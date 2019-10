FC Schalke 04, News und Gerüchte - Breitenreiter: "Nübel ist schon meine Entdeckung"

Trainer Andre Breitenreiter sieht sich als Entdecker von Schalkes Kapitän und Stammkeeper Alexander Nübel. Zudem haben die Königsblauen wohl Bremens Rashica im Visier. News und Gerüchte zu S04 im Überblick.

Schalke 04 - Breitenreiter: "Nübel ist schon meine Entdeckung"

Der ehemalige Schalke-Trainer Andre Breitenreiter sieht sich als Entdecker des heutigen S04-Stammkeepers Alexander Nübel. "Ich möchte mir das jetzt nicht alleine ans Reverse heften, aber er ist schon meine Entdeckung", sagte Breitenreiter bei RTL Nitro.

"Ich habe ihn aus der U19 in Paderborn mit zu den Profis hochgezogen mit Michael Born zusammen, weil wir gesehen haben, dass da ein unglaubliches Talent ist. Er hat zunächst mit uns in Paderborn die erste Stufe genommen, um Profi zu werden", erklärte er. 2015 wechselte Nübel dann von Paderborn zu Schalke, wo er sich in der vergangenen Saison einen Stammplatz erkämpfte.

FC Schalke 04, Gerüchte: S04 offenbar scharf auf Milot Rashica

Der FC Schalke 04 will sich in der Wintertransferperiode offenbar in der Offensive verstärken. Nach Bild-Informationen ist Werder Bremens Milot Rashica ein Kandidat füt den königsblauen Sturm.

In der laufenden Saison blieben die Angreifer Guido Burgstaller, Neuzugang Benito Raman von Fortuna Düsseldorf und Mark Uth allesamt ohne Treffer. Lediglich Ahmet Kutucu war bisher auf der Anzeigetafel zu sehen.

"Wir werden abwarten, wie sich die Jungs entwickeln, was sich auf dem Markt tut und welche finanziellen Möglichkeiten wir haben", sagte Trainer David Wagner zuletzt der Bild.

© getty

FC Schalke 04, News: Stambouli fällt mehrere Wochen aus

Der FC Schalke 04 muss mehrere Wochen auf Co-Kapitän Benjamin Stambouli verzichten. Der französische Innenverteidiger erlitt beim 0:0 im Revierderby gegen Borussia Dortmund einen Bruch des Fußwurzelknochens.

"Wir sehen die Chance, dass er noch vor der Winterpause wieder zum Einsatz kommen kann", sagte Trainer David Wagner, der Stambouli bisher in jeder Partie von Beginn an aufstellte.

Wagner ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft den Ausfall kompensieren kann: "Wir haben super Alternativen auf allen Position, dementsprechend werden wir auch diese Lücke füllen."

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 9. Spieltag