Union Berlin, Spielplan: Das sind die nächsten Gegner des Aufsteigers

Mit einem Sieg gegen den BVB gelang Union Berlin schon in den ersten fünf Spielen ihrer Bundesligageschichte eine große Überraschung. Gegen wen der Aufsteiger in den nächsten Wochen ran muss, und wie Ihr die Partien im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Union Berlin, Spielplan: Die nächsten Gegner der Köpenicker

Im nächsten Monat muss Union gleich zweimal gegen den SC Freiburg ran. Am 8. Spieltag treffen die beiden Teams in der Bundesliga aufeinander, nur zehn Tage später sehen sie sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals wieder.

Anstoß Wettbewerb Heimteam Gastteam Fr, 27.09.2019, 20.30 Uhr Bundesliga Union Berlin Eintracht Frankfurt So, 06.10.2019, 15.30 Uhr Bundesliga VfL Wolfsburg Union Berlin Sa, 19.10.2019, 15.30 Uhr Bundesliga Union Berlin SC Freiburg Sa, 26.10.2019, 15.30 Uhr Bundesliga FC Bayern München Union Berlin Di, 29.10.2019, 18.30 Uhr DFB-Pokal SC Freiburg Union Berlin

Union Berlin: So seht Ihr den Aufsteiger in TV und Livestream

Das nächste Spiel des Bundesliganeulings gegen Eintracht Frankfurt seht Ihr im Stream auf DAZN. Ab 20.15 Uhr begleiten Euch Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und Experte Sebastian Kneißl durch die Partie. Der Streamingdienstanbieter zeigt neben allen Freitags- und Montagsspielen der Bundesliga unter anderem auch über 100 Spiele der Champions League, die Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga.

Die Samstags- und Sonntagspartien von Union Berlin, sowie das DFB-Pokalspiel gegen den SC Freiburg seht Ihr dagegen bei Sky. Die Partien könnt Ihr wahlweise im Pay-TV oder im Stream bei Sky Go anschauen.

Union Berlin: So verfolgt Ihr die Spiele im Liveticker

Falls Ihr mal nicht auf TV und Livestream zurückgreifen könnt, hat SPOX eine Alternative für Euch. Alle kommenden Spiele von Union Berlin werden auch im Liveticker begleitet. Hier kommt ihr zu den einzelnen Tickern:

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Nach fünf Spieltagen hat Union Berlin vier Punkte geholt. Damit stehen sie in der Tabelle einen Platz vor dem Stadtrivalen Hertha.