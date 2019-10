BVB-Kapitän Marco Reus nach Derby im Mixed-Zone-Interview: "Wir müssen ein ganz anderes Gesicht zeigen"

Es war ein glückliches Remis für Borussia Dortmund im Revierderby auf Schalke. Gerade offensiv ließ der BVB eine Menge vermissen. Lediglich in den letzten 20 Minuten kam von den Schwarz-Gelben etwas mehr. Das bemängelte auch Kapitän Marco Reus nach der Partie in aller Deutlichkeit.

Im Mixed-Zone-Interview sprach Reus über die Unruhe im Dortmunder Umfeld mit der schwelenden Trainerdiskussion und betonte, dass der BVB im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach ein anderes Gesicht zeigen müsse.

Herr Reus, wie bewerten Sie die Partie?

Marco Reus: Es ist nur ein Punkt und man muss ganz klar sagen, dass wir in der ersten Halbzeit in einigen Situationen Glück hatten. Es gab einen Kopfball an die Latte und einen Schuss an den Pfosten. In den ersten 70 bis 75 Minuten haben wir viel zu wenig nach vorne investiert. Wir sind zu spät wach geworden und haben zu selten Druck ausgeübt. Man hat gesehen, dass wenn wir nach vorne gepresst haben, wir auch gefährlich werden. Wir dürfen mit dieser Leistung nicht zufrieden sein. Das einzige Positive ist, dass wir kein Gegentor bekommen haben.

Woran liegt die aktuelle Harmlosigkeit im Spiel nach vorne?

Reus: Es fehlt uns sowohl kollektiv als auch individuell die Leichtigkeit in gewissen Situationen und ein bisschen auch die Form. Aber wer uns kennt, weiß, dass wir durch harte Arbeit da wieder herauskommen werden. Wir brauchen einfach mehr Mut, mehr Zielstrebigkeit nach vorne, mehr Vertrauen in uns und dann spielen wir auch besser. Momentan tun wir uns diesbezüglich sehr schwer.

BVB - FC Schalke 04: Die Noten und Einzelkritiken zum Revierderby © imago images 1/29 Der BVB duselte sich im Revierderby auf Schalke zu einem torlosen Remis. Während Mario Götze bei seiner Rückkehr in die Startelf komplett unterging, überzeugten bei S04 zwei Spieler aus der Defensive. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/29 ALEXANDER NÜBEL: Nach drei Minuten zeigte er beim Schuss von Sancho seine ganze Klasse und parierte stark. Mit dem Ball am Fuß ließ sich Nübel allerdings wiederholt zu viel Zeit und brachte seine Mannschaft damit in Gefahr. Note: 3. © getty 3/29 JONJOE KENNY: Die Leihgabe des FC Everton wusste kämpferisch zu überzeugen und kassierte für Tacklings zum Teil Szenenapplaus. Offensiv trat der Rechtsverteidiger weniger in Erscheinung als gewöhnlich, defensiv wusste er allerdings zu gefallen. Note: 2,5. © getty 4/29 BENJAMIN STAMBOULI: Der Franzose hatte deutlich weniger Aktionen als sein Nebenmann Sane, strahlte aber immer Ruhe aus. Sowohl im Passspiel als auch im Zweikampfverhalten jedoch mit Luft nach oben. Note: 3,5. © imago images 5/29 SALIF SANE: Nur Millimeter verhinderten, dass Sane zur Führung einköpfte, als der Ball von der Unterlatte zurück ins Feld sprang. Als bester Zweikämpfer bei S04 führte er die Verteidigung an und hatte Götze, Reus und Co. über 90 Minuten im Griff. Note: 2. © imago images 6/29 BASTIAN OCZIPKA: Bekam es auf der linken Verteidigungsseite meist mit Sancho zu tun, gab dem Engländer aber wenige Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Im Angriff setzte er wenig Akzente. Note: 3,5. © getty 7/29 DANIEL CALIGIURI: Mit gefährlichen Standards kreierte er einige gute Aktionen der Schalker. Auch sonst war Caligiuri einer der Aktivposten im Schalker Spiel und überzeugte mit Einsatzbereitschaft und Zweikampfführung. Note: 2,5. © imago images 8/29 OMAR MASCARELL: Im zentralen Mittelfeld verzeichnete Mascarell einige Ballgewinne und räumte vor der Abwehr vieles weg. Trotzdem blieb der Spanier im Passspiel nicht fehlerfrei. Auch seine Zweikampfquote (33 Prozent) ist ausbaufähig. Note: 3,5. © getty 9/29 SUAT SERDAR: Nach 33 Minuten verhinderte nur der Innenpfosten den Führungstreffer des Neu-Nationalspielers. Im Mittelfeld spielte er einige geschickte Pässe, hätte sich im Zweikampfverhalten aber besser anstellen können. Note: 3. © imago images 10/29 AMINE HARIT: Der Spielmacher war gegen den BVB weniger aktiv als noch in den vergangenen Wochen, doch er wusste manchmal mit geschickten Pässen und guten Dribblings zu überzeugen. Unter dem Strich trotzdem unauffällig. Note: 4. © getty 11/29 GUIDO BURGSTALLER: Auch am 9. Spieltag blieb Burgstaller sein erster Saisontreffer verwehrt. Obwohl der Österreicher wie gewohnt viel unterwegs war, kam er kaum in gefährliche Positionen und lief wiederholt ins Abseits. Note: 4. © imago images 12/29 RABBI MATONDO: Mit seinem Tempo stellte er die BVB-Defensive immer wieder vor Probleme, spätestens im Strafraum verlor er allerdings die Neven. Wiederholt scheiterte er freistehend oder verstolperte aus aussichtsreicher Position. Note: 3,5. © imago images 13/29 AHMED KUTUCU: Kam nach 80 Minuten für den glücklosen Matondo, blieb aber ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © getty 14/29 ALESSANDRO SCHÖPF: Der Österreicher ersetzte Caligiuri in der Schlussphase, schaffte es aber nicht, Akzente zu setzen. Keine Bewertung. © imago images 15/29 OZAN KABAK: Wurde in der Nachspielzeit für Burgstaller eingewechselt, um die Defensive zu stärken. Keine Bewertung. © imago images 16/29 MARWIN HITZ: Vertrat den erkrankten Roman Bürki. Lieferte eine starke Partie ab und rettete zweimal stark gegen Matondo. Note: 2. © imago images 17/29 LUKASZ PISZCZEK: Der Routinier sollte der Defensive Stabilität verleihen, tat das aber nur bedingt. Offensiv trat er kaum in Erscheinung. Note: 4. © imago images 18/29 JULIAN WEIGL: Die Abstimmung mit Hummels war nicht immer ideal, groben Schnitzer leistete er sich aber keinen. Sah eine frühe Gelbe Karte. Note: 3,5. © imago images 19/29 MATS HUMMELS: Der Fels in der Brandung. Gewann 88 Prozent seiner Zweikämpfe - Höchstwert auf dem Platz. Immer aufmerksam und mit gewohnt guter Antizipation. Note: 2. © getty 20/29 RAPHAEL GUERREIRO: Mit vielen falschen Entscheidungen an diesem Nachmittag. Blieb oft mit seinen Pässen hängen, defensiv auch nur mäßig. Note: 4,5. © imago images 21/29 AXEL WITSEL: Nicht so souverän und ruhig am Ball, wie man es vom Belgier kennt. Wurde allerdings oft angespielt, wenn er schon massiv unter Druck stand. Note: 4. © imago images 22/29 THOMAS DELANEY: Der Däne ging wie immer bissig in die Zweikämpfe und gewann davon 50 Prozent. Musste eine Viertelstunde vor Schluss runter. Note: 4. © imago images 23/29 JADON SANCHO: Nur zweimal ließ er seine ganze Klasse aufblitzen. Erst hielt Nübel früh gegen ihn, später verzog er knapp. Ansonsten ohne Glück in seinen Dribblings und mit vielen Ballverlusten. Note: 4. © imago images 24/29 MARCO REUS: Der Kapitän kehrte nach seinem grippalen Infekt zurück ins Team. Er wollte zwar viel, ihm gelang aber wenig. Weiter außer Form. Note: 4,5. © imago images 25/29 ACHRAF HAKIMI: Ein Fernschuss in der 45. Minute nach einer Ecke war die einzige Szene, die wirklich in Erinnerung blieb. Viele falsche Entscheidungen und leichte Fehler, aber immer engagiert. Note: 5. © imago images 26/29 MARIO GÖTZE: In etwas weniger als einer Stunde Spielzeit hing Götze als Sturmspitze völlig in der Luft. Ließ sich tief fallen, aber auch dort ohne zündende Idee und körperlich häufig unterlegen. Note: 5. © imago images 27/29 THORGAN HAZARD: Ersetzte in der 57. Minute den indisponierten Mario Götze. Brachte Geschwindigkeit und Schwung in die Begegnung. Hatte Glück, dass sein Handspiel im Strafraum nicht geahndet wurde. Note: 3. © getty 28/29 MANUEL AKANJI: Kam in der 74. Minute für Thomas Delaney ins Spiel. Keine Bewertung. © getty 29/29 JULIAN BRANDT: Achraf Hakimi machte in der 86. Minute für ihn Platz. Sein guter Pass auf Reus kurz vor Schluss war einen Tick zu lang, ansonsten wäre der BVB-Kapitän frei vor Nübel gestanden. Keine Bewertung.

Derzeit hat man den Eindruck, dass es zuerst darum geht kein Gegentor zu kassieren. Stimmt das?

Reus: Nicht unbedingt. Natürlich ist es für uns sehr wertvoll, wenn wir hinten zu null spielen, weil wir immer das Gefühl haben, dass wir vorne was machen können. Momentan tun wir uns da aber sehr schwer und haben Schwierigkeiten, Chancen zu kreieren. Heute konnte man sehen, dass wir uns ein bisschen zu wenig bewegt haben und uns nicht so gezeigt haben. Wir müssen in vier Tagen gegen Gladbach vorne ein ganz anderes Gesicht zeigen.

Mönchengladbach ist ein Gegner, der ein Spiel mit hohem Pressing angeht, ganz ähnlich wie Schalke. Welche Schlüsse müssen aus diesem Spiel gezogen werden, um es am Mittwoch im Pokal dann besser zu machen?

Reus: Wir müssen uns besser in den Räumen bewegen und mehr Vertrauen in unser Spiel haben. Da tun wir uns momentan schwer, weil wir die Leichtigkeit nicht haben. Wir müssen den Mut haben, in gewisse Situationen reinzugehen, um das Glück auch mal zu erzwingen.

Dem BVB unterlaufen zurzeit Fehler bei der Ballannahme und auch im Passspiel. Ist das die von Ihnen angesprochene fehlende Leichtigkeit?

Reus: Klar. Heute gab es zwei, drei von diesen Situationen auch bei mir. Einmal schalte ich nicht schnell genug, als Jadon Sancho auf der linken Seite durch ist. In einigen anderen Situationen warten wir zu lange mit dem entscheidenden Pass. Dann verdribbeln wir uns und Schalke kommt in Ballbesitz. Daran müssen wir arbeiten und durch diese Phase auch einfach mal ohne unnötige Punktverluste durch.

Es gab eine kurze Schrecksekunde, als Sie gegen Ende des Spiels von Salif Sane rüde gefoult wurden. Was war da los?

Reus: Ich glaube, dass das alle gesehen haben. Er ist mit beiden Beinen voraus reingesprungen. Er trifft zwar den Ball, das hat der Schiedsrichter auch gesagt. Aber wenn er den Ball nicht trifft, dann wackelt mein Sprunggelenk. Zum Glück ist nichts passiert.

FC Schalke 04 - BVB: Pyro und geklaute Blockfahnen - die besten Bilder vom Revierderby © getty 1/9 Ein größeres Derby gibt es im deutschen Fußball nicht - seit einer Woche dreht sich im Ruhrgebiet alles um das Duell zwischen Schalke 04 und dem BVB. In der Veltins-Arena ging es entsprechend hoch her - auch auf den Rängen. Wir zeigen die besten Bilder. © getty 2/9 Zunächst musste der Anpfiff nach hinten verschoben werden, da die Dortmunder Fans zündelten. © imago images 3/9 Draußen schien bei knapp 20 Grad die Sonne vom strahlend blauen Himmel. Drinnen stieg gelber Qualm nach oben. © imago images 4/9 Während Dortmund auf diese Weise Stimmung machte ... © imago images 5/9 ... provozierten die Schalke-Fans mit einer geklauten Blockfahne und mehreren BVB-Bannern - natürlich allesamt auf den Kopf gestellt. © getty 6/9 Auf der Gegenseite wurde reagiert. Hier verbrennen die BVB-Ultras einen Schalke-Banner. © imago images 7/9 Irre Szenen in Gelsenkirchen! Das kann verdammt schief gehen. © getty 8/9 Am Ende stand die Null auf beiden Seiten. Ein Unentschieden, das vor allem die Dortmunder ärgert. © imago images 9/9 Auch für Schalke war eigentlich mehr drin. An den Fans lag es an diesem Samstag aber definitiv nicht.

Es herrscht im Dortmunder Umfeld gerade sehr viel Unruhe. Bekommen Sie das mit oder prallt das an Ihnen ab?

Reus: Die mediale Welt ist heute einfach zu groß und deswegen bleibt es nicht aus, dass wir das mitbekommen. Wir müssen als Team zusammenstehen, so wie wir das in guten und in schlechten Situationen immer machen. Wir müssen positiv bleiben, aber in der Analyse auch kritisch sein. Wir dürfen uns nicht beirren lassen von dem, was da so geschrieben wird. Im Endeffekt entscheiden wir das auf dem Platz und sind dafür selbst zuständig.

