Nach der WM in Katar steht für die Profis des BVB die Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde an. Termine, Testspiele, Trainingslager: SPOX wirft für Euch einen Blick auf den Fahrplan von Borussia Dortmund in der Winterpause.

In der Winterpause legt der BVB den Grundstein für die Rückrunde der Saison 2022/23. Zum ersten Mal seit 2019 geht es für Borussia Dortmund wieder ins Wintertrainingslager. Vor dem Bundesliga-Rückrundenauftakt am 2. Januar absolviert der BVB zudem zwei Testspiele.

Die Hinrunde der Saison 2022/23 war für den BVB von Höhen und Tiefen geprägt. Vor allem in der Bundesliga schwankten die Leistungen von Borussia Dortmund beträchtlich. Nach zwei Niederlagen zum Ende der Hinrunde liegt der BVB aktuell auf dem sechsten Rang in der Bundesliga - zu wenig für die hohen Ansprüche in Dortmund.

Der BVB tanzt dennoch weiterhin auf drei Hochzeiten: Im Champions-League-Achtelfinale erwartet Borussia Dortmund im kommenden Jahr den FC Chelsea. Um das Weiterkommen im DFB-Pokal duelliert sich die Mannschaft von Edin Terzic mit dem VfL Bochum.

BVB: Der Fahrplan in der Winterpause im Überblick

Vorbereitungsauftakt : 2. Januar

: 2. Januar Trainingslager : 6. bis 14. Januar in Marbella (Spanien)

: 6. bis 14. Januar in Marbella (Spanien) 1. Testspiel: tba

2. Testspiel: tba

Bundesligaauftakt gegen den FC Augsburg: 22. Januar

© getty Erstmals seit 2019 geht es für den BVB am 6. Januar in ein Wintertrainingslager.

BVB: Termine, Testspiele, Trainingslager - der Fahrplan in der Winterpause

Die Profis des BVB haben nach dem Start in das neue Jahr kaum Zeit zu verschnaufen. Schon am 2. Januar erwartet Dortmund-Trainer Edin Terzic seine Mannschaft zum Trainingsauftakt in Brackel. Beim Vorbereitungsauftakt werden auch alle Spieler, die bei der WM 2022 teilnahmen, dabei sein. Jude Bellingham und Co. bekommen nach der kräftezehrenden Weltmeisterschaft keine zusätzliche Pause.

Am 6. Januar geht es für Borussia Dortmund in das Wintertrainingslager nach Marbella. Bis zum 14. Januar bereiten sich die Dortmunder an der Costa del Sol auf die Rückrunde vor. Fraglich ist noch, ob BVB-Kapitän Marco Reus die Reise mit nach Spanien antreten kann. Seit Wochen laboriert der Offensiv-Mann an einer Sprunggelenksverletzung. Gegen Union Berlin am 16. Oktober stand Reus das letzte Mal für den BVB auf dem Feld.

© getty Kann BVB-Kapitän am Trainingslager in Marbella teilnehmen?

Im südspanischen Marbella plant der BVB zwei Testspiele zu absolvieren. Die Gegner und die genauen Termine hat Borussia Dortmund noch nicht bekannt gegeben.

BVB: Der Rückrundenauftakt im Überblick

Datum Wettbewerb Gegner 22.1., 15.30 Uhr Bundesliga FC Augsburg (H) 25.1., 18.30 Uhr Bundesliga Mainz 05 (A) 29.1., 17.30 Uhr Bundesliga Bayer Leverkusen (A)

Der BVB im Steckbrief