BVB, News und Gerüchte: Naldo kritisiert Verzicht auf Mats Hummels - Sorgen um Marco Reus

Naldo hat Hansi Flick wegen dem Verzicht auf Mats Hummels kritisiert. Marco Reus bereitet Borussia Dortmund weiter Sorgen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Reus kam in der laufenden Saison in 12 Pflichtspielen zum Einsatz. Er erzielte dabei drei Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

Dem Bericht zufolge wird Reus in diesem Jahr kein Mannschaftstraining mehr unter Trainer Edin Terzic absolvieren. "Ich hätte eigentlich längst wieder fit sein müssen. Leider gab es dann ein paar Komplikationen. Ich habe vielleicht etwas zu früh wieder angefangen, um einfach in den Rhythmus zu kommen", sagte der gebürtige Dortmunder vor einigen Wochen bei Bild-TV .

Der offensive Mittelfeldspieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, fällt seit seinem Comeback-Versuch im Spiel bei Union Berlin am 16. Oktober aus. Er verpasste dadurch die WM-Teilnahme und konnte auch bei der jüngsten Asien-Tour der Dortmunder in drei Testspielen keine Einsatzzeit verbuchen.

Bundestrainer Hansi Flick hatte den Dortmunder Innenverteidiger trotz guter Leistungen nicht für seinen Kader für das Turnier in der Wüste berücksichtigt. Mit vier Punkten aus drei Partien schied das DFB-Team bereits in der Gruppenphase aus.

Mit Naldo hat ausgerechnet ein früherer Schalker die Nichtnominierung von Mats Hummels für die WM in Katar kritisiert. "Die Defensive war überfordert. Für mich war es sehr überraschend und ein Fehler, dass Mats Hummels nicht dabei war. Er hätte mit seiner Erfahrung den jungen Spielern helfen können", sagte der 40-jährige Brasilianer bei Sk y.

BVB, Gerücht: Emre Can könnte Dortmund verlassen

Emre Can gilt schon seit längerer Zeit als Kandidat für einen Abschied vom BVB. Dieser Eindruck habe sich aufgrund der schwachen Leistungen bei den Verantwortlichen nun weiter verfestigt, berichten die Ruhr Nachrichten.

Der 28-jährige Mittelfeldspieler steht bei der Borussia noch bis 2024 unter Vertrag. In der laufenden Saison absolvierte Can 17 Pflichtspiele, in denen er noch keinen einzigen Scorerpunkt gesammelt hat.

BVB: Die Spiele von Borussia Dortmund nach der Winterpause