Bundesliga, Stimmen und Reaktionen - BVB-Kapitän Reus nach Derby: "Wir sind nicht auf der Playstation"

Der BVB hadert nach dem torlosen Remis im Revierderby gegen Schalke mit der eigenen Offensivleistung. Auch beim FC Bayern übt man nach einem wieder mal mühsamen Sieg Selbstkritik. Trainer Kovac war dennoch zufrieden. SPOX fasst die wichtigsten Stimmen und Reaktionen zum 9. Spieltag zusammen.

Marco Reus (Borussia Dortmund)...

... zum torlosen Remis auf Schalke: "Wir haben in 90 Minuten zu wenig für unser Spiel gemacht und sind viel zu spät aufgewacht. Wir sind unzufrieden mit dem Ergebnis und der eigenen Leistung. Das Unentschieden geht in Ordnung. Dass wir uns steigern müssen, ist auch klar."

... zur Frage, was dem BVB aktuell fehle: "Das größte Manko bei uns ist die Leichtigkeit, die fehlt. Wir wollen nach vorne spielen, aber das klappt momentan nicht. Wir müssen weiterarbeiten, dass diese Leichtigkeit wieder kommt. Das passiert nur durch harte Arbeit. Dass wir heute zu Null gespielt haben, ist ein wichtiger Punkt. Das ist das Positive heute."

... auf die Frage, warum es der BVB nicht schafft, eine Mannschaft wie Schalke spielerisch zu dominieren: " Wir sind hier nicht auf der Playstation. Schalke hatte einen Plan und schaut sich natürlich unsere Spiele auch an. Jeder Gegner in der Bundesliga ist schwierig zu bespielen."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Das war ein sehr schweres Spiel für uns, vor allem in der ersten Halbzeit, als Schalke sehr aggressiv gepresst hat. Es war schwer, den Ball zirkulieren zu lassen, da konnten wir mit dem 0:0 zufrieden sein. Die zweite Halbzeit war viel besser, nach 55, 60 Minuten haben wir endlich Fußball gespielt und Torchancen kreiert. Am Ende können wir das Ergebnis akzeptieren."

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund)...

... über die Bedeutung des Derbys für Lucien Favre: "Wir führen keine Trainerdiskussion. Das tun wir einfach nicht. Wir müssen uns über die Mannschaft und das Spielerische unterhalten. Das war nicht besonders gut heute.

... auf die Frage, ob das nicht auch etwas mit dem Trainer zu tun hat: "Natürlich hat er damit zu tun. Aber es ist doch nicht so, dass wir gerade kurz vor dem Abstieg stehen. Unsere Ziele können wir alle noch erreichen. Dafür müssen wir uns verbessern, vor allen Dingen müssen wir unsere Automatismen wiederfinden. Es wirkt alles ein bisschen zäh."

David Wagner (Trainer FC Schalke 04)...

... zum Spiel: "Bis auf die Tore war es ein rassiges Derby. Die Jungs haben genau das gespielt, was sie seit Wochen schon spielen, mit sehr viel Energie. Wir hatten die größeren Chancen, auch mehr Chancen. Wir sind einverstanden mit der Leistung, es ist ein weiterer Schritt, aber wir sind auch ein bisschen enttäuscht, weil wir das Spiel nicht gewonnen haben."

... über einen möglichen Handelfmeter, der Schalke verwehrt wurde: "Den kann man geben. Ich hätte mir gewünscht, dass sich der Schiedserichter das nochmal anschaut. Es war ja auch genug Zeit durch die Verletzungsunterbrechung. Ich verstehe nicht, warum er es sich nicht angeschaut hat, gerade bei den Vorerfahrungen, die wir haben."

Alexander Nübel (Kapitän FC Schalke 04) ...

... zum Spiel: "Wir haben das Tor nicht gemacht. In der ersten Halbzeit hatten wir zwei Riesenchancen. Wenn einer reingeht, sieht es anders aus. Wir haben uns weiterentwickelt im Vergleich zur letzten Woche, wir nehmen den Punkt so mit. Man hat gesehen, dass wir da waren. Dortmund hatte einfach gar keine Chance. Es war schwierig für Dortmund, ein Tor zu schießen, weil keiner in der Box war, der in die Box wollte."

... zu Matondo: "Er hat ein gutes Spiel gemacht, muss vor dem Tor vielleicht ein bisschen ruhiger werden. Ansonsten gar keinen Vorwurf."

... zu seiner Zukunft: "Das spielt heute keine Rolle. Es geht nur ums Spiel."

BVB - FC Schalke 04: Die Noten und Einzelkritiken zum Revierderby © imago images 1/29 Der BVB duselte sich im Revierderby auf Schalke zu einem torlosen Remis. Während Mario Götze bei seiner Rückkehr in die Startelf komplett unterging, überzeugten bei S04 zwei Spieler aus der Defensive. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/29 ALEXANDER NÜBEL: Nach drei Minuten zeigte er beim Schuss von Sancho seine ganze Klasse und parierte stark. Mit dem Ball am Fuß ließ sich Nübel allerdings wiederholt zu viel Zeit und brachte seine Mannschaft damit in Gefahr. Note: 3. © getty 3/29 JONJOE KENNY: Die Leihgabe des FC Everton wusste kämpferisch zu überzeugen und kassierte für Tacklings zum Teil Szenenapplaus. Offensiv trat der Rechtsverteidiger weniger in Erscheinung als gewöhnlich, defensiv wusste er allerdings zu gefallen. Note: 2,5. © getty 4/29 BENJAMIN STAMBOULI: Der Franzose hatte deutlich weniger Aktionen als sein Nebenmann Sane, strahlte aber immer Ruhe aus. Sowohl im Passspiel als auch im Zweikampfverhalten jedoch mit Luft nach oben. Note: 3,5. © imago images 5/29 SALIF SANE: Nur Millimeter verhinderten, dass Sane zur Führung einköpfte, als der Ball von der Unterlatte zurück ins Feld sprang. Als bester Zweikämpfer bei S04 führte er die Verteidigung an und hatte Götze, Reus und Co. über 90 Minuten im Griff. Note: 2. © imago images 6/29 BASTIAN OCZIPKA: Bekam es auf der linken Verteidigungsseite meist mit Sancho zu tun, gab dem Engländer aber wenige Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Im Angriff setzte er wenig Akzente. Note: 3,5. © getty 7/29 DANIEL CALIGIURI: Mit gefährlichen Standards kreierte er einige gute Aktionen der Schalker. Auch sonst war Caligiuri einer der Aktivposten im Schalker Spiel und überzeugte mit Einsatzbereitschaft und Zweikampfführung. Note: 2,5. © imago images 8/29 OMAR MASCARELL: Im zentralen Mittelfeld verzeichnete Mascarell einige Ballgewinne und räumte vor der Abwehr vieles weg. Trotzdem blieb der Spanier im Passspiel nicht fehlerfrei. Auch seine Zweikampfquote (33 Prozent) ist ausbaufähig. Note: 3,5. © getty 9/29 SUAT SERDAR: Nach 33 Minuten verhinderte nur der Innenpfosten den Führungstreffer des Neu-Nationalspielers. Im Mittelfeld spielte er einige geschickte Pässe, hätte sich im Zweikampfverhalten aber besser anstellen können. Note: 3. © imago images 10/29 AMINE HARIT: Der Spielmacher war gegen den BVB weniger aktiv als noch in den vergangenen Wochen, doch er wusste manchmal mit geschickten Pässen und guten Dribblings zu überzeugen. Unter dem Strich trotzdem unauffällig. Note: 4. © getty 11/29 GUIDO BURGSTALLER: Auch am 9. Spieltag blieb Burgstaller sein erster Saisontreffer verwehrt. Obwohl der Österreicher wie gewohnt viel unterwegs war, kam er kaum in gefährliche Positionen und lief wiederholt ins Abseits. Note: 4. © imago images 12/29 RABBI MATONDO: Mit seinem Tempo stellte er die BVB-Defensive immer wieder vor Probleme, spätestens im Strafraum verlor er allerdings die Neven. Wiederholt scheiterte er freistehend oder verstolperte aus aussichtsreicher Position. Note: 3,5. © imago images 13/29 AHMED KUTUCU: Kam nach 80 Minuten für den glücklosen Matondo, blieb aber ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © getty 14/29 ALESSANDRO SCHÖPF: Der Österreicher ersetzte Caligiuri in der Schlussphase, schaffte es aber nicht, Akzente zu setzen. Keine Bewertung. © imago images 15/29 OZAN KABAK: Wurde in der Nachspielzeit für Burgstaller eingewechselt, um die Defensive zu stärken. Keine Bewertung. © imago images 16/29 MARWIN HITZ: Vertrat den erkrankten Roman Bürki. Lieferte eine starke Partie ab und rettete zweimal stark gegen Matondo. Note: 2. © imago images 17/29 LUKASZ PISZCZEK: Der Routinier sollte der Defensive Stabilität verleihen, tat das aber nur bedingt. Offensiv trat er kaum in Erscheinung. Note: 4. © imago images 18/29 JULIAN WEIGL: Die Abstimmung mit Hummels war nicht immer ideal, groben Schnitzer leistete er sich aber keinen. Sah eine frühe Gelbe Karte. Note: 3,5. © imago images 19/29 MATS HUMMELS: Der Fels in der Brandung. Gewann 88 Prozent seiner Zweikämpfe - Höchstwert auf dem Platz. Immer aufmerksam und mit gewohnt guter Antizipation. Note: 2. © getty 20/29 RAPHAEL GUERREIRO: Mit vielen falschen Entscheidungen an diesem Nachmittag. Blieb oft mit seinen Pässen hängen, defensiv auch nur mäßig. Note: 4,5. © imago images 21/29 AXEL WITSEL: Nicht so souverän und ruhig am Ball, wie man es vom Belgier kennt. Wurde allerdings oft angespielt, wenn er schon massiv unter Druck stand. Note: 4. © imago images 22/29 THOMAS DELANEY: Der Däne ging wie immer bissig in die Zweikämpfe und gewann davon 50 Prozent. Musste eine Viertelstunde vor Schluss runter. Note: 4. © imago images 23/29 JADON SANCHO: Nur zweimal ließ er seine ganze Klasse aufblitzen. Erst hielt Nübel früh gegen ihn, später verzog er knapp. Ansonsten ohne Glück in seinen Dribblings und mit vielen Ballverlusten. Note: 4. © imago images 24/29 MARCO REUS: Der Kapitän kehrte nach seinem grippalen Infekt zurück ins Team. Er wollte zwar viel, ihm gelang aber wenig. Weiter außer Form. Note: 4,5. © imago images 25/29 ACHRAF HAKIMI: Ein Fernschuss in der 45. Minute nach einer Ecke war die einzige Szene, die wirklich in Erinnerung blieb. Viele falsche Entscheidungen und leichte Fehler, aber immer engagiert. Note: 5. © imago images 26/29 MARIO GÖTZE: In etwas weniger als einer Stunde Spielzeit hing Götze als Sturmspitze völlig in der Luft. Ließ sich tief fallen, aber auch dort ohne zündende Idee und körperlich häufig unterlegen. Note: 5. © imago images 27/29 THORGAN HAZARD: Ersetzte in der 57. Minute den indisponierten Mario Götze. Brachte Geschwindigkeit und Schwung in die Begegnung. Hatte Glück, dass sein Handspiel im Strafraum nicht geahndet wurde. Note: 3. © getty 28/29 MANUEL AKANJI: Kam in der 74. Minute für Thomas Delaney ins Spiel. Keine Bewertung. © getty 29/29 JULIAN BRANDT: Achraf Hakimi machte in der 86. Minute für ihn Platz. Sein guter Pass auf Reus kurz vor Schluss war einen Tick zu lang, ansonsten wäre der BVB-Kapitän frei vor Nübel gestanden. Keine Bewertung.

Niko Kovac: "Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden. Aus dem Spiel heraus haben wir so gut wie nichts zugelassen. Vorne haben wir dann leider einige Hochkaräter liegen lassen. Ich weiß, dass wir es noch besser machen können."

Philippe Coutinho (FC Bayern München): "Wir sind weit von unserem Toplevel entfernt. Auch heute hat jeder gesehen, dass wir kein gutes Spiel gemacht haben. Uns allen ist klar, dass wir besser werden müssen."

Uli Hoeneß (Präsident des FC Bayern): "Ich schaue mir nur die Tabelle an."

Thomas Müller (FC Bayern München) zu seiner Zukunft: "Die Fragen sind okay. Ich habe einmal auf die ganze Geschichte reagiert in einem relativen kurzen und knappen Interview. Wie ich schon in Piräus gesagt habe, ich versuche erstmal, mich auf das Sportliche zu konzentrieren. Weiteres gibt es dazu nicht zu sagen. Ich habe gehört, ab Montag wird das Wetter anders. Das heißt, die Luftveränderung habe ich auch hier. Deshalb halten wir da schön den Ball flach. Ich habe dazu alles gesagt."

Robert Lewandowski (Torschütze FC Bayern München) ...

... zu seinem Torrekord: "Ich versuche, mein Bestes zu geben, mein bestes Spiel zu zeigen. Ich versuche, weiter so zu spielen. Wenn es mit einem Tor geht, dann geht es mit dem Tor. Es gibt noch viele Spiele in dieser Saison. Man muss die ganze Saison in Form sein. Ich denke nicht daran, wie viele Tore ich bislang geschossen habe. Ich versuche, drei Punkte zu holen. Ich fokussiere mich nicht auf solche Sachen."

... zu Müller und Coutinho: "Das sind zwei Weltklassespieler. Sie spielen etwas anderen Fußball, klar, aber ich denke, das wichtigste ist, was die Spieler hinter ihnen machen. Wir haben viele Optionen. Ich bin sicher, dass Thomas uns in dieser Saison noch sehr oft helfen wird. Wir müssen ruhig sein bei ihm. Er weiß, dass seine Zeit kommen wird. Wenn er sauer ist, muss man das auf dem Platz zeigen. Wir können über die beiden nur gute Worte sagen."

Christian Gentner (1. FC Union Berlin) zum Spiel: "Für uns war das erste Gegentor unfassbar ärgerlich. Wir haben nicht viel zugelassen. Wir hatten es unter der Woche mehrmals angesprochen, dass die Bayern bei Freistößen schnell sind. Wir waren vorbereitet, aber trotzdem passiert es. So ein Gegentor zu fangen, ist brutal ärgerlich. Es war insgesamt ein ordentlicher Auftritt, aber wir stehen wieder mit leeren Händen da."

FC Bayern München - Union Berlin: Die Noten und Einzelkritiken zum FCB © getty 1/15 Der FC Bayern hat sich mit einem 2:1-Sieg gegen Union Berlin vorübergehend an die Tabellenspitze gesetzt. Torhüter Manuel Neuer verhinderte ein früheres Aufbäumen der Eisernen. Zwei Flügelstürmer enttäuschten und Thomas Müller trifft einfach nicht. © getty 2/15 Manuel Neuer: In der ersten Halbzeit komplett beschäftigungslos, hielt der Kapitän seinem Team das 2:0 fest, indem er einen Elfmeter von Andersson klasse parierte. Beim zweiten Strafstoß der Hauptstädter machtlos. Note: 2. © imago images 3/15 Joshua Kimmich: Wurde in der Defensive kaum gefordert und hatte somit die Möglichkeit, sich offensiv einzubringen. Schaltete vor dem 1:0 schnell, indem er einen Freistoß schnell ausführte. Note: 3. © getty 4/15 Jerome Boateng: Hatte mit der ungefährlichen Union-Offensive nur selten Probleme. Zudem wartete der Innenverteidiger mit einigen schönen Diagonalpässen auf und gewann 70 Prozent seiner Duelle. Note: 2,5. © getty 5/15 Benjamin Pavard: Spielte erneut in der Innenverteidigung und machte seine Sache ordentlich, bis er völlig unnötig Polter im Strafraum zu Fall brachte. Immerhin hatte der Franzose die Bayern per Dropkick auf die Siegerstraße geführt. Note: 3. © getty 6/15 Alphonso Davies: War bemüht, David Alaba ordentlich zu vertreten, wirkte bisweilen aber etwas nervös. Immerhin: Der Kanadier gewann mehr als die Hälfte seiner Zweikämpfe und verbuchte die drittmeisten Ballaktionen. Note: 3,5. © imago images 7/15 Thiago: Spielte alleine auf der Sechs und ließ seine Klasse mehrfach aufblitzen. Hatte neben Boateng die beste Zweikampfbilanz aufseiten der Münchner (70 Prozent). Note: 2,5. © getty 8/15 Thomas Müller: Erneut neben Coutinho aufgeboten, zeigte sich das Bayern-Urgestein enorm engagiert. Vergab kurz vor Schluss freistehend das 3:0. Note: 3,5. © getty 9/15 Philippe Coutinho: Forderte viele Bälle, verteilte sie und kam selbst zum Abschluss. Dem Brasilianer blieb eine Vorlage nicht vergönnt, weil Gnabry einen schönen Pass nicht im Tor unterbrachte. Diesmal nicht so zweikampfstark wie gewohnt. Note: 3. © getty 10/15 Kingsley Coman: Startete auf der rechten Seite, kam aber kaum zur Entfaltung. Dribbelte sich ein ums andere Mal fest und schlug kaum brauchbare Flanken. Wurde im zweiten Durchgang durch Gnabry ersetzt. Note: 4. © getty 11/15 Robert Lewandowski: Brach einen Bundesliga-Rekord, weil er auch am neunten Spieltag traf. Hatte im Anschluss an seinen Treffer eine weitere aussichtsreiche Chance, scheiterte aber an Gikiewicz. Note: 2,5. © getty 12/15 Ivan Perisic: Enttäuschte im ersten Durchgang auf der linken Seite und verursachte nach der Pause einen Handelfmeter. In der Folge steigerte sich der Kroate etwas, blieb aber insgesamt glücklos. Note: 4. © imago images 13/15 Serge Gnabry: Kam für Coman ins Spiel und hätte sich kurz nach seiner Einwechslung beinahe in die Torschützenliste eingetragen. Brachte mehr Schwung über die Außen und wirbelte die FCU-Abwehr durcheinander. Note: 2,5. © getty 14/15 Corentin Tolisso: Ersetzte Perisic und tauchte mehrfach in aussichtsreicher Position auf. Ein Tor wollte dem Franzosen aber nicht gelingen. Ohne Bewertung. © getty 15/15 Leon Goretzka: Durfte noch ein paar Minuten mitwirken und hätte beinahe die Entscheidung besorgt (90.+1). Note: Ohne Bewertung.

Julian Nagelsmann (RB Leipzig)...

... zur Niederlage: "Es ist immer schwer nach einem Champions League Spiel, in dem wir bis zuletzt alles geben mussten. Trotzdem war gerade die 2. Hälfte ganz klar nicht so, wie wir sie uns vorstellen."

... über die Stärken des SC Freiburg in dieser Saison: "Freiburg ist unglaublich effizient in dieser Saison. Wir im Gegenzug machen unsere Dinger nicht und stehen daher verdienter Maßen dort wo wir jetzt sind."

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn): "Ich freue mich einfach. Ich freue mich für die Jungs. Wir hatten die Momente auf unsere Seite. Wir hatten die Momente auch dann auf unserer Seite, als Fortuna den Ausgleich hätte machen können. Heute hat uns die Leidenschaft und Mentalität nach vorne getragen. Aber wir haben vier Punkte und sind immer noch auf Platz 18."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Der erste Bundesliga-Sieg von Paderborn war längst überfällig, aber es musste nicht unbedingt gegen uns sein. Wir haben in der ersten Halbzeit zu wenig in die Offensive investiert, Paderborn hat sehr gut gestanden. Sie haben nicht so wild gespielt, wie in den ersten Wochen. Beide Mannschaften haben sich neutralisiert. In der zweiten Halbzeit haben wir es ein Stück weit besser gemacht, dann kommt das 0:2. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg absolut in Ordnung."

Ante Covic (Trainer Hertha BSC): "Es war ein spektakuläres Spiel mit Höhen und Tiefen für beide Mannschaften. Die Hoffenheimer sind bärenstark im Umschaltspiel. Und es ist natürlich schwierig, wenn man zwei Tore nach Standardsituationen bekommt, noch etwas Zählbares mitzunehmen."

Alfred Schreuder (Trainer TSG Hoffenheim): "Es war ein verrücktes Spiel, wir sind der glückliche Sieger. Es ist eine große Entwicklung der Mannschaft, dass sie Spiele am Ende noch gewinnen kann."