FIFA-Weltfußballerwahl, Übertragung: The Best FIFA Football Awards heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute wird in Zürich vom Weltverband FIFA der Weltfußballer gekürt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr "The Best FIFA Football Awards" heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

FIFA-Weltfußballerwahl, The Best FIFA Football Awards: Datum, Zeit, Ort, Infos

Gewinnt Robert Lewandowski heute einen Titel für seine grandiosen Leistungen im vergangenen Jahr? Die Chance dazu hat der Pole bei den The Best FIFA Football Awards, die am heutigen Montag, 17. Januar, in Zürich vergeben werden.

2021 wurde der Torjäger des FC Bayern München von der FIFA zum Weltfußballer gewählt. Jetzt ist er wieder nominiert. Seine Kontrahenten um die Auszeichnung "The Best" sind Lionel Messi (Paris Saint-Germain) und Mohamed Salah (FC Liverpool).

Bei der Vergabe des Ballon d'Or von France Football im vergangenen November hatte Lewandowski zu seiner eigenen Enttäuschung noch Messi den Vortritt lassen müssen. Bei der FIFA-Wahl im vergangenen Jahr hatte sich Lewandowski vor Cristiano Ronaldo und Messi durchgesetzt.

In Zürich werden heute zudem Preise in folgenden Kategorien vergeben:

Weltfußballerin

Welttorhüterin

Welttorhüter

Welttrainer/in der Frauen

Welttrainer der Männer

Puskas-Preis (bestes Tor)

Fanpreis

Fairplay-Preis

Aus Deutschland sind Manuel Neuer (Welttorhüter), Thomas Tuchel (Welttrainer) und Ann-Katrin Berger (Welttorhüterin) in den jeweiligen Kategorien nominiert.

FIFA-Weltfußballerwahl, Übertragung: The Best FIFA Football Awards heute live im TV und Livestream

Ihr wollt The Best Football Awards heute live verfolgen? Das ist möglich, und zwar auf skysport.de und in der Sky Sport App. Außerdem wird die virtuelle Verleihung auch auf dem mittlerweile kostenpflichtigen Sender Sky Sport News HD übertragen.

Eine Liveübertragung bietet zudem die FIFA auf der eigenen Website und auf ihren Social-Media-Kanälen an.

FIFA-Weltfußballerwahl, Übertragung: The Best FIFA Football Awards heute im Liveticker

Auch bei SPOX erfahrt Ihr heute, wer die Preise in den unterschiedlichsten Kategorien heute gewinnt - und zwar in Form eines schriftlichen Livetickers.

Hier geht's zum Liveticker The Best Football Awards.

The Best FIFA Football Awards: Die Nominierten im Überblick