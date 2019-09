FC Schalke 04, Spielplan: Wer sind die nächsten Gegner der Königsblauen?

Der FC Schalke 04 hatte unter seinem neuen Trainer David Wagner einen erfolgreichen Start in die aktuelle Spielzeit. Welcher Spielplan für die Knappen ansteht und wo sie im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen sind, erfahrt Ihr bei SPOX.

FC Schalke 04, Spielplan: Die nächsten Gegner der Knappen

Da der FC Schalke in dieser Saison nicht international antritt, warten in den kommenden Wochen nur deutsche Teams auf die Königsblauen. Als nächstes reisen sie zu Tabellenführer Leipzig, ein paar Wochen danach steht das Derby gegen den BVB an. So sieht der Spielplan im Detail aus:

Anstoß Wettbewerb Heimteam Gastteam Sa, 28.09.2019, 15.30 Uhr Bundesliga RB Leipzig FC Schalke 04 Sa, 05.10.2019, 18.30 Uhr Bundesliga FC Schalke 04 1. FC Köln So, 20.10.2019, 18 Uhr Bundesliga TSG Hoffenheim FC Schalke 04 Sa, 26.10.2019, 15.30 Uhr Bundesliga FC Schalke 04 Borussia Dortmund Di, 29.10.2019, 20.45 Uhr DFB-Pokal Arminia Bielefeld FC Schalke 04

FC Schalke: Die Spiele von S04 im TV und Livestream

Neben diesen Angeboten hat DAZN für alle Fußballfans außerdem über 100 Spiele der Champions League, die Europa League, La Liga, die Serie A und Ligue 1 im Programm.

Einen Großteil der S04-Spiele könnt Ihr auf Sky sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Samstags- und Sonntagsspiele in der Bundesliga, sowie das DFB-Pokalduell gegen Arminia Bielefeld. Den Pay-TV-Sender könnt Ihr im TV sowie per Livestream auf Sky Go empfangen.

FC Schalke im Liveticker verfolgen

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr zahlreiche Spiele des FC Schalke, darunter auch das Derby gegen den BVB. Hier seht Ihr die kommenden S04-Liveticker:

Bundesliga: Zahlen und Fakten zum FC Schalke 04

Von den letzten 21 Partien hat der FC Schalke 04 jeweils genau sieben gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Die Duelle gegen den kommenden Bundesliga-Gegner RB Leipzig verteilen sich nicht ganz so gleichmäßig. Nur eines der sechs Aufeinandertreffen konnte der FC Schalke für sich entscheiden, drei gewann Leipzig und zweimal trennten sich die Mannschaften unentschieden.

Der FC Schalke 04 gehört zu den jüngsten Teams der Liga. Mit einem Durchschnittsalter von 25,55 Jahren belegen die Knappen Rang drei - nur übertroffen von Mainz (24,94 Jahre) und dem kommenden Gegner RB Leipzig (24,56 Jahre).

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Der FC Schalke befindet sich nach 5 Spieltagen auf einem guten fünften Platz und ist punktgleich mit dem drittplatzierten Erzrivalen Dortmund.