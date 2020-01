Bundesliga-Tabelle, Spielplan und Ergebnisse: Der 19. Spieltag der Buli im Überblick

Der BVB ist mit einem Kantersieg gegen den 1. FC Köln in den 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga gestartet. Spitzenreiter Leipzig muss in Frankfurt ran, die Bayern empfangen im Topspiel am Samstag Schalke 04. Im Tabellenkeller muss Paderborn gegen Freiburg antreten, Düsseldorf reist am Sonntag nach Leverkusen.

Hier sind die Tabelle und alle Begegnungen im Überblick.

Bundesliga: Die Begegnungen am 19. Spieltag

Datum und Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 17. Januar, 20.30 Uhr Borussia Dortmund 5:1 1. FC Köln 18. Januar, 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach -:- Mainz 05 18. Januar, 15.30 Uhr VfL Wolfsburg -:- Hertha BSC 18. Januar, 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt -:- RB Leipzig 18. Januar, 15.30 Uhr SC Freiburg -:- SC Paderborn 18. Januar, 15.30 Uhr Union Berlin -:- FC Augsburg 18. Januar, 18.30 Uhr FC Bayern München -:- FC Schalke 04 19. Januar, 15.30 Uhr Werder Bremen -:- TSG 1899 Hoffenheim 19. Januar, 18 Uhr Bayer Leverkusen -:- Fortuna Düsseldorf

Bundesliga-Tabelle am 19. Spieltag