Borussia Mönchengladbach - BVB 4:2: Vogelwilde Defensive! Borussia Dortmund kassiert sechste Saisonniederlage

Im letzten Pflichtspiel des Jahres 2022 hat Borussia Dortmund einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Der BVB verlor auswärts bei Borussia Mönchengladbach am 15. Spieltag der Bundesliga nach schwacher Defensivleistung mit 2:4 (2:3). Es war bereits die sechste Niederlage für die Elf von Edin Terzic.

Bereits nach vier Minuten gingen die Fohlen durch das fünfte Saisontor von Ex-Dortmunder Jonas Hofmann in Führung. Eine Viertelstunde später glich Julian Brandt für den BVB aus. Doch Ramy Bensebaini (26.) und Marcus Thuram (30.) legten für Gladbach per Doppelschlag nach. Fünf Minuten vor der Pause brachte Nico Schlotterbeck die Gäste wieder heran. 41 Sekunden nach der Pause erhöhten die Hausherren auf 4:2, Kouadio Koné war der Torschütze.

Dortmunds Mats Hummels absolvierte sein 400. Bundesliga-Spiel. Er ist nach Oliver Baumann (407), Thomas Müller (423) und Manuel Neuer (477) der vierte aktive BL-Spieler, der diese Marke erreicht hat.

Gladbach musste kurzfristig auf den an Corona erkrankten Alasane Plea verzichten.

Borussia Mönchengladbach - BVB: Die Analyse

Sehr unterhaltsame, da enorm wilde erste 45 Minuten, in denen Gladbach mit vier Torschüssen drei Treffer erzielte. Die Partie war vor allem von krassen Defensivfehlern beider Teams geprägt. Wenn Dortmund, das wach begann und teils riskant hoch presste, im Zentrum überspielt wurde, kamen die Fohlen zu hochkarätigen Kontern, die sie zu zwei Toren nutzten. Die BVB-Abwehr phasenweise völlig von der Rolle und mit groben Abstimmungsproblemen.

Doch auch die letzte Kette der Hausherren hatte arge Schwierigkeiten beim Verteidigen. Dortmund wechselte im Kombinationsspiel oft die Positionen und zog von den Flügeln ins Zentrum, um dort zu überladen und Bälle hinter die Abwehr zu spielen. 13 Schüsse brachte man so zustande, allerdings agierte man in den entscheidenden Momenten auch oft zu kompliziert und kleinteilig.

BVB-Noten: Hummels und Co. unterirdisch - nur ein WM-Fahrer überzeugt © imago images 1/17 Borussia Dortmund hat am 15. Spieltag der Bundesliga mit 2:4 bei Borussia Mönchengladbach verloren und die bereits sechste Saisonniederlage kassiert. Die Noten und Einzelkritiken der eingesetzten BVB-Spieler. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: Undankbarer Abend für die Schweizer Nummer zwei bei der WM (hinter Gladbachs Yann Sommer). Beim 0:1 direkt kalt erwischt, auch bei den weiteren Gegentreffern ohne Chance. Verhinderte dagegen oft Schlimmeres. Note: 3. © getty 3/17 NIKLAS SÜLE: In der Offensive dafür nur wenig eingebunden, half der völlig überforderten Defensive aber auch nicht wirklich. Offenbarte Defizite im Antritt gegen die schnellen Flügelspieler. In der Innenverteidigung ein wenig stabiler. Note: 5. © getty 4/17 MATS HUMMELS: Keine schönen Tage für ihn! Beim 0:1 und 1:3 mit der falschen Entscheidung, als er jeweils unnötig herausrückte und so eine Lücke aufriss. Von Thuram teilweise schwindelig gespielt. Zaghaft in den Zweikämpfen. Note: 5,5. © getty 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Im Glück, dass sein Ausrutscher nicht bestraft wurde (22.). Verschätzte sich vor dem 1:2 und zwang Hummels zum Foulspiel. Sein Tor. hübscht seine schwache Leistung auf. Keine Bewerbung für WM-Einsätze. Note: 5,5. © imago images 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Noch ein Aktivposten auf der linken Seite, obwohl er kaum Unterstützung von Malen bekam. Viel Gefahr strahlte er aber nicht aus. Hätte vor dem 2:4 Hofmanns Flanke verhindern können. Defensiv oft schwach. Note: 4,5. © getty 7/17 EMRE CAN: Gab den tiefen Sechser, für mehr Stabilität bei Gladbachs Kontern sorgte er aber nicht. Ließ Vorbereiter Stindl vor dem 0:1 unbedrängt laufen. Auch Koné entwischte ihm immer wieder. Note: 5,5. © imago images 8/17 JUDE BELLINGHAM: In den schwachen Anfangsminuten kämpferisch. Traumhafter Heber auf Brandt vor dem 1:1. Dafür zu weit weg beim 1:2 und zu spät beim 2:4. Führte unglaubliche 21 Zweikämpfe und gewann davon 13. Note: 4. © imago images 9/17 GIOVANNI REYNA: In der ersten Hälfte lange kein Faktor. Dann im Pech, als Bensebaini seine Riesenchance auf das 2:3 blockte (33.). Sein Solo kurz vor der Pause hätte einen Assist verdient gehabt. Blieb in der Kabine. Note: 4,5. © imago images 10/17 JULIAN BRANDT: Bester Dortmunder! Rückte beim Spiel gegen den Ball neben Moukoko in die Sturmspitze. Ohnehin mit vielen Freiheiten auf der Zehn, deshalb steter Gefahrenherd. Super Ballan- und mitnahme bei seinem Tor. Note: 2,5. © imago images 11/17 DONYELL MALEN: Sah auf der linken Angriffsseite nur selten Land. Hatte das 3:3 auf dem Fuß, scheiterte aber aus kurzer Distanz (44.). Auch in der zweiten Hälfte enttäuschend, weshalb er vorzeitig vom Platz ging. Note: 5. © imago images 12/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Der DFB-Neuling verlangte Gladbachs Defensive alles ab. Beweglich am Ball und mit einigen guten Abschlüssen. Hätte das 2:3 machen müssen (33.). Manchmal etwas zu verspielt, nach der Pause unauffällig. Note: 3,5. © imago images 13/17 THORGAN HAZARD: Kam nach der Pause für Reyna (46.), für Schwung sorgte er aber nicht. Seinen Flanken und Pässen fehlte es meist an Genauigkeit. Note: 5. © imago images 14/17 ANTHONY MODESTE: Wurde für den überforderten Schlotterbeck eingewechselt (59.), um den Bock noch umzustoßen. Der Stürmer vergab seine zwei Abschlüsse mehr oder weniger kläglich. Note: 4,5. © imago images 15/17 SALIH ÖZCAN: Ab der 59. Minute auf dem Platz. Sollte die Defensive stabilisieren. Das gelang ihm nicht wirklich, wenn auch etwas besser als sein Vorgänger Can. Note: 4. © imago images 16/17 KARIM ADEYEMI: Für Malen eingewechselt (71.). Eine Schlussoffensive leitete aber auch er nicht mehr ein. Keine Bewertung. © imago images 17/17 ANTONIOS PAPADOPOULOS: Kam nach 78 Minuten für den angeschlagenen Hummels zu seinen ersten Bundesligaminuten in dieser Saison. Wurde vor keine größeren Aufgaben gestellt. Keine Bewertung.

Dortmund konnte seine Unzulänglichkeiten in der Pause nicht abstellen. Kurz nach Wiederanpfiff klingelte es nach einem weiteren über den Sechserraum vorgetragenen Angriff erneut - und erneut verteidigte die Defensive dabei körperlos. Die Struktur des Spiels blieb ebenfalls bestehen: Gladbach hatte es nicht schwer, das Dortmunder Pressing auszuhebeln und zu kontern, dem BVB fehlte es rund um den gegnerischen Strafraum an Entschlossenheit und Präzision.

Nach einer Stunde brachte Terzic mit Modeste einen zweiten Stürmer. Mehr Durchschlagskraft oder bessere Entscheidungen im letzten Drittel entstand dadurch und durch die weiteren Einwechselspieler aber nicht, die Qualität der Chancen nahm im Vergleich zur ersten Halbzeit deutlich ab. Die Fohlen hätten dagegen das Ergebnis noch höher schrauben müssen. Es war erschreckend einfach, Bälle in die Tiefe zu spielen und im Anschluss allein auf BVB-Keeper Kobel zuzulaufen - allein Thuram hatte zwei Großchancen.

Borussia Mönchengladbach - BVB: Die Aufstellungen

Gladbach: Olschowsky - Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Koné (88. Itakura)- Hofmann (90.+4 Netz), Kramer (46. Herrmann), Stindl (90. Ngoumou) - Thuram.

Dortmund: Kobel - Süle, Hummels (78. Papadopoulos), Schlotterbeck (59. Modeste), Guerreiro - Can (59. Özcan), Bellingham - Malen (71. Adeyemi), Brandt, Reyna (46. Hazard) - Moukoko.

Borussia Mönchengladbach - BVB: Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Hofmann (4.), 1:1 Brandt (19.), 2:1 Bensebaini (26.), 3:1 Thuram (30.), 3:2 Schlotterbeck (40.), 4:2 Koné (46.)

Dortmund kassierte die bereits sechste Niederlage in dieser Bundesligasaison, verlor fünf der vergangenen sechs Auswärtsspiele und blieb in dreien davon torlos.

Dortmund kassierte schon sechs Kopfball-Gegentore in dieser Bundesligasaison. In der gesamten Vorsaison kassierte der BVB nur drei Kopfballgegentore.

Gladbach gewann die vergangenen drei Bundesliga-Heimspiele gegen Dortmund - zuvor hatte es noch fünf Heimniederlagen in Folge gegeben.

Die Fohlen holten in dieser Saison 18 von 22 Punkten zu Hause.

Der Star des Spiels: Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach)

Toller Laufweg und Abschluss bei seinem frühen 1:0. Bereitete das 2:1 und 4:2 vor und hatte auch in der Entstehung des 3:1 seine Füße im Spiel.

Der Flop des Spiels: Mats Hummels (BVB)

Beim 0:1 und 1:3 mit der falschen Entscheidung, als er jeweils unnötig herausrückte und so eine Lücke aufriss. Von Thuram teilweise schwindelig gespielt und zu zaghaft in den Zweikämpfen.

Der Schiedsrichter: Sven Jablonski

Verwehrte dem BVB in der 14. Minute nach dem Duell zwischen Süle und Stindl einen Eckball. Schwer aufzuklären, ob in der Entstehung des 3:1 Hofmanns Ball bereits die Außenlinie überschritten hatte - es sah jedoch danach aus. Es erstaunte, dass es nach fünf Treffern in der ersten Hälfte lediglich eine Minute Nachspielzeit gab. Korrekte Entscheidung, nach Rücksprache mit dem VAR das vermeintliche Gladbacher 5:2 nach Foul von Thuram an Hummels abzuerkennen.