Alexander Nübel: Eine Gelbe Karte, eine Rote Karte.

S04-Boss Tönnies schießt gegen Nübel - Schubert patzt gegen Bayern

Es ist nicht das erste Mal, dass Tönnies gegen Nübel bezüglich seines Wechsels zum FC Bayern austeilt. "Ich kapiere überhaupt nicht, dass er geht - und dann noch zu den Bayern. Aber nun gut, es ist seine Entscheidung. Ich muss sie akzeptieren", hatte Tönnies noch am Rande des Schalker Trainingslagers in Spanien Anfang Januar gesagt.

Die Bild berichtete am Freitag, dass man bei den Königsblauen an Schubert als Nummer eins festhalten wolle, sollte er sich keinen groben Patzer gegen den deutschen Rekordmeister am Samstagabend leisten. Das allerdings tat Schubert: Der Schalker Schlussmann unterlief eine Hereingabe von Thomas Müller, die anschließend über den Umweg Ivan Perisic zu Robert Lewandowski kam, dieser zum 1:0 einschoss (6.).