FC Schalke 04 - BVB 0:0: S04-Chancenwucher - Borussia Dortmund im Revierderby im Glück

Der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund trennen sich im 179. Revierderby am 9. Spieltag der Bundesliga mit 0:0. S04 muss sich ärgern, gegen einen schwachen BVB zu viele Torchancen ungenutzt gelassen zu haben.

Intensives, aber gleichermaßen fehlerbehaftetes Derby in den ersten 45 Minuten. Die Partie daher lange Zeit zerfahren. Dortmund hatte mit dem guten Pressing der Schalker Probleme und konnte sich spielerisch kaum befreien. Erst nach 22 Minuten kam der BVB zur ersten Ballaktion im gegnerischen Strafraum, S04 hatte zu diesem Zeitpunkt schon acht.

Das lag schlicht daran, dass die Knappen zwingender rund um den Dortmunder Strafraum agierten und häufiger den Abschluss suchten. Mit zunehmender Spieldauer präsentierten sich die Hausherren zudem stabiler in den Zweikämpfen, wirkten dabei körperlich stärker und hätten die Führung verdient gehabt. Sane per Kopf (28.) und Serdar mit einem Linksschuss scheiterten jedoch am Aluminium (34.).

Die Borussia bis auf eine frühe Gelegenheit durch Sancho (3.) ohne Ballsicherheit, demnach ohne Kontrolle und zwingende Tormöglichkeit. Die einzelnen Mannschaftsteile waren nur unzureichend angebunden. In der laufenden Bundesliga-Saison gaben die Gäste in keinem Spiel vor der Pause so wenige Torschüsse ab (3).

An diesem Bild änderte sich auch im zweiten Abschnitt nichts, wenngleich Dortmund erneut durch Sancho zu einer frühen guten Torchance kam (53.). Vier Minuten zuvor stand jedoch Schalkes Matondo allein vor Hitz. S04 weiterhin deutlich gieriger auf die direkten Duelle, robuster und in der Lage, Überzahl herzustellen.

Der BVB wachte rund 15 Minuten vor dem Ende auf und schaffte es, die etwas müde gewordenen Schalker rund um deren Strafraum zu beschäftigen. Dortmund in diesen Szenen allerdings zu ungenau und umständlich. Anschließend plätscherte die Partie dem Ende entgegen.

BVB - FC Schalke 04: Die Noten und Einzelkritiken zum Revierderby © imago images 1/29 Der BVB duselte sich im Revierderby auf Schalke zu einem torlosen Remis. Während Mario Götze bei seiner Rückkehr in die Startelf komplett unterging, überzeugten bei S04 zwei Spieler aus der Defensive. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/29 ALEXANDER NÜBEL: Nach drei Minuten zeigte er beim Schuss von Sancho seine ganze Klasse und parierte stark. Mit dem Ball am Fuß ließ sich Nübel allerdings wiederholt zu viel Zeit und brachte seine Mannschaft damit in Gefahr. Note: 3. © getty 3/29 JONJOE KENNY: Die Leihgabe des FC Everton wusste kämpferisch zu überzeugen und kassierte für Tacklings zum Teil Szenenapplaus. Offensiv trat der Rechtsverteidiger weniger in Erscheinung als gewöhnlich, defensiv wusste er allerdings zu gefallen. Note: 2,5. © getty 4/29 BENJAMIN STAMBOULI: Der Franzose hatte deutlich weniger Aktionen als sein Nebenmann Sane, strahlte aber immer Ruhe aus. Sowohl im Passspiel als auch im Zweikampfverhalten jedoch mit Luft nach oben. Note: 3,5. © imago images 5/29 SALIF SANE: Nur Millimeter verhinderten, dass Sane zur Führung einköpfte, als der Ball von der Unterlatte zurück ins Feld sprang. Als bester Zweikämpfer bei S04 führte er die Verteidigung an und hatte Götze, Reus und Co. über 90 Minuten im Griff. Note: 2. © imago images 6/29 BASTIAN OCZIPKA: Bekam es auf der linken Verteidigungsseite meist mit Sancho zu tun, gab dem Engländer aber wenige Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Im Angriff setzte er wenig Akzente. Note: 3,5. © getty 7/29 DANIEL CALIGIURI: Mit gefährlichen Standards kreierte er einige gute Aktionen der Schalker. Auch sonst war Caligiuri einer der Aktivposten im Schalker Spiel und überzeugte mit Einsatzbereitschaft und Zweikampfführung. Note: 2,5. © imago images 8/29 OMAR MASCARELL: Im zentralen Mittelfeld verzeichnete Mascarell einige Ballgewinne und räumte vor der Abwehr vieles weg. Trotzdem blieb der Spanier im Passspiel nicht fehlerfrei. Auch seine Zweikampfquote (33 Prozent) ist ausbaufähig. Note: 3,5. © getty 9/29 SUAT SERDAR: Nach 33 Minuten verhinderte nur der Innenpfosten den Führungstreffer des Neu-Nationalspielers. Im Mittelfeld spielte er einige geschickte Pässe, hätte sich im Zweikampfverhalten aber besser anstellen können. Note: 3. © imago images 10/29 AMINE HARIT: Der Spielmacher war gegen den BVB weniger aktiv als noch in den vergangenen Wochen, doch er wusste manchmal mit geschickten Pässen und guten Dribblings zu überzeugen. Unter dem Strich trotzdem unauffällig. Note: 4. © getty 11/29 GUIDO BURGSTALLER: Auch am 9. Spieltag blieb Burgstaller sein erster Saisontreffer verwehrt. Obwohl der Österreicher wie gewohnt viel unterwegs war, kam er kaum in gefährliche Positionen und lief wiederholt ins Abseits. Note: 4. © imago images 12/29 RABBI MATONDO: Mit seinem Tempo stellte er die BVB-Defensive immer wieder vor Probleme, spätestens im Strafraum verlor er allerdings die Neven. Wiederholt scheiterte er freistehend oder verstolperte aus aussichtsreicher Position. Note: 3,5. © imago images 13/29 AHMED KUTUCU: Kam nach 80 Minuten für den glücklosen Matondo, blieb aber ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung. © getty 14/29 ALESSANDRO SCHÖPF: Der Österreicher ersetzte Caligiuri in der Schlussphase, schaffte es aber nicht, Akzente zu setzen. Keine Bewertung. © imago images 15/29 OZAN KABAK: Wurde in der Nachspielzeit für Burgstaller eingewechselt, um die Defensive zu stärken. Keine Bewertung. © imago images 16/29 MARWIN HITZ: Vertrat den erkrankten Roman Bürki. Lieferte eine starke Partie ab und rettete zweimal stark gegen Matondo. Note: 2. © imago images 17/29 LUKASZ PISZCZEK: Der Routinier sollte der Defensive Stabilität verleihen, tat das aber nur bedingt. Offensiv trat er kaum in Erscheinung. Note: 4. © imago images 18/29 JULIAN WEIGL: Die Abstimmung mit Hummels war nicht immer ideal, groben Schnitzer leistete er sich aber keinen. Sah eine frühe Gelbe Karte. Note: 3,5. © imago images 19/29 MATS HUMMELS: Der Fels in der Brandung. Gewann 88 Prozent seiner Zweikämpfe - Höchstwert auf dem Platz. Immer aufmerksam und mit gewohnt guter Antizipation. Note: 2. © getty 20/29 RAPHAEL GUERREIRO: Mit vielen falschen Entscheidungen an diesem Nachmittag. Blieb oft mit seinen Pässen hängen, defensiv auch nur mäßig. Note: 4,5. © imago images 21/29 AXEL WITSEL: Nicht so souverän und ruhig am Ball, wie man es vom Belgier kennt. Wurde allerdings oft angespielt, wenn er schon massiv unter Druck stand. Note: 4. © imago images 22/29 THOMAS DELANEY: Der Däne ging wie immer bissig in die Zweikämpfe und gewann davon 50 Prozent. Musste eine Viertelstunde vor Schluss runter. Note: 4. © imago images 23/29 JADON SANCHO: Nur zweimal ließ er seine ganze Klasse aufblitzen. Erst hielt Nübel früh gegen ihn, später verzog er knapp. Ansonsten ohne Glück in seinen Dribblings und mit vielen Ballverlusten. Note: 4. © imago images 24/29 MARCO REUS: Der Kapitän kehrte nach seinem grippalen Infekt zurück ins Team. Er wollte zwar viel, ihm gelang aber wenig. Weiter außer Form. Note: 4,5. © imago images 25/29 ACHRAF HAKIMI: Ein Fernschuss in der 45. Minute nach einer Ecke war die einzige Szene, die wirklich in Erinnerung blieb. Viele falsche Entscheidungen und leichte Fehler, aber immer engagiert. Note: 5. © imago images 26/29 MARIO GÖTZE: In etwas weniger als einer Stunde Spielzeit hing Götze als Sturmspitze völlig in der Luft. Ließ sich tief fallen, aber auch dort ohne zündende Idee und körperlich häufig unterlegen. Note: 5. © imago images 27/29 THORGAN HAZARD: Ersetzte in der 57. Minute den indisponierten Mario Götze. Brachte Geschwindigkeit und Schwung in die Begegnung. Hatte Glück, dass sein Handspiel im Strafraum nicht geahndet wurde. Note: 3. © getty 28/29 MANUEL AKANJI: Kam in der 74. Minute für Thomas Delaney ins Spiel. Keine Bewertung. © getty 29/29 JULIAN BRANDT: Achraf Hakimi machte in der 86. Minute für ihn Platz. Sein guter Pass auf Reus kurz vor Schluss war einen Tick zu lang, ansonsten wäre der BVB-Kapitän frei vor Nübel gestanden. Keine Bewertung.

Die Daten des Spiels FC Schalke 04 gegen BVB

Reus kam zu seinem 253. Pflichtspiel für Dortmund und zog mit Blaszczykowski gleich.

Akanji stand erstmals seit dem 0:0 in Nürnberg im Februar 2019 in einem Pflichtspiel nicht in der Startelf des BVB.

Beim BVB stand der 19-jährige Tobias Raschl erstmals bei einem Pflichtspiel der Profis im Kader.

Dortmund bleibt erstmals seit Februar in zweii Pflichtspielen in Folge torlos.

Burgstaller bleibt torlos: Auch nach 9 Spieltagen und mittlerweile 24 Torschüssen wartet der Österreicher noch auf sein 1. Saisontor, das ist Höchstwert in der laufenden Bundesliga-Saison.

FC Schalke 04 - BVB: Pyro und geklaute Blockfahnen - die besten Bilder vom Revierderby © getty 1/9 Ein größeres Derby gibt es im deutschen Fußball nicht - seit einer Woche dreht sich im Ruhrgebiet alles um das Duell zwischen Schalke 04 und dem BVB. In der Veltins-Arena ging es entsprechend hoch her - auch auf den Rängen. Wir zeigen die besten Bilder. © getty 2/9 Zunächst musste der Anpfiff nach hinten verschoben werden, da die Dortmunder Fans zündelten. © imago images 3/9 Draußen schien bei knapp 20 Grad die Sonne vom strahlend blauen Himmel. Drinnen stieg gelber Qualm nach oben. © imago images 4/9 Während Dortmund auf diese Weise Stimmung machte ... © imago images 5/9 ... provozierten die Schalke-Fans mit einer geklauten Blockfahne und mehreren BVB-Bannern - natürlich allesamt auf den Kopf gestellt. © getty 6/9 Auf der Gegenseite wurde reagiert. Hier verbrennen die BVB-Ultras einen Schalke-Banner. © imago images 7/9 Irre Szenen in Gelsenkirchen! Das kann verdammt schief gehen. © getty 8/9 Am Ende stand die Null auf beiden Seiten. Ein Unentschieden, das vor allem die Dortmunder ärgert. © imago images 9/9 Auch für Schalke war eigentlich mehr drin. An den Fans lag es an diesem Samstag aber definitiv nicht.

Der Star des Spiels: Marwin Hitz (BVB)

Bester Dortmunder und verantwortlich dafür, dass am Ende die Null stand. Hielt zweimal gegen Matondo bärenstark, ansonsten auch jederzeit auf der Höhe.

Der Flop des Spiels: Mario Götze (BVB)

War als Sturmspitze völlig vom Spiel abgeschnitten. Ließ sich daher immer mal wieder tief fallen, doch auch dann glückte ihm nichts. Auch körperlich meist unterlegen. Es bleibt dabei: Die Neun ist nicht Götzes Position. Musste nach 57 Minuten runter und ins Krankenhaus gefahren werden, weil ihm auf die Hand getreten wurde.

Der Schiedsrichter: Dr. Felix Brych

Ordentliche Leistung des Unparteiischen, der bei den persönlichen Strafen richtig lag und eine konsequente Körpersprache an den Tag legte. Ob Matondo bei seiner Großchance wirklich hauchdünn im Abseits stand, ließ sich nicht auflösen - tendenziell wohl eher nicht (43.). Kurz nach der Pause war es jedoch korrekt, den Schalker ins Abseits zu winken (49.). In der 59. Minute hatte der BVB allerdings Glück, dass das Handspiel des eingewechselten Hazard nicht mit Elfmeter bestraft wurde.